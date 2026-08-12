Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Nga bất ngờ trả tự do cho cựu lính thủy đánh bộ Mỹ, không cần trao đổi tù nhân

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Nga đã trả tự do cho một cựu lính thủy đánh bộ Mỹ từng bị giam giữ tại nước này từ năm 2022.

evxrn3xve5pc5op5o3nrve2vzi.jpg
Robert Gilman. (Ảnh: Reuters)

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump cho biết Nga đã đồng ý trả tự do cho Robert Gilman (32 tuổi) vì lý do nhân đạo, do Gilman gặp vấn đề về sức khỏe. Công dân Mỹ này sẽ đến Căn cứ Liên hợp Andrews gần Washington vào tối 11/8 (giờ Mỹ).

"Tôi tự hào thông báo rằng công dân Mỹ Robert Gilman, cựu binh sĩ Thủy quân Lục chiến Mỹ, đang trở về nhà!”, ông Trump nói. "Chúng tôi hoan nghênh quyết định này, cũng như việc Nga không yêu cầu bất kỳ ai để đổi lại. Không có cuộc trao đổi nào diễn ra”.

Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ đã hối thúc Mátxcơva trả tự do cho Gilman để ông có thể được điều trị y tế tại Mỹ. Các quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Putin đã phê chuẩn lệnh ân xá cho cựu lính thủy đánh bộ Mỹ này .

Gilman bị giam giữ tại một nhà tù ở Voronezh, cách Mátxcơva khoảng 550 km về phía nam.

Bài đăng của ông Trump có kèm bức ảnh chụp một người đàn ông trông hốc hác trên máy bay, xung quanh là những người đang mỉm cười và cầm cờ Mỹ. Tổng thống Trump cho biết ông đã nói chuyện với Gilman, và công dân này ngỏ ý muốn ăn một chiếc bánh kẹp phô mai ngay khi hạ cánh.

"Tôi sẽ lo việc đó!”, ông Trump nói.

Các quan chức Mỹ giấu tên cho biết, Gilman sẽ được bốn bác sĩ thăm khám ngay trên chuyến bay. Sau đó, nhiều khả năng Gilman sẽ được đưa đến một trung tâm phục hồi chức năng ở San Antonio (Texas) để điều trị y tế.

Gilman - người từng phục vụ trong Thủy quân Lục chiến Mỹ từ tháng 8/2019 đến tháng 8/2020 - đã bị bắt giữ tại Voronezh vào tháng 1/2022 khi đang đi tàu.

Theo truyền thông nhà nước Nga, Gilman bị bắt giữ vì cáo buộc đá một sĩ quan cảnh sát trong tình trạng say rượu.

Robert Gilman đã bị kết án 4 năm rưỡi tù giam, và là một trong số ít nhất 10 người Mỹ được xác định đang bị giam giữ tại Nga.

Việc trả tự do này là kết quả của các cuộc đàm phán căng thẳng diễn ra vào cuối tuần trước giữa giới chức Mỹ và Nga. Các quan chức cho biết Mỹ không trao đổi bất kỳ tù nhân Nga nào để đổi lấy sự tự do của Gilman và cũng không đưa ra bất kỳ nhượng bộ nào. "Đây là một cử chỉ thiện chí của Nga”, một quan chức nói.

Minh Hạnh
Reuters
#Nga #Mỹ #tù nhân Mỹ #trao đổi tù nhân Nga Mỹ #Nga trả tự do cho công dân Mỹ #Tổng thống Mỹ Donald Trump

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe