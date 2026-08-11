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Pháp luật

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Xác minh vụ hai bảo vệ khống chế, đánh người tại Khu chế xuất Tân Thuận

Nguyễn Dũng

TPO - Ngày 11/8, Công an phường Tân Thuận (TPHCM) cho biết đang tiếp nhận trình báo, lập hồ sơ xác minh vụ một người đàn ông bị hai người mặc đồng phục bảo vệ khống chế, đánh đập tại Khu chế xuất Tân Thuận.

Clip người đàn ông bị bảo vệ khống chế, đánh tại Khu chế xuất Tân Thuận. Nguồn MXH.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video clip gây bức xúc dư luận. Nội dung clip ghi lại cảnh hai người mặc trang phục bảo vệ khống chế một người đàn ông có biểu hiện say xỉn. Khi người này tìm cách thoát ra, một người mặc trang phục bảo vệ dùng chân đạp, dùng tay đánh vào vùng mặt khiến nạn nhân ngã xuống đường, bất chấp sự can ngăn của hai người khác đang có mặt, trong đó có một phụ nữ.

Sau đó, người đàn ông này tiếp tục bị hai người mặc đồng phục bảo vệ khống chế đưa lên xe máy rời khỏi hiện trường. Thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều công nhân có mặt.

Trao đổi với phóng viên, ông N.V.Đ. (sinh năm 1989, ngụ TPHCM) xác nhận mình là người xuất hiện trong đoạn clip.

Theo ông Đ., vụ việc xảy ra vào ngày 7/8 khi ông đến Khu chế xuất Tân Thuận để đón vợ là công nhân đang làm việc tại đây. Do trước đó đã uống rượu bia, ông Đ. định gọi xe công nghệ để chở vợ về thì xảy ra cự cãi với lực lượng bảo vệ.

Ông Đ. cho biết sau đó bị một số người mặc trang phục bảo vệ khống chế, đánh và đưa về trụ sở công an. Ông bị trầy xước, thâm tím nhiều vị trí trên cơ thể.

Sau khi xảy ra vụ việc, ông Đ. đã đến Công an phường Tân Thuận trình báo.

Công an phường Tân Thuận đang xác minh, làm rõ nội dung vụ việc, trong đó xác định nguyên nhân xảy ra cự cãi, diễn biến việc khống chế và hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định.

Nguyễn Dũng
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