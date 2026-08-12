Người xấu hổ nhất giải thưởng Bách Hoa

TPO - Giải thưởng điện ảnh Bách Hoa của Trung Quốc vừa kết thúc đã tạo nên rất nhiều tranh cãi. Ngay cả "quốc sư giới nghệ thuật" Trương Nghệ Mưu cũng bị chê cười.

Trang 163 đưa tin Lễ trao giải Bách Hoa kết thúc nhưng những tranh cãi về tính công bằng của giải thưởng vẫn thu về hàng trăm triệu lượt đọc trên các nền tảng mạng xã hội.

Đạo diễn gạo cội Trương Nghệ Mưu nhận phản ứng tiêu cực

Ở hạng mục Phim xuất sắc, tác phẩm Kinh trập vô thanh của đạo diễn gạo cội Trương Nghệ Mưu giành chiến thắng, vượt qua những bộ phim khác như Tôi nhỏ bé, Phi trì nhân sinh 3, Bộ phong truy ảnh, Tiêu nhân: Đại mạc nổi gió nhưng xét về danh tiếng khi công chiếu, phim của Trương Nghệ Mưu không nhận được đánh giá cao của công chúng.

Nếu xét điểm chất lượng trên trang Douban, Kinh trập vô thanh nhận được 6,3 điểm, Tôi nhỏ bé đạt 7.4 điểm, Phi trì nhân sinh 3 đạt 7,6 điểm, Tiêu nhân đạt 7,5 điểm... Điểm của phim Kinh trập vô thanh không cao hơn các đối thủ, số phiếu ở hiện trường cũng gây tranh cãi.

Kinh trập vô thanh còn tranh giải ở các hạng mục như Biên kịch xuất sắc nhưng chỉ nhận được 2/101 phiếu, đạo diễn Trương Nghệ Mưu chỉ nhận được 3 phiếu. Lưu Thi Thi ở hạng mục Nữ phụ nhất sắc cũng chỉ nhận được một phiếu. Lưu Diệc Văn cũng thua trong cuộc đua ở giải Diễn viên mới xuất sắc, chỉ nhận được 6 phiếu. Kinh trập vô thanh không lọt vào đề cử ở các hạng mục lớn như Nam chính xuất sắc hay Nữ chính xuất sắc.

Chính vì vậy, việc phim Kinh trập vô thanh được trao giải Phim xuất sắc khiến khán giả cảm thấy không thuyết phục.

Đạo diễn Trương Nghệ Mưu lên nhận giải mọi người đứng lên nhiệt liệt chúc mừng, trái ngược với thái độ khi đoàn phim Na Tra 2 lên sân khấu.

Ngoài ra, sự khác biệt khi đạo diễn Trương Nghệ Mưu lên nhận giải và khi đoàn phim Na Tra: Ma đồng náo hải nhận giải cũng gây ra tranh cãi lớn. Khi Trương Nghệ Mưu bước lên sân khấu, các nghệ sĩ tại hội trường đứng lên vỗ tay chúc mừng, thể hiện sự tôn trọng với ông, bất chấp việc phim Kinh trập vô thanh chiến thắng có xứng đáng không.

Nhưng khi đoàn phim Na tra: Ma đồng náo hải bước lên nhận giải Phim hay nhất, phản ứng của họ không được nồng nhiệt như vậy. Khán giả đặt câu hỏi một bộ phim lập kỷ lục đạt doanh thu cao nhất lịch sử với hơn 15,9 tỷ NDT (hơn 2,3 tỷ USD) tại sao lại không được chào đón.

Theo 163, Na Tra 2 là phim hoạt hình, không thuộc phạm vi người đóng, vì vậy những ngôi sao không thể chia sẻ doanh thu phòng vé hay thành công từ phim, nên họ "lười phản ứng". Ngược lại, Trương Nghệ Mưu là đạo diễn có vai vế lớn, các ngôi sao muốn lấy lòng ông, vì vậy thái độ của họ nhiệt tình hơn rất nhiều. Mặt khác, sự nổi lên của phim hoạt hình trong hai năm qua đã thực sự lấy đi một phần doanh thu của các phim người đóng khác, điều này có lẽ khiến những người trong ngành không hài lòng.

Khi phát biểu nhận giải, Trương Nghệ Mưu bày tỏ ông rất trân trọng những đạo diễn trẻ như Thân Áo (đạo diễn phim Tiệm ảnh Nam Kinh, Được ăn cả ngã về không). Nhưng thực tế, người chiến thắng vẫn là ông, đây là sự thật mỉa mai trong giới giải trí Hoa ngữ, khi các giải thưởng ít trao cơ hội cho người trẻ.

Lưu Thi Thi, Lưu Hạo Nhiên chỉ nhận một phiếu

Một ngôi sao khác cũng bị chê cười là Lưu Thi Thi, cô chỉ nhận một phiếu bầu chọn trong số 101 giám khảo có mặt tại hiện trường. Con số quá thấp, chứng minh vai diễn của nữ diễn viên trong phim Kinh trập vô thanh không thuyết phục khán giả.

Thực tế, khi phim công chiếu, vai diễn Tiểu Ngọc không có nhiều sự bứt phá so với hình tượng, cách diễn cũng không gây ấn tượng với người xem. Thực tế, vai diễn không có điểm sáng, là người vợ bị chồng phụ bạc chỉ biết khóc lóc đau khổ, vì vậy khả năng chiến thắng của cô không cao. Tuy nhiên, việc Lưu Thi Thi chỉ nhận được một phiếu cũng khiến nhiều người chê cười.

Lưu Hạo Nhiên, Lưu Thi Thi nhận được số phiếu ít ỏi.

Ngoài ra, các nghệ sĩ như Hoàng Cảnh Du, Trương Tân Thành, Văn Tuấn Hy, Lưu Hạo Nhiên cũng chỉ giành được một phiếu bầu, cách biệt quá xa so với người chiến thắng. Sự chênh lệch phiếu bầu chọn lớn khiến khán giả cho rằng các đề cử thiếu tính cạnh tranh, cho vào để đủ số lượng.