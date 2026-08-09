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Tập đoàn Trung Quốc đề xuất nhiều dự án lớn tại Quảng Trị

Hoàng Nam

TPO - Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc) đề xuất khảo sát, nghiên cứu 4 dự án hạ tầng, thủy lợi lớn tại Quảng Trị, trong đó có phương án nâng cấp quốc lộ 12A và thoát lũ cho Di sản Phong Nha - Kẻ Bàng.

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị vừa giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh xem xét đề xuất của Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương về việc khảo sát, nghiên cứu 4 dự án trên địa bàn.

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QL12A bị sạt lở trong trận lũ năm 2020.

Đáng chú ý nhất là đề xuất nâng cấp, cải tạo quốc lộ (QL) 12A theo phương thức đối tác công tư (PPP). Tuyến đường được đề xuất nghiên cứu có chiều dài 123,6 km, quy mô đường cấp II, tốc độ thiết kế 80 km/h, hoàn chỉnh 4 làn xe cơ giới, chiều rộng nền đường từ 22-24,75 m. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 26.000 tỷ đồng, thời gian thi công dự kiến 36-48 tháng.

Theo đề xuất, dự án có thể thực hiện theo phương thức PPP với các loại hợp đồng phù hợp tùy kết quả nghiên cứu tiền khả thi. Phần vốn Nhà nước tham gia dự kiến huy động từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương kết hợp nguồn vốn ODA.

QL12A là tuyến giao thông quan trọng kết nối QL1, cảng Hòn La, cảng Vũng Áng với Cửa khẩu quốc tế Cha Lo và khu vực biên giới Việt Nam - Lào. QL12A hiện chỉ có 2 làn xe, nhiều đoạn tuyến xuất hiện tình trạng hư hỏng cục bộ, hằn lún vệt bánh xe, xuống cấp mặt đường, trong khi lưu lượng phương tiện, đặc biệt là xe vận tải hàng hóa ngày càng gia tăng.

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Lũ lụt hàng năm tại Phong Nha - Kẻ Bàng.

Cùng với QL12A, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương đề xuất hợp tác khảo sát, thiết kế, nghiên cứu 3 dự án thủy lợi và bảo vệ bờ biển. Trong đó, tại khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng, doanh nghiệp đề xuất nghiên cứu dự án tiêu thoát lũ, chống ngập úng và xử lý tổng thể.

Dự án tiếp theo được đề xuất nghiên cứu nhằm chống xói lở và phục hồi sinh thái bãi biển Bảo Ninh cùng khu vực lân cận. Theo nhà đầu tư, một số khu vực bờ biển tại đây xảy ra xói lở, sụt vách đứng từ 2-5 m, ảnh hưởng đến hạ tầng và an toàn khu vực ven biển.

Doanh nghiệp đề xuất nghiên cứu diễn biến bờ biển, quan trắc thủy động lực học, xây dựng các công trình giảm sóng, chống xói lở, đồng thời phục hồi bãi cát và nghiên cứu hệ thống kè bảo vệ.

Đáng chú ý, tại bãi biển Nhật Lệ, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương đề xuất dự án kè bảo vệ bờ và gây bồi tạo bãi. Các hạng mục nghiên cứu gồm đê tiêu sóng xa bờ, đê ngầm, kè bảo vệ bờ, nuôi bãi biển và phương án kiến tạo đảo nhân tạo.

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Kè Nhật Lệ bị sóng biển đánh tan tành.

Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương cho biết, việc đề xuất khảo sát, nghiên cứu 4 dự án nhằm cụ thể hóa Bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh Quảng Trị và doanh nghiệp được ký ngày 24/4/2026. Sau khi ký kết, tập đoàn này đã tổ chức đội ngũ kỹ thuật khảo sát, sàng lọc các dự án hạ tầng, thủy lợi trên địa bàn Quảng Trị để lựa chọn những dự án phù hợp với định hướng phát triển hạ tầng của tỉnh đến năm 2050.

Theo một chuyên gia kinh tế, nếu các dự án này thành hiện thực, đây là động lực quan trọng để Quảng Trị bứt phá về giao thông, xuất nhập khẩu và du lịch. Tuy nhiên, nguồn vốn đối ứng sẽ rất lớn, lên đến hàng chục nghìn tỉ đồng, trong lúc nguồn thu ngân sách của Quảng Trị rất eo hẹp, nếu không có sự hỗ trợ từ Trung ương thì các đề xuất này rất khó thành hiện thực.

Hoàng Nam
#Thái Bình Dương #Trung Quốc #nghiên cứu 4 dự án #Quảng Trị #QL 12A #Phong Nha #Nhật Lệ #Bảo Ninh

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