Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Khởi tố giám đốc bán gần 34 nghìn cuốn sách giáo khoa giả

Văn Quân

TPO - Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Tăng Tiến đã nhiều lần mua tổng cộng gần 34 nghìn cuốn sách giáo khoa của các cấp học mang dấu hiệu giả của bộ sách “Chân trời sáng tạo” thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam rồi đưa về bày bán tại Nhà sách Tăng Tiến nhằm mục đích kiếm lời.

Ngày 11/8, Công an TP Đồng Nai thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT -Phòng cảnh sát kinh tế) Công an TP Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét nơi ở đối với Nguyễn Tăng Tiến (sinh năm 1987, ngụ khu phố Mỹ Khoan, phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai) để điều tra về tội “Buôn bán hàng giả”.

61861eb9-2704-4862-b567-741fe36ab358.jpg
Đối tượng Nguyễn Tăng Tiến tại cơ quan công an (ảnh:CACC)

Theo Công an TP Đồng Nai, quá trình điều tra xác định năm 2022, Nguyễn Tăng Tiến đăng ký đứng tên Doanh nghiệp tư nhân Tăng Tiến, hoạt động kinh doanh Nhà sách Tăng Tiến tại địa chỉ: khu phố Mỹ Khoan, phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai chuyên mua bán sách giáo khoa, sách bài tập, sách tiếng Anh các cấp học và văn phòng phẩm.

Từ năm 2022 đến năm 2024, Nguyễn Tăng Tiến là Giám đốc, trực tiếp đại diện doanh nghiệp ký kết hợp đồng và thực hiện việc mua sách giáo khoa chính hãng từ các công ty, đơn vị phân phối để kinh doanh tại Nhà sách Tăng Tiến.

Tháng 4/2024, vì mục đích vụ lợi, Nguyễn Tăng Tiến đã nhiều lần mua tổng cộng 33.809 cuốn sách gồm sách giáo khoa, sách bài tập, sách tiếng Anh của các cấp học mang dấu hiệu giả của bộ sách “Chân trời sáng tạo” thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam rồi đưa về bày bán tại Nhà sách Tăng Tiến nhằm mục đích kiếm lời.

Kết quả giám định xác định 33.809 là hàng giả, tổng giá trị hàng hóa gần 598 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai điều tra làm rõ.

Văn Quân
#sách giả #Giáo dục Việt Nam #Nguyễn Tăng Tiến #bán hàng giả #điều tra

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe