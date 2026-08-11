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Điểm chuẩn Y khoa Trường Đại học Y Hà Nội giữ vị trí 'quán quân' nhóm y dược

Nghiêm Huê

TPO - Điểm chuẩn ngành Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội đến thời điểm hiện tại giữ vị trí đầu bảng đối với các trường đào tạo nhóm ngành sức khỏe trên toàn quốc, 28,5/30 điểm.

Trường Đại học Y Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn tuyển sinh đại học chính quy năm 2026.

Theo đó, điểm chuẩn các ngành của trường tại trụ sở chính (Hà Nội) dao động từ 17,75/30 điểm đến 28,5/30 điểm.

Điểm chuẩn ngành Y khoa (Hà Nội) cao nhất, 28,50/30, tiếp đến là ngành Răng - Hàm - Mặt, 27,57/30 điểm; ngành Y học cổ truyền có điểm chuẩn 24,7/30 điểm.

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Bác sĩ Nội trú Trường Đại học Y Hà Nội lựa chọn nguyện vọng trong ngày Match Day. Ảnh: Nghiêm Huê

Điểm chuẩn cụ thể từng ngành tại Trường Đại học Y Hà Nội như sau:

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Nguồn: Trường Đại học Y Hà Nội

Năm nay, Trường Đại học Y Hà Nội lần đầu tiên xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực do Trường Đại học Sư phạm tổ chức ở một số ngành (mã phương thức 402).

So với các trường đại học đào tạo ngành Y khoa, ngành Răng - Hàm - Mặt đã công bố điểm chuẩn, điểm của Trường Đại học Y Hà Nội đang giữ vị trí quán quân của cả hai ngành này.

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So sánh điểm chuẩn ngành Y khoa của một số trường đại học. Thiết kế: Nghiêm Huê

So với năm 2025, điểm chuẩn ngành Y khoa của Trường Đại học Y Hà Nội có tăng 0,37 điểm (28,13/30 điểm).

Nghiêm Huê
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