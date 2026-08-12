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Pháp luật

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TPHCM: Nghi vấn bé trai 8 tuổi nhập viện do bị cha đánh

Nguyễn Tiến

TPO - Công an TPHCM đang xác minh vụ bé trai 8 tuổi nghi bị cha ruột đánh gây thương tích. Sau khi nhận điện thoại cầu cứu, bà ngoại của cháu phát hiện có nhiều vết bầm tím, tai chảy máu nên đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Ngày 12/8, Công an xã Đông Thạnh (TPHCM) đang làm việc với ông Đ.T.H.H. (37 tuổi, ngụ TPHCM) để xác minh phản ánh người này có hành vi hành hung, gây thương tích cho con ruột là bé L.G.B. (8 tuổi).

Theo bà N.T.P. (58 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh, bà ngoại và là người trực tiếp nuôi dưỡng bé B. từ nhỏ), khoảng 18 giờ ngày 8/7, bà nhận được điện thoại cầu cứu của cháu ngoại. Bé B. lúc này hoảng sợ, khóc lóc và cho biết bị cha ruột đánh.

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Công an xã Đông Thạnh đang xác minh vụ bé trai 8 tuổi nghi bị cha ruột đánh.

Bà P. lập tức đến nơi và ghi nhận trên mặt cháu mình có nhiều vết bầm tím, vùng tai chảy máu. Do quá sợ hãi, bé còn đi vệ sinh ra quần.

Bà P. đã đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn cấp cứu. Giấy chứng nhận thương tích của bệnh viện ghi nhận bé B. bị đau đầu, đau tay trái, đồng thời có tình trạng ửng đỏ, xây xát ở một số vị trí trên cơ thể.

Sau khi đưa cháu đi khám, bà P. phản ánh vụ việc đến cơ quan chức năng, đồng thời gọi đến Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em (111) để được hỗ trợ, hướng dẫn các thủ tục liên quan.

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Bé trai 8 tuổi được cho là có nhiều vết bầm tím, xây xát trên cơ thể sau khi ở với cha.

Theo bà P., con gái bà và ông H. trước đây chung sống như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Bé B. được bà ngoại trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng từ nhỏ.

Chiều 11/8, Công an xã Đông Thạnh triệu tập ông H. đến làm việc. Bước đầu, ông H. thừa nhận trong lúc tức giận có đánh con vài cái vì cho rằng bé nghịch phá nhưng không thừa nhận có hành vi bạo hành con.

Ngày 12/8, công an tiếp tục lấy lời khai những người liên quan, phối hợp các cơ quan chuyên môn xác minh, đánh giá mức độ thương tích và tính chất vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc và trách nhiệm của những người liên quan.

Nguyễn Tiến
#bạo hành trẻ em #bé trai 8 tuổi #TPHCM #nghi vấn hành hung #công an điều tra #thương tích bé

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