Lệ Quyên cầu cứu Khánh Thi - Phan Hiển

TPO - Bạn trai Lâm Bảo Châu ngày càng can thiệp sâu vào sự nghiệp âm nhạc của Lệ Quyên. Ở MV "Giá như anh là em", Bảo Châu lên ý tưởng kịch bản và nhận một phần trách nhiệm đạo diễn.

Lệ Quyên trở lại đường đua nhạc Việt bằng bản ballad mùi mẫn Giá như anh là em. MV này khởi đầu khá tốt với thành tích gần một triệu view sau 2 ngày phát hành, giúp Lệ Quyên được chú ý trở lại trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ tập trung phát huy những điểm mạnh nhất của cô, do đó vẫn quanh quẩn trong vùng an toàn thay vì thử thách một dòng nhạc mới và một concept mới để sản xuất MV

Đã rõ Lâm Bảo Châu làm gì

Hai ngày qua, đoạn video Lệ Quyên chia sẻ về bạn trai Lâm Bảo Châu lan tỏa mạnh trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ nói rằng Lâm Bảo Châu đã tập trung tất cả để lo liệu công việc phía sau ánh đèn sân khấu của cô như quản lý lịch trình và lên kế hoạch ra mắt sản phẩm.

Sản phẩm Giá như anh là em ban đầu chỉ có kế hoạch làm audio để phát hành nhạc số. Trong một đêm mưa, Lệ Quyên và bạn trai nghe lại demo và cùng thống nhất sẽ quay MV. Lịch trình của nữ ca sĩ chồng chéo, chỉ sản xuất MV trong 5 ngày.

Khánh Thi - Phan Hiển "cứu" Lệ Quyên đúng nghĩa.

MV Giá như anh là em được dàn dựng đơn giản trong thời gian gấp gáp. Chỉ với một bối cảnh dưới nước, Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu "cầu cứu" vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển để biên đạo và nhảy dancesport cho MV. Sự góp mặt của Khánh Thi và Phan Hiển đúng nghĩa là cứu tinh của Lệ Quyên, khi các động tác của họ giúp MV tối giản vẫn có câu chuyện và phần nào gây ấn tượng ở phần nhìn.

Sức hút của bộ đôi Khánh Thi - Phan Hiển là yếu tố quan trọng giúp MV Giá như anh là em tạo ra sức hút trên mạng xã hội.

Ở cạnh Lệ Quyên hơn sáu năm, đây là lần đầu Lâm Bảo Châu tham gia sâu vào khâu sáng tạo với vai trò biên kịch. Anh kể lại mình khắt khe trên phim trường. Lệ Quyên có thói quen biểu cảm mạnh, hay đưa tay - điều thừa trước ống kính. "Châu liên tục nhắc 'diễn bằng mắt thôi, đừng đưa tay'. Có lúc tôi cũng giận, cũng bực", cô kể. Nhưng khi xem lại, nữ ca sĩ thừa nhận bạn trai đã đúng: gương mặt tĩnh, tiết chế cử động giúp khán giả dồn chú ý vào chiều sâu ánh mắt.

Lệ Quyên vẫn an toàn

Giọng ca sinh năm 1981 vẫn phát hành đều đặn sản phẩm mỗi năm. Tuy nhiên, thay vì làm mới sự nghiệp bằng các ca khúc có màu sắc âm nhạc hiện đại, pha trộn nhiều chất liệu, Lệ Quyên vẫn an toàn với ballad.

Lần này, sự khởi đầu của Giá như anh là em tốt hơn nhưng chưa đoán trước đường dài sẽ như thế nào.

Với một giọng ca đã định hình bản sắc quá rõ nét như Lệ Quyên, việc bứt phá khỏi "vùng an toàn" chưa bao giờ là bài toán dễ giải. Khán giả đại chúng đã quen thuộc với hình ảnh một "nữ hoàng phòng trà" chuyên trị những ca khúc tình buồn, nức nở và sang trọng. Việc đột ngột rẽ hướng sang các thể loại âm nhạc có tiết tấu, pha trộn chất liệu thời thượng đang thịnh hành mang theo rủi ro rất lớn là đánh mất tệp khán giả trung thành.

Lệ Quyên vẫn trong phạm vi an toàn.

Tuy nhiên, nếu cứ lặp lại công thức cũ với những bản pop ballad mang âm hưởng hoài niệm, Lệ Quyên sẽ dần vơi đi sức hút và khó lòng cạnh tranh trên các bảng xếp hạng nhạc số hiện nay.

Đây chính là lúc vai trò của Lâm Bảo Châu tiếp tục bị đặt lên bàn cân. Sự can thiệp của anh đến thời điểm hiện tại mang lại hiệu quả thấy rõ ở mặt hình ảnh, kịch bản và cách thức vận hành dự án. Bằng tư duy trẻ trung, Lâm Bảo Châu giúp Lệ Quyên có những khung hình hiện đại, tối giản hóa phong cách và tiết chế những thói quen trình diễn rườm rà.

Không thể phủ nhận, sự đồng hành sát sao của Lâm Bảo Châu đang mang lại cho Lệ Quyên nguồn năng lượng tích cực và tinh thần làm việc miệt mài. Việc nữ ca sĩ công khai để bạn trai lấn sâu vào chuyên môn nghệ thuật cũng cho thấy sự tin tưởng tuyệt đối vào định hướng của anh. Hơn hết, thay vì để công chúng chỉ bàn tán về những ồn ào đời tư trên mạng xã hội, việc bộ đôi cùng nhau xắn tay áo sản xuất một dự án chỉn chu là động thái khôn ngoan để lấy lại thiện cảm từ khán giả.

Đường dài của Giá như anh là em và các dự án sắp tới sẽ là minh chứng rõ nét nhất cho năng lực thực sự của Lâm Bảo Châu trong vai trò hậu phương. Lệ Quyên đang có sẵn vị thế, tiềm lực và một người đồng hành nhiệt huyết. Thứ cô cần lúc này có lẽ chỉ là một sự liều lĩnh dứt khoát hơn trong âm nhạc để khẳng định rằng: sự kết hợp này không chỉ là những câu chuyện tình cảm lãng mạn, mà thực sự tạo đà cho những bứt phá mới trong sự nghiệp.