Hơn 3.000 người diễn tập chữa cháy tòa cao ốc Saigon Centre

TPO - cùng hàng chục phương tiện chuyên dụng được huy động tham gia diễn tập chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại Saigon Centre. Robot chữa cháy, chó nghiệp vụ, xe thang được triển khai trong tình huống giả định cháy đồng thời tại tầng hầm B3 và tầng 5, nhiều người mắc kẹt cần giải cứu.

Hai đám cháy giả định cùng lúc xuất hiện tại tầng hầm B3 và tầng 5 tòa nhà Saigon Centre. Hơn 3.000 người cùng hàng chục phương tiện chuyên dụng được huy động, robot chữa cháy và chó nghiệp vụ cũng tham gia tìm kiếm, giải cứu các nạn nhân mắc kẹt.

Trung tâm thương mại lớn nhất TPHCM thực hiện phương án diễn tập chữa cháy.

Ngày 11/8, Công an TPHCM tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH) cấp Công an Thành phố tại tòa nhà Saigon Centre, số 65-67 Lê Lợi, phường Sài Gòn, TPHCM.

Cuộc diễn tập đặt ra tình huống phức tạp khi sự cố cháy xảy ra đồng thời tại khu vực để xe tầng hầm B3 và khu vực trung tâm thương mại tầng 5. Hệ thống cảnh báo cháy sớm lập tức truyền tin sự cố về Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (PC07) Công an TPHCM.

Hơn 3.000 người tham gia diễn tập.

Ngay khi phát hiện cháy, lực lượng PCCC tại chỗ kích hoạt hệ thống cảnh báo, báo động và triển khai chữa cháy ban đầu. Hàng nghìn cán bộ, nhân viên và khách bên trong tòa nhà được hướng dẫn thoát ra ngoài qua hành lang, cầu thang bộ, tập kết tại các khu vực an toàn trên đường Lê Lợi, Pasteur và Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Trong khi đó, các tổ chữa cháy, CNCH cơ sở tiếp cận hai khu vực xảy ra cháy giả định, tổ chức đưa người bị nạn ra ngoài, sơ cứu và bàn giao cho lực lượng y tế.

Người tham gia diễn tập ở nhiều góc độ "gặp nạn" khác nhau.

Tình huống trở nên đặc biệt khó khăn khi có người mắc kẹt tại các tầng cao của tòa nhà.

Tại tầng 25, lực lượng CNCH triển khai hệ thống ròng rọc, dây hạ chậm và các thiết bị chuyên dụng để đưa nạn nhân xuống khu vực an toàn. Các xe thang đồng thời vươn lên khu vực ban công tầng 6 để tiếp cận, giải cứu những người đang mắc kẹt.

Ở tầng hầm B3, nơi giả định xảy ra cháy xe gắn máy, lực lượng chức năng triển khai robot chữa cháy, sử dụng nước phun sương và foam để khống chế đám cháy. Xe hút khói được triển khai tại cửa hầm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, tạo điều kiện cho lực lượng tiếp cận sâu vào bên trong tìm kiếm người bị nạn.

Một robot khác được triển khai chữa cháy phía ngoài khu vực trung tâm thương mại tầng 5.

Đáng chú ý, 4 chó nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát cơ động được đưa vào tòa nhà, chia thành các nhóm tìm kiếm nạn nhân tại khu vực tầng 5, các phòng chức năng và khu vực làm việc, sảnh tầng trệt. Sau khi phát hiện các nạn nhân giả định bị thương, bất tỉnh, lực lượng cứu hộ sử dụng cáng đưa họ ra ngoài để sơ cấp cứu và chuyển đến cơ sở y tế.

Chó nghiệp vụ được huy động để tham gia diễn tập.

Theo kịch bản, cuộc diễn tập dự kiến huy động khoảng 1.534 người thuộc nhiều lực lượng tham gia trực tiếp chữa cháy, CNCH và bảo đảm an ninh trật tự.

Riêng lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TPHCM huy động 4 xe chỉ huy, 10 xe chữa cháy, 5 xe chở phương tiện, 1 xe trạm bơm, 3 xe thang, 3 xe CNCH, 2 xe cứu thương, 1 xe hút khói và 2 xe chuyên dụng chở robot chữa cháy, cùng phương tiện cứu hộ trên cao, flycam và nhiều thiết bị chuyên dụng.

Nhiều phương tiện hiện đại được huy động tham gia diễn tập.

Cảnh sát giao thông phối hợp Công an phường Sài Gòn tổ chức chốt chặn, phân luồng trên các tuyến Lê Lợi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Pasteur và khu vực lân cận, tạo hành lang cho xe chữa cháy, xe cứu thương cùng các phương tiện chuyên dụng tiếp cận hiện trường.

Hai điểm sơ cấp cứu được thiết lập tại góc Lê Lợi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Lê Lợi - Pasteur. Các nạn nhân sau khi được đưa khỏi tòa nhà được sơ cứu, phân loại trước khi bàn giao cho lực lượng y tế chuyển đến bệnh viện.

Saigon Centre là công trình phức hợp gồm trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ, thường xuyên tập trung đông người. Theo Công an TPHCM, đặc điểm của loại hình công trình này là diện tích sử dụng lớn, có nhiều vật tư và thiết bị điện, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ; do đó việc xây dựng và thực tập các phương án ứng phó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Phương tiện chữa cháy, cứu hỏa được huy động tối đa.

Tại buổi diễn tập, lãnh đạo Công an TPHCM yêu cầu các lực lượng phát huy phương châm “Bốn tại chỗ”, bảo đảm hiệp đồng chặt chẽ giữa lực lượng chuyên nghiệp và lực lượng PCCC cơ sở; đặc biệt phải nâng cao khả năng xử lý sự cố ngay từ thời điểm ban đầu.

Công an TPHCM cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở thuộc loại hình nhà cao tầng, công trình tập trung đông người thực hiện các biện pháp an toàn PCCC sát thực tế và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về PCCC.

Sau cuộc diễn tập, các lực lượng tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, rà soát những hạn chế để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện phương án chữa cháy và CNCH, bảo đảm khả năng ứng phó khi tình huống thực tế xảy ra.