Maestro of Beauty mùa 2 - ‘sân chơi’ mới của chuyên gia trang điểm, tạo mẫu tóc

Ra mắt lần đầu năm 2025 dưới hình thức chương trình truyền hình thực tế dành cho cộng đồng chuyên gia trang điểm và tạo mẫu tóc, Maestro of Beauty hướng đến tôn vinh những người đứng sau thành công của các lĩnh vực thời trang, nghệ thuật và giải trí.

Năm 2026, dưới sự chỉ đạo của Hiệp hội Hội chợ Triển lãm Thương mại và Tổ chức sự kiện Việt Nam (VECA), chương trình được mở rộng cả về quy mô lẫn định hướng. Thay vì chỉ là một cuộc thi truyền hình thực tế, Maestro of Beauty mùa 2 phát triển theo mô hình kết hợp giữa đào tạo, huấn luyện, giao lưu chuyên môn, phát triển nghề nghiệp, tuyển chọn, thi đấu, vinh danh và truyền thông xây dựng thương hiệu cho cộng đồng Makeup Artist và Hair Stylist.

BTC Maestro of Beauty tặng hoa tri ân các đơn vị đồng hành

Với chủ đề "Sustainable Beauty - Vẻ đẹp bền vững", chương trình hướng đến việc đề cao giá trị của người làm nghề không chỉ ở kỹ thuật hay khả năng tạo xu hướng, mà còn ở tư duy sáng tạo, bản lĩnh nghề nghiệp, thương hiệu cá nhân và những đóng góp bền vững cho ngành làm đẹp cũng như nền công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo Việt Nam.

Tại lễ công bố, NSND Vũ Ngoạn Hợp, Chủ tịch VECA, cho rằng chuyên gia trang điểm và nhà tạo mẫu tóc cần được nhìn nhận như những nghệ sĩ thực thụ.

Theo ông, đây là lực lượng đứng phía sau nhưng góp phần trực tiếp tạo nên diện mạo, cảm xúc và giá trị thẩm mỹ của nhiều sản phẩm nghệ thuật. Vai trò của họ hiện diện trong sân khấu, điện ảnh, thời trang, nghệ thuật biểu diễn và các sự kiện văn hóa quy mô lớn.

NSND Vũ Ngoạn Hợp - Chủ tịch Hiệp hội Hội chợ Triển lãm Thương mại và Tổ chức sự kiện Việt Nam (VECA) chia sẻ về chương trình

“Những người làm nghề trang điểm và tóc là mắt xích không thể thiếu trong quá trình tạo nên một tác phẩm hoàn chỉnh. Họ không chỉ làm đẹp mà còn tham gia xây dựng nhân vật, định hình phong cách và góp phần nâng giá trị thương mại lẫn thẩm mỹ cho toàn ngành”, NSND Vũ Ngoạn Hợp chia sẻ.

Ông kỳ vọng Maestro of Beauty sẽ trở thành không gian kết nối cho cộng đồng, tạo điều kiện để các thế hệ làm nghề phát triển tư duy, khẳng định năng lực và nâng cao vị thế trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa.

Chuyên gia trang điểm Wendy Nguyễn, nhà sáng lập Công ty Cổ phần Magister Creative - Trưởng ban tổ chức, nhà sản xuất và host của chương trình, cho biết sự phát triển nhanh của ngành làm đẹp, thời trang và giải trí đang tạo ra nhiều cơ hội, nhưng cũng bộc lộ những khoảng trống cần được giải quyết.

Wendy Nguyễn chia sẻ về mục đích, chủ đề và những nét mới của Maestro of Beauty mùa 2

Theo chị, cộng đồng makeup artist và hair stylist tại Việt Nam hiện chưa có một tổ chức nghề nghiệp chính thức đại diện cho tiếng nói chung. Bên cạnh đó, nghề trang điểm và tạo mẫu tóc cũng chưa được xác lập như một mã ngành độc lập, khiến việc xây dựng tiêu chuẩn nghề, phát triển nguồn nhân lực, kết nối cộng đồng và nâng cao vị thế người làm nghề còn nhiều hạn chế.

“Sau mùa đầu tiên, chúng tôi nhận thấy nhu cầu của cộng đồng không chỉ là một cuộc thi hay sân chơi truyền hình. Điều cần thiết hơn là một hệ sinh thái để người làm nghề có thể học hỏi, kết nối, tạo ra cơ hội và cùng nâng cao vị thế của ngành”, Wendy Nguyễn nói.

Chị cho biết đây là lý do Maestro of Beauty mùa 2 được mở rộng cả về quy mô lẫn mục tiêu, thay vì chỉ lặp lại format của mùa trước. Từ tháng 8/2026, Maestro of Beauty mùa 2 dự kiến được triển khai trên toàn quốc với bốn nhóm hoạt động chính.

Thứ nhất là các chương trình đào tạo và huấn luyện, tập trung cập nhật kiến thức, kỹ thuật, xu hướng và tư duy nghề nghiệp, nhằm giúp người tham gia củng cố nền tảng chuyên môn.

Thứ hai là chương trình truyền hình thực tế nhằm tìm kiếm, đào tạo và tôn vinh những tài năng trẻ có kỹ năng, tư duy sáng tạo và bản sắc riêng. Hoạt động này được kỳ vọng góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành làm đẹp.

Thứ ba là chuỗi truyền thông đa kênh, đa nền tảng nhằm lan tỏa giá trị nghề nghiệp, kết nối cộng đồng và nâng cao hình ảnh của giới chuyên gia trang điểm, tạo mẫu tóc.

Thứ tư là các diễn đàn, hội thảo chuyên môn, nơi chuyên gia, nghệ sĩ, doanh nghiệp, tổ chức nghề nghiệp và cơ quan quản lý có thể trao đổi kiến thức, thảo luận về những vấn đề của ngành và đề xuất hướng phát triển lâu dài.

Maestro of Beauty - Bậc thầy biến hóa mùa thứ hai chính thức khởi động

Với chủ đề “Sustainable Beauty - Vẻ đẹp bền vững”, mùa 2 đặt trọng tâm vào mối quan hệ giữa kỹ năng nghề, tư duy sáng tạo và trách nhiệm với sự phát triển chung của ngành.

Ban tổ chức cho biết chương trình không chỉ tìm kiếm những người có khả năng tạo ra các diện mạo ấn tượng, mà còn chú trọng tới bản lĩnh nghề nghiệp, thương hiệu cá nhân, khả năng thích ứng với xu hướng và đóng góp cho hệ sinh thái sáng tạo.

Thông qua hệ thống hoạt động kéo dài từ đào tạo, thi đấu đến kết nối nghề nghiệp, Maestro of Beauty mùa 2 hướng đến mục tiêu tạo thêm cơ hội phát triển cho thế hệ nghệ sĩ làm đẹp mới, đồng thời góp phần nâng vị thế của nghề trang điểm và tạo mẫu tóc trong ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.