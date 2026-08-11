Dự án cải tạo rạch Văn Thánh ở TPHCM: Người dân được bồi thường ra sao?

TPO - Dự án thành phần 2 của dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh có 1.021 hộ dân bị ảnh hưởng. Tổng kinh phí dành cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng dự kiến hơn 6.812 tỷ đồng.

UBND phường Thạnh Mỹ Tây (TPHCM) vừa công bố dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng thuộc dự án thành phần 2 của dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh.

Theo dự thảo, tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 237.214 m2, trong đó đất ở chiếm hơn 74.904 m2. Tổng kinh phí dành cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng dự kiến hơn 6.812 tỷ đồng.

Trong đó, mức cao nhất khoảng 256 triệu đồng/m2. Mức này áp dụng đối với đất ở tại đô thị vị trí 1, một mặt tiền đường và mặt hẻm đường Điện Biên Phủ.

Mức giá cao thứ hai là 249,4 triệu đồng/m2 đối với đất ở vị trí 1 mặt tiền đường Điện Biên Phủ. Trong khi đó, đất ở vị trí 2 trên tuyến đường này có mức giá dự kiến gần 172,8 triệu đồng/m2.

Rạch Văn Thánh bị lấn chiếm, làm hẹp dòng chảy. Ảnh: Duy Anh.

Đất ở mặt tiền đường Võ Oanh có giá dự kiến hơn 168,3 triệu đồng/m2. Trên đường Phạm Viết Chánh, giá đất ở mặt tiền dự kiến hơn 168,3 triệu đồng/m2. Đất ở mặt tiền và mặt hẻm đường Phú Mỹ khoảng 144,7 triệu đồng/m2.

Trong khi đó, với nhóm đất nông nghiệp, mức đơn giá cao nhất gần 18,1 triệu đồng/m2, áp dụng với đất trồng cây lâu năm, khu vực 1, vị trí 1 tại phường Thạnh Mỹ Tây. Đất trồng cây hàng năm từ hơn 9,8 triệu đồng đến hơn 15,4 triệu đồng/m2.

Theo dự thảo, dự án thành phần 2 của dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh có 1.021 hộ dân bị ảnh hưởng, gồm 329 trường hợp giải tỏa một phần và 692 trường hợp giải tỏa toàn phần.

Về tái định cư, dự thảo xác định dự kiến 749 trường hợp giải tỏa toàn phần được bố trí tái định cư. Quỹ nhà phục vụ dự án có 391 căn hộ, gồm 16 căn tại chung cư tái định cư số 4 Phan Chu Trinh (phường Bình Thạnh), 5 căn tại chung cư lô D (phường Thạnh Mỹ Tây), 300 căn nhà ở xã hội tại số 4 Phan Chu Trinh, 70 căn tại chung cư 283 Lê Quang Định (phường Gia Định).

Các trường hợp đủ điều kiện có thể lựa chọn căn hộ tái định cư, căn hộ nhà ở xã hội hoặc nhận hỗ trợ bằng tiền để tự lo chỗ ở theo quy định.

Tại Kỳ họp thứ 23 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, UBND TPHCM đã báo cáo tờ trình về chủ trương đầu tư dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh và sau đó đã được HĐND TPHCM thông qua chủ trương đầu tư.

Dự án có tổng vốn hơn 8.555 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2025 - 2030. Trong đó, kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chiếm hơn 6.800 tỷ đồng và phần còn lại là chi phí xây dựng, chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác và dự phòng.

Dự án sẽ thực hiện cải tạo toàn bộ tuyến rạch chính dài hơn 1,9km (từ đường Võ Oanh đến kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè) và 1 tuyến rạch nhánh dài 275m. Tuyến đường giao thông ven rạch sẽ có lộ giới từ 6m đến 20m, cầu Phú An được xây dựng mới rộng 17m và mở rộng, nâng cấp đường Ngô Tất Tố (đoạn từ cầu An Phú đến đường Phú Mỹ) với lộ giới 25m.

Dự án cũng xây dựng đường song hành kết nối vào đường Điện Biên Phủ, xây dựng hệ thống cống thoát nước sinh hoạt, nước mưa, hệ thống cống bao thu gom thoát nước thải. Các công viên, mảng xanh, hạ tầng kỹ thuật trong khu vực thực hiện dự án sẽ có tổng diện tích khoảng 4,2 ha.

Dự án dự kiến sẽ được khởi công trong năm 2027 và hoàn thành, đưa vào sử dụng trong khoảng năm 2029 - 2030.