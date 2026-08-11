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Pháp luật

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Bắt 2 đối tượng chở bao tải chứa 8 bánh Hêroin trên xe máy đi bán kiếm lời

Thái Thịnh

TPO - Chiều 11/8, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong đấu tranh chuyên án 0826S. Theo đó, ban chuyên án đã bắt được 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, thu giữ 8 bánh Heroin.

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Thiếu tướng Bùi Quyết Toán, Giám đốc công an tỉnh Lai Châu (thứ 3 từ phải sang) biểu dương, khen thưởng các cá nhân, đơn vị tham gia phá án

Theo đó, vào hồi 11h30, ngày 10/8, tại Km 06+00 đường Tỉnh lộ 129B thuộc địa phận tổ dân phố Pa So, xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, các lực lượng chức năng đã phá thành công Chuyên án 0826S, bắt quả tang đối tượng Liều A Sổ, SN 1979, trú tại bản Trạm Púng, xã Quảng Lâm, tỉnh Điện Biên, về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng phát hiện thu giữ của Liều A Sổ 1 bao tải màu trắng bên trong có 8 bánh dạng hình chữ nhật (theo Liều A Sổ khai nhận là heroin); 1 túi đeo bằng vải màu đen; 1 điện thoại di động, 1 xe mô tô cùng nhiều đồ vật tài liệu có liên quan.

Kết quả đấu tranh ban đầu, Liều A Sổ khai, số ma túy (8 bánh Heroin) là của Sổ cùng với Thào A Chô (SN 1979, trú bản Nả Kế, xã Hồng Thu, tỉnh Lai Châu) mang đi bán để kiếm lời thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang. Liều A Sổ bị lực Công an khống chế còn Thào A Chô phóng xe bỏ chạy.

Tiến hành điều tra, mở rộng, truy xét dấu vết nóng, ban chuyên án đã tiến hành huy động lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tổ chức truy bắt. Đến 15h cùng ngày, ban chuyên án đã bắt giữ và khống chế thành công đối tượng Thào A Chô khi đối tượng này đang lẩn trốn tại khu vực bìa rừng thuộc tổ dân phố Pa So, xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

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Các cơ quan chức năng kiểm tra tang vật vụ án

Hiện Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đang phối hợp với các lực lượng tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

Thái Thịnh
#ma tuý #hêroin

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