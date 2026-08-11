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Mở 15 mũi thi công, tiến độ đường nối sân bay Gia Bình ra sao?

Phùng Linh

TPO - Tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình có tổng mức đầu tư gần 28.800 tỷ đồng đang triển khai 15 mũi thi công đồng loạt, nỗ lực hoàn thành để phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội vừa có báo cáo gửi UBND TP về tình hình triển khai Dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội.

Theo đó, sau hơn 1 tháng khởi công, dự án đạt sản lượng lũy kế khoảng 143,83 tỷ đồng, tương đương 0,77% giá trị hợp đồng tại 3 gói thầu xây lắp XL-01, XL-02 và XL-03. Doanh nghiệp dự án đã huy động 341 nhân sự cùng 160 máy móc, thiết bị để tổ chức thi công đồng loạt tại các vị trí đã đủ điều kiện mặt bằng.

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Phối cảnh tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội có tổng mức đầu tư gần 28.800 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành phục vụ APEC 2027.

Về công tác giải phóng mặt bằng, toàn tuyến đã bàn giao 185,84/219,20 ha, đạt tỷ lệ 85%. Riêng địa bàn Hà Nội đã bàn giao 193,2/201,76 ha (đạt 95,7%), trong đó xã Phù Đổng đạt 161/162 ha và di dời toàn bộ 741 ngôi mộ; xã Thuận An đạt 9,94/13,6 ha; xã Đông Anh đạt 15,011/17,62 ha và Thư Lâm đạt 7,277/8,54 ha (đã di dời 5/6 ngôi mộ, còn 1 ngôi mộ tổ đang tiếp tục vận động).

Tại Bắc Ninh, diện tích cần giải phóng mặt bằng khoảng 17,58 ha thuộc phường Từ Sơn và Phù Khê, hiện đã phê duyệt bồi thường 14,64 ha. Theo chỉ đạo của Chính phủ, khu vực Từ Sơn và Phù Khê phải hoàn thành bàn giao mặt bằng trước ngày 15/8/2026.

Hiện dự án vẫn gặp một số điểm nghẽn do tiến độ giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật tại Bắc Ninh còn chậm, còn Hà Nội gặp vướng mắc cục bộ về bồi thường đất ở và rà soát nguồn gốc đất. Ngoài ra, thủ tục cấp phép mỏ vật liệu kéo dài và cự ly vận chuyển xa đang gây áp lực lên nhu cầu khổng lồ của dự án với 3,27 triệu m³ đất đắp, 0,82 triệu m³ đá xây dựng, 0,72 triệu m³ cấp phối đá dăm, 0,47 triệu m³ cát bê tông và 0,18 triệu m³ cát san lấp.

Đồng thời, các đơn vị thi công cũng đang phối hợp xử lý 5 vị trí giao cắt với tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và hoàn thiện phương án phân luồng giao thông tại đoạn đi trùng cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3.

Ban Quản lý dự án giao thông Hà Nội đánh giá, tiến độ dự án đang được duy trì, công tác giải phóng mặt bằng và thi công có chuyển biến tích cực, tạo điều kiện mở rộng phạm vi thi công. Tuy nhiên, tiến độ chung vẫn phụ thuộc lớn vào việc hoàn thành giải phóng mặt bằng tại Bắc Ninh, di dời hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm nguồn vật liệu và xử lý các vị trí giao cắt với các dự án liên quan.

Phùng Linh
#sân bay Gia Bình #Hà Nội #Bắc Ninh #dự án giao thông #Đường nối Hà Nội với sân bay Gia Bình

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