Nga bất ngờ trả tự do cho cựu lính thủy đánh bộ Mỹ, không cần trao đổi tù nhân

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Nga đã trả tự do cho một cựu lính thủy đánh bộ Mỹ từng bị giam giữ tại nước này từ năm 2022.

Robert Gilman. (Ảnh: Reuters)

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump cho biết Nga đã đồng ý trả tự do cho Robert Gilman (32 tuổi) vì lý do nhân đạo, do Gilman gặp vấn đề về sức khỏe. Công dân Mỹ này sẽ đến Căn cứ Liên hợp Andrews gần Washington vào tối 11/8 (giờ Mỹ).

"Tôi tự hào thông báo rằng công dân Mỹ Robert Gilman, cựu binh sĩ Thủy quân Lục chiến Mỹ, đang trở về nhà!”, ông Trump nói. "Chúng tôi hoan nghênh quyết định này, cũng như việc Nga không yêu cầu bất kỳ ai để đổi lại. Không có cuộc trao đổi nào diễn ra”.

Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ đã hối thúc Mátxcơva trả tự do cho Gilman để ông có thể được điều trị y tế tại Mỹ. Các quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Putin đã phê chuẩn lệnh ân xá cho cựu lính thủy đánh bộ Mỹ này .

Gilman bị giam giữ tại một nhà tù ở Voronezh, cách Mátxcơva khoảng 550 km về phía nam.

Bài đăng của ông Trump có kèm bức ảnh chụp một người đàn ông trông hốc hác trên máy bay, xung quanh là những người đang mỉm cười và cầm cờ Mỹ. Tổng thống Trump cho biết ông đã nói chuyện với Gilman, và công dân này ngỏ ý muốn ăn một chiếc bánh kẹp phô mai ngay khi hạ cánh.

"Tôi sẽ lo việc đó!”, ông Trump nói.

Các quan chức Mỹ giấu tên cho biết, Gilman sẽ được bốn bác sĩ thăm khám ngay trên chuyến bay. Sau đó, nhiều khả năng Gilman sẽ được đưa đến một trung tâm phục hồi chức năng ở San Antonio (Texas) để điều trị y tế.

Gilman - người từng phục vụ trong Thủy quân Lục chiến Mỹ từ tháng 8/2019 đến tháng 8/2020 - đã bị bắt giữ tại Voronezh vào tháng 1/2022 khi đang đi tàu.

Theo truyền thông nhà nước Nga, Gilman bị bắt giữ vì cáo buộc đá một sĩ quan cảnh sát trong tình trạng say rượu.

Robert Gilman đã bị kết án 4 năm rưỡi tù giam, và là một trong số ít nhất 10 người Mỹ được xác định đang bị giam giữ tại Nga.

Việc trả tự do này là kết quả của các cuộc đàm phán căng thẳng diễn ra vào cuối tuần trước giữa giới chức Mỹ và Nga. Các quan chức cho biết Mỹ không trao đổi bất kỳ tù nhân Nga nào để đổi lấy sự tự do của Gilman và cũng không đưa ra bất kỳ nhượng bộ nào. "Đây là một cử chỉ thiện chí của Nga”, một quan chức nói.