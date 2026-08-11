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Pháp luật

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Khởi tố phó giám đốc công ty mua hoá đơn trốn thuế hơn 1 tỷ đồng

Cảnh Kỳ

TPO - Với vai trò Phó Giám đốc được ủy quyền, Phan Văn Hoài mua cát san lấp trôi nổi, không rõ nguồn gốc, sau đó mua hóa đơn không hợp pháp để hợp thức hóa, rồi kê khai khấu trừ hóa đơn giá trị gia tăng, qua đó trốn thuế hơn 1 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Vĩnh Long vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Thanh Hoài (SN 1978, trú TP. Cần Thơ) để điều tra về hành vi trốn thuế.

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Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Phan Thanh Hoài. Ảnh: CAVL

Theo điều tra ban đầu, Công ty TNHH Casala Duyên Hải thành lập tháng 12/2022, địa chỉ tại khóm 3, phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long. Chuyên kinh doanh vật liệu, thiết bị lắp đặt xây dựng và buôn bán thực phẩm.

Phan Văn Hoài là Phó Giám đốc công ty, được uỷ quyền điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, trong quý 1, 2/2023, Hoài đã trực tiếp mua cát san lấp trôi nổi, không rõ nguồn gốc.

Sau đó, Hoài tìm mua 14 hóa đơn không hợp pháp để hợp thức hóa số hàng hóa trên. Hoài tiếp tục dùng số hóa đơn này để kê khai khấu trừ hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào, qua đó trốn thuế số tiền thuế hơn 1 tỷ đồng.

Cảnh Kỳ
#trốn thuế #Phó Giám đốc #Vĩnh Long #hóa đơn không hợp pháp #thuế

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