Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Hà Lan kết nối Việt Nam vào chuỗi cung ứng bán dẫn

TPO - Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Hà Lan, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất hai bên sớm thống nhất các thỏa thuận về hợp tác khoa học - công nghệ; chú trọng triển khai các dự án trung tâm R&D, kết nối doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng bán dẫn của Hà Lan, đặc biệt với Tập đoàn ASML.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc điện đàm. Ảnh: VGP

Chiều 11/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng có cuộc điện đàm cấp cao với Thủ tướng Hà Lan Rob Jetten.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn Hà Lan coi Việt Nam là một đối tác chiến lược hàng đầu ở khu vực trong chính sách đối ngoại mới và khẳng định Việt Nam luôn coi trọng, mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với Hà Lan.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang phát triển nhanh chóng, tạo ra cả những thách thức và cơ hội mới, hai bên cho rằng nhu cầu hợp tác và tiềm năng bổ trợ giữa Việt Nam và Hà Lan còn rất lớn.

Hà Lan có thế mạnh trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển các ngành kinh tế có hàm lượng công nghệ cao, trong khi Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với những yêu cầu và động lực mới về tăng trưởng, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đây là cơ sở quan trọng để hai nước mở rộng hợp tác, phát huy thế mạnh của mỗi bên và đưa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hà Lan lên tầm cao mới.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất hai bên tiếp tục tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn, nhất là cấp cao, tăng cường củng cố tin cậy chính trị, hướng tới nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới; đồng thời đề nghị tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và quốc tế.

Đánh giá cao vị thế của Hà Lan là nhà đầu tư lớn nhất và đối tác thương mại hàng đầu của EU tại Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên đưa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, tài chính thành trụ cột chính trong quan hệ song phương, tận dụng tối đa Hiệp định EVFTA; thúc đẩy Nghị viện Hà Lan sớm phê chuẩn Hiệp định EVIPA để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên mở rộng thị trường; đồng thời kết nối thị trường tài chính - chứng khoán song phương và thu hút nguồn lực quốc tế tham gia phát triển trung tâm tài chính quốc tế cùng thị trường vốn tại Việt Nam.

Gợi mở các hướng đi mới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị phát huy hiệu quả hơn nữa hai khuôn khổ Đối tác chiến lược hiện có về ứng phó biến đổi khí hậu và quản lý nước, nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực...

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất hai bên sớm thống nhất các thỏa thuận về hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghệ bán dẫn; chú trọng triển khai các dự án trung tâm R&D, đào tạo nhân lực chất lượng cao, kết nối doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng bán dẫn của Hà Lan, đặc biệt là với Tập đoàn ASML.

Tập đoàn ASML là một trong những tập đoàn có vị thế chiến lược đặc biệt nhất trong ngành công nghệ toàn cầu. ASML không trực tiếp làm chip nhưng sản xuất "máy in" cực kỳ quan trọng để tạo ra các mạch điện siêu nhỏ trên chip.

Trong hợp tác giáo dục - đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân, Thủ tướng đề nghị Hà Lan dành thêm nhiều học bổng, mở rộng tiếp nhận sinh viên Việt Nam sang nghiên cứu các ngành mũi nhọn như AI, bán dẫn, khoa học công nghệ, kinh tế biển xanh.

Thủ tướng đề nghị Hà Lan đơn giản hóa thủ tục thị thực cho du khách Việt Nam và tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan hội nhập thuận lợi, phát huy tốt vai trò cầu nối hữu nghị song phương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc điện đàm. Ảnh: VGP

Tích cực đẩy nhanh tiến trình phê chuẩn EVIPA

Thủ tướng Rob Jetten đánh giá cao những mục tiêu phát triển đầy tham vọng của Việt Nam, đặc biệt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng GDP ở mức hai con số, cho rằng đây là “cơ hội khổng lồ” để hai nước mở rộng hợp tác.

Hà Lan mong muốn trở thành một đối tác quan trọng của Việt Nam trong khu vực, đồng thời sẵn sàng mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương, hướng tới nâng cấp quan hệ giữa hai nước.

Thủ tướng Hà Lan cũng bày tỏ mong muốn tổ chức các đoàn sang Việt Nam nhằm tìm hiểu và mở rộng cơ hội hợp tác, qua đó tăng cường sự hiện diện của Hà Lan tại thị trường Việt Nam và trong khu vực.

Thủ tướng Rob Jetten ghi nhận những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam đối với xã hội Hà Lan; đánh giá cao việc Việt Nam miễn thị thực du lịch cho công dân Hà Lan.

Thủ tướng Rob Jetten nhấn mạnh Hà Lan cam kết tích cực đẩy nhanh tiến trình phê chuẩn Hiệp định EVIPA.

Hai Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại khu vực và trên thế giới, trên cơ sở luật pháp quốc tế đặc biệt là Công ước về Luật Biển 1982 (UNCLOS).