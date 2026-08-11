Vòm cầu Phùng Hưng có thể 'hồi sinh' thành không gian văn hóa và ẩm thực độc đáo

TPO - Vòm cầu đường sắt Phùng Hưng sau khi đục thông sẽ được chia thành các phân khu chức năng như không gian thủ công mỹ nghệ, làng nghề; không gian văn hóa, nghệ thuật cộng đồng; không gian văn hóa ẩm thực; khu chợ truyền thống; hình thành công viên công cộng kết hợp bảo tồn kiến trúc ga Long Biên.

Ngày 11/8, UBND phường Hoàn Kiếm thông tin chính thức về Đồ án Thiết kế đô thị khu vực vòm Cầu Phùng Hưng.

Theo UBND phường Hoàn Kiếm, tuyến phố Gầm Cầu, Phùng Hưng là một trong những tuyến phố nằm tại khu vực phía Tây cũng là tuyến phố kết thúc của khu Phố Cổ Hà Nội. Tuyến phố tạo nên trục cảnh quan đặc thù chạy dọc theo bờ tường của hệ thống cầu dẫn đường sắt trên cao do người Pháp xây dựng từ đầu những năm 1900. Tuyến phố tạo nên một diện mạo kiến trúc duy nhất với sự kết nối giữa khu vực phố cổ Hà Nội và khu phố cũ sau này do người Pháp xây dựng và quy hoạch.

Vòm cầu Phùng Hưng

Ngoài ra, không gian kiến trúc của tuyến phố cũng mang đặc trưng nổi bật với hệ thống vòm cầu gồm 131 vòm cầu đá được xây dựng từ thời Pháp thuộc. Các vòm cầu này không chỉ là công trình hạ tầng kỹ thuật đường sắt mà còn là "di sản sống", tạo nên một dải ngăn cách mềm mại giữa các khu vực cư dân.

Theo UBND phường Hoàn Kiếm, khu vực nghiên cứu thiết kế đô thị có điểm đầu từ nút giao thông Phố Trần Nhật Duật và phố Gầm Cầu và điểm cuối tại nút giao thông Phố Phùng Hưng, Phố Trần Phú và phố Lý Nam Đế.

Diện tích khu đất lập đồ án Thiết kế đô thị khoảng 8,7 ha với tổng chiều dài các tuyến khoảng 1,7 km.

Phối cảnh minh họa góc đường Phùng Hưng - Lê Văn Linh sau cải tạo

Với các đặc điểm về hình thái, kiến trúc cảnh quan của tuyến phố, UBND phường Hoàn Kiếm cho rằng, việc lập thiết kế đô thị riêng khu vực Vòm cầu Phùng Hưng là cơ sở quản lý đầu tư xây dựng các công trình trên và hai bên tuyến phố Phùng Hưng.

Đây cũng sẽ là cơ sở thực hiện các công tác bảo tồn, cải tạo chỉnh trang, tái thiết đô thị, tạo bộ mặt đô thị hiện đại, đồng bộ, đồng thời gìn giữ được bản sắc, văn hóa, tính chất của khu vực nội đô lịch sử và đặc biệt là khu vực không gian vòm cầu.

Cuối cùng, thiết kế đô thị là cơ sở triển khai Dự án “Phát triển không gian văn hóa, thương mại, giải trí, ẩm thực Vòm cầu, Phùng Hưng”, phát huy giá trị di sản đô thị, góp phần phát triển Công nghiệp văn hóa theo chủ trương của Trung ương và Thành phố.

Phối cảnh dự kiến khu vực vòm cầu sau cải tạo

Về ý tưởng thiết kế khai thác các khu vực Vòm cầu, phường Hoàn Kiếm cho biết, tuyến phố Vòm cầu đường sắt Phùng Hưng sau khi đục thông sẽ được phân thành 5 đoạn và định hướng các phân khu chức năng (không gian thủ công mỹ nghệ, làng nghề; không gian văn hóa, nghệ thuật cộng đồng; không gian văn hóa ẩm thực; khu chợ truyền thống; hình thành công viên công cộng kết hợp bảo tồn kiến trúc ga Long Biên.

"Đồ án Thiết kế đô thị trong tháng 8/2026 và sẽ được triển khai dự án theo đúng quy định hiện hành", đại diện phường Hoàn Kiếm chia sẻ.