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Kẻ đánh 5 trẻ nhỏ ở chùa Bầu, khai gì tại cơ quan công an?

Đức Anh - Thành Đạt

TPO - Theo báo cáo của Công an phường Vĩnh Phúc (tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Thế Duy khai nhận, do bức xúc trong quá trình quản lý 5 chú tiểu tại chùa Bầu nên đã dùng roi làm bằng cành cây đánh các em.

Khoảng 7h30 ngày 10/8, Công an phường Vĩnh Phúc tiếp nhận trình báo của sư Thích Minh Trí, trụ trì chùa Bầu Phật Quang (TDP Làng Bầu, phường Vĩnh Phúc), về việc 5 chú tiểu tại chùa bị thương tích ở chân, tay và lưng. Theo trình báo, người đánh các chú tiểu là Nguyễn Thế Duy (SN 2001, quê tỉnh Khánh Hòa), hiện đang tu tập, xuất gia tại chùa Bầu Phật Quang.

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Chùa Bầu, nơi xảy ra vụ việc.
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Người dân không khỏi đau lòng, bức xúc trước vụ việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Vĩnh Phúc phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ xác minh vụ việc.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thế Duy khai nhận đã dùng roi làm bằng cành cây đánh 5 chú tiểu. Theo lời khai của Duy, trong quá trình quản lý các chú tiểu, do các em không nghe lời, không dọn dẹp phòng ở gọn gàng, sạch sẽ theo yêu cầu nên Duy bức xúc và đã dùng roi đánh. Hậu quả, 5 chú tiểu bị xây xát, hằn đỏ trên vùng chân, tay và lưng.

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Nguyễn Thế Duy dùng roi đánh các cháu bé. Ảnh: Cắt từ video.

Theo báo cáo của Công an phường Vĩnh Phúc, Nguyễn Thế Duy có địa chỉ tại tổ dân phố Làng Bầu, phường Vĩnh Phúc từ tháng 2/2026 đến nay, lấy pháp danh Đức Hữu, được giao quản lý đời sống cho các chú tiểu tại chùa.

Công an phường Vĩnh Phúc cho biết đang tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ xác minh, củng cố hồ sơ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

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Cổng chùa Bầu hiện có lực lượng chức năng bảo vệ.
Đức Anh - Thành Đạt
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