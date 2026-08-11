Xe tải tông nhiều xe máy đang chờ đèn đỏ ở Hà Tĩnh

TPO - Khi dừng chờ đèn đỏ trên Quốc lộ 1, nhiều xe máy bất ngờ bị xe tải tông từ phía sau. Vụ tai nạn khiến 3 người bị thương.

Ngày 11/8, UBND phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 3 người bị thương.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra khoảng 7h sáng cùng tại khu vực đèn tín hiệu giao thông trên Quốc lộ 1, trước cổng chính Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, phường Hoành Sơn.

Thời điểm trên, nhiều phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ tại giao lộ Quốc lộ 1 với đường vào Công ty Formosa Hà Tĩnh. Bất ngờ, xe tải cẩu mang biển kiểm soát 72C-105.xx lưu thông theo hướng Hà Tĩnh - Quảng Trị, lao đến và tông 4 xe máy đang dừng đỗ phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến 3 người đi xe máy bị thương. Các nạn nhân được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Hoành Sơn nhanh chóng có mặt, phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phân luồng, điều tiết giao thông và xử lý hiện trường.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.