Công an TPHCM lật tẩy chiêu trò giả giấy trúng tuyển, học bổng để lừa đảo

Ngày 11/8, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TPHCM phát cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo nhắm vào phụ huynh, học sinh trong mùa tuyển sinh.

Cảnh báo từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM.

Theo cơ quan công an, thời điểm các trường công bố kết quả tuyển sinh, làm thủ tục nhập học cũng là lúc nhu cầu tìm kiếm, xác minh thông tin của phụ huynh và thí sinh tăng cao. Lợi dụng tâm lý mong chờ kết quả trúng tuyển, học bổng, các đối tượng dựng lên nhiều kịch bản để tạo lòng tin và chiếm đoạt tài sản.

Một trong những thủ đoạn được cảnh báo là giả danh trường đại học hoặc cán bộ tuyển sinh, gửi giấy báo trúng tuyển, thông báo học bổng, hỗ trợ học phí, du học... tới phụ huynh, học sinh.

Sau khi tạo được lòng tin, đối tượng yêu cầu nạn nhân nộp các khoản như phí nhập học, phí xác nhận, phí giữ suất hoặc phí làm hồ sơ. Một số trường hợp còn gửi đường link lạ, hướng dẫn truy cập để “xác nhận học bổng”, “xác thực nhập học”, “hoàn tiền” hoặc cập nhật thông tin cá nhân.

Thủ đoạn và cách phòng tránh.

Mục đích cuối cùng là lấy thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc khiến nạn nhân chuyển tiền. Đáng chú ý, sau lần chuyển tiền đầu tiên, các đối tượng có thể tiếp tục đưa ra nhiều lý do để yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền.

Phòng CSHS Công an TPHCM khuyến cáo phụ huynh và học sinh không vội tin vào giấy báo trúng tuyển, thông báo học bổng nhận được qua mạng xã hội, tin nhắn, email hoặc số điện thoại lạ.

Khi nhận được thông tin liên quan đến tuyển sinh, người dân cần kiểm tra trực tiếp trên website, cổng tuyển sinh, fanpage hoặc số điện thoại chính thức của nhà trường. Không truy cập các đường link chưa được xác minh và không chuyển tiền chỉ dựa trên thông báo gửi qua mạng.

Khuyến cáo từ công an.

Đặc biệt, người dân tuyệt đối không cung cấp CCCD, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP cho người lạ. Trường hợp có yêu cầu chuyển tiền để xác nhận nhập học, giữ suất hoặc nhận học bổng, cần liên hệ trực tiếp với nhà trường để kiểm chứng trước khi giao dịch.

Cơ quan công an lưu ý, khi phát hiện dấu hiệu bất thường, người dân cần dừng ngay giao dịch, lưu lại các thông tin liên quan và trình báo cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý.

“Trúng tuyển thật - kiểm tra từ nguồn chính thức. Học bổng thật - không đánh đổi bằng sự chủ quan”, Công an TPHCM khuyến cáo.