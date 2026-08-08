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Đắk Lắk:

Nhà máy rác hơn 260 tỷ lần thứ 5 lùi tiến độ

Huỳnh Thủy

TPO - Sau gần 9 năm được chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án nhà máy xử lý rác thải có mức đầu tư 264 tỷ đồng tại tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa hoàn thành, lại tiếp tục được điều chỉnh tiến độ.

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (cũ), nay thuộc phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk.

Dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn công nghệ T-Tech Việt Nam làm nhà đầu tư, được UBND tỉnh Phú Yên (cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu ngày 15/5/2017.

Đây là lần thứ 5 dự án được điều chỉnh chủ trương đầu tư. Trước đó, dự án lần lượt được điều chỉnh vào các năm 2019, 2022, 2024 và 2025.

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Phối cảnh dự án.

Theo quyết định mới, nhà đầu tư phải hoàn thành dự án, đưa vào hoạt động trong vòng 16 tháng kể từ ngày 19/10/2025. Như vậy, mốc hoàn thành mới rơi vào khoảng tháng 2/2027. UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Công ty CP Tập đoàn công nghệ T-Tech Việt Nam tập trung nguồn lực triển khai, hoàn thành dự án và đưa vào hoạt động đúng tiến độ được duyệt.

Dự án được triển khai trên diện tích 10 ha tại khu vực xã An Phú và xã Hòa Kiến thuộc TP Tuy Hoà (cũ), nay thuộc phường Bình Kiến, tổng vốn đầu tư hơn 260 tỷ đồng. Nhà máy được thiết kế với công suất xử lý 240 tấn rác/ngày đêm, gồm nhà xưởng phân loại và đốt chất thải rắn sinh hoạt, hệ thống xử lý nước rỉ rác, phòng cháy chữa cháy, xưởng sản xuất gạch không nung, xưởng xử lý nilon tái chế, hồ sinh học, sân phơi gạch và khu chôn lấp tro xỉ, gạch ngói.

Với quy mô đầu tư này, dự án được kỳ vọng góp phần giải quyết lượng rác thải sinh hoạt, giảm áp lực cho công tác xử lý rác trên địa bàn. Nhưng sau gần 9 năm kể từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án vẫn chưa hoàn thành. Đây cũng là lần thứ 5 tiến độ và các nội dung liên quan chủ trương đầu tư được điều chỉnh.

Huỳnh Thủy
#Nhà máy rác #Đắk Lắk #dự án đầu tư #xử lý rác thải #chậm tiến độ #T-Tech Việt Nam #quy hoạch

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