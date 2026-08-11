Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú sẽ dự lễ truy điệu Chủ tịch Quốc hội Lào tại Vientiane

TPO - Ngày 12/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú sẽ dẫn đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam dự Lễ truy điệu Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane tại thủ đô Vientiane, Lào.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chia buồn với Đại sứ Lào ngày 10/8. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane từ trần ngày 8/8, hưởng thọ 70 tuổi.

Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane là một nhà lãnh đạo xuất sắc, tận tuỵ của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Lào; là người bạn gắn bó, thuỷ chung của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane luôn dành tình cảm sâu nặng và có nhiều đóng góp tích cực trong việc củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Sự ra đi của ông không chỉ là mất mát to lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào anh em và gia quyến, mà còn là tổn thất lớn lao của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng những cống hiến, đóng góp to lớn của ông trong việc vun đắp, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Để tỏ lòng thương tiếc Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane và xuất phát từ quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Việt Nam để Quốc tang trong hai ngày, từ 10 - 11/8.