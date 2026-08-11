Công an Vĩnh Long xử lý nhiều quán game, internet dùng phần mềm lậu

TPO - Công an tỉnh Vĩnh Long đang củng cố hồ sơ xử lý các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử (game), internet sử dụng phần mềm không có bản quyền.

Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ, quyền tác giả trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Vĩnh Long đã đồng loạt kiểm tra hoạt động của một số cơ sở kinh doanh game, internet trên địa bàn. Qua đó phát hiện nhiều quán dùng phần mềm không có bản quyền (phần mềm lậu).

Lực lượng chức năng kiểm tra các quán game, internet.

Tại phường Hòa Thuận, lực lượng chức năng kiểm tra 3 cơ sở. Trong đó, tại cơ sở Y.G có 26 máy tính cài đặt hệ điều hành Windows, Microsoft Office lậu.

Tại quán internet V.Đ, kết quả kiểm tra có 16 máy tính cài Windows, Microsoft Office không có bản quyền. Với cơ sở N, có 29 máy dùng Windows, Microsoft Office lậu.



Tại cơ sở N.X, phường Trà Vinh có 14 máy cài đặt Windows và Microsoft Office lậu.

Còn tại cơ sở V.G, phường Long Châu, qua kiểm tra, 31 máy tính cài Windows và Microsoft Office lậu.

Tổng cộng có 118 máy tính đang hoạt động tại các quán trên đều cài Windows lậu, nhiều máy dùng Microsoft Office lậu.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Cơ quan công an khuyến cáo, các tổ chức, cá nhân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về sở hữu trí tuệ; sử dụng phần mềm có bản quyền nhằm bảo đảm quyền lợi của chủ sở hữu, góp phần xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh.