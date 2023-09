Nhiều dự án vừa bị chấm dứt hoạt động ở Nghệ An

TPO - Tỉnh Nghệ An vừa quyết định chấm dứt hoạt động, hủy bỏ các văn bản pháp lý có liên quan nhiều dự án chậm tiến độ trên địa bàn.

Ngày 14/9, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa có quyết định số 2842/QĐ.UBND về việc phê duyệt kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra liên ngành năm 2022 về việc kiểm tra các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An (đợt 2).

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An quyết định chấm dứt hoạt động, huỷ bỏ các văn bản pháp lý có liên quan đối với dự án Trường mầm non quốc tế Kids House (tại phường Quán Bàu, TP Vinh) do Công ty TNHH Đầu tư giáo dục và giải trí Tuổi Thơ làm chủ đầu tư; Dự án Mở rộng Nhà máy cấu kiện bê tông đúc sẵn và các sản phẩm bê tông dự ứng lực (tại xã Nam Giang, huyện Nam Đàn) do Công ty TNHH Hòa Hiệp làm chủ đầu tư.

Dự án Cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng (tại xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu) do Công ty CP Đầu tư dịch vụ & thương mại Hân Châu làm chủ đầu tư; Dự án Khu nhà hàng, khách sạn (tại xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa) do Công ty TNHH Phú Hà An làm chủ đầu tư.

Dự án Nhà máy sản xuất và chế biến quặng vàng gốc (tại xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu) do Công ty cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường và Công ty cổ phần Đô Linh làm chủ đầu tư; Dự án Đầu tư thí điểm trạm xử lý rác thải sinh hoạt quy mô nhỏ (tại xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu) do Công ty Cổ phần Tập đoàn công nghệ T-tech Việt Nam làm chủ đầu tư; Dự án Nhà máy sản xuất ngói lợp (tại Cụm công nghiệp Thượng Sơn, huyện Đô Lương) do Công ty TNHH An Trạch Sơn làm chủ đầu tư.

Tỉnh Nghệ An quyết định chấm dứt hoạt động của các dự án trên là do các dự án này chậm tiến độ, đến nay nhà đầu tư chưa thực hiện ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án, chưa hoàn thành các thủ tục tiếp theo để triển khai thực hiện dự án.

UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động các dự án nêu trên, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) theo quy định của pháp luật. Đồng thời, liên hệ, thông báo cho các chủ đầu tư biết về việc chấm dứt hoạt động, huỷ bỏ các văn bản có liên quan đối với các dự án.

Ngoài ra, UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu các chủ đầu tư chấm dứt các hoạt động liên quan đến dự án theo quy định hiện hành; chịu hoàn toàn trách nhiệm về các chi phí đã bỏ ra (nếu có) liên quan đến dự án.