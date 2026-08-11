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Khai mở 2 phần mộ, tìm thấy hài cốt liệt sĩ cùng chiếc mũ lưỡi trai

Hoài Văn

TPO - Từ những thông tin quý giá của người dân và đồng đội từng chiến đấu, lực lượng chức năng đã khai mở 2 phần mộ tại thôn Dương Đàn, xã Phú Ninh (Đà Nẵng), tìm thấy hài cốt của 2 liệt sĩ cùng nhiều di vật, trong đó có một chiếc mũ lưỡi trai.

Ngày 11/8, ông Trần Anh Tuấn - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Phú Ninh (Đà Nẵng), cho biết, lực lượng chức năng khai mở tại 2 vị trí ở thôn Dương Đàn, xã Phú Ninh và phát hiện 2 bộ hài cốt cùng di vật, trong đó có một chiếc mũ lưỡi trai.

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Mũ lưỡi trai được tìm thấy trong một phần mộ tại thôn Dương Đàn, xã Phú Ninh. (Ảnh: Ban Chỉ huy Quân sự xã Phú Ninh).

Qua xác định ban đầu, đây là hài cốt của 2 liệt sĩ. Lực lượng chức năng đã lấy mẫu để giám định ADN, đồng thời đưa 2 hài cốt về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Phú Ninh.

Ông Tuấn cho hay, kết quả khai mở nhờ nguồn tin do người dân và những đồng đội từng tham gia chiến đấu cung cấp. Hiện, lực lượng chức năng tiếp tục khoanh vùng, khai mở thêm 4 ngôi mộ nghi có hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn Dương Đàn.

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Hai hài cốt được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Phú Ninh. Ảnh: Ban Chỉ huy Quân sự xã Phú Ninh

Các lực lượng chức năng đang tiếp tục công tác khai quật, quy tập và xác minh nhằm làm rõ danh tính các hài cốt, góp phần thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập liệt sĩ.

Hoài Văn
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