Ukraine gửi Mỹ đề xuất chấm dứt xung đột với Nga

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Ukraine đã chuyển đề xuất về kế hoạch chấm dứt xung đột với Nga tới các nhà đàm phán Mỹ, nhưng không hé lộ chi tiết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Việc Tổng thống Zelensky công bố các đề xuất mới cho quá trình đàm phán hòa bình - vốn phần lớn bị đình trệ kể từ khi xung đột Iran bùng phát - diễn ra trong bối cảnh cả Nga và Ukraine đều cho biết các nhà đàm phán Mỹ sẽ sớm đến thăm hai nước này.

"Chúng tôi đã chuyển các đề xuất của mình tới phía Mỹ”, ông Zelensky nói trong bài phát biểu video hằng đêm.

"Và Mỹ có thể giúp tăng cường khả năng phòng thủ của chúng tôi, trước hết là phòng không, đồng thời gây sức ép buộc Nga thay đổi kế hoạch, hướng tới việc chuẩn bị chấm dứt chiến tranh thay vì kéo dài nó”.

Tổng thống Zelensky không đưa ra bất kỳ chi tiết nào về các đề xuất.

Ukraine đã nhiều lần kêu gọi ngừng bắn sau gần 4 năm rưỡi giao tranh. Nga nói rằng nước này muốn một giải pháp hòa bình, nhưng bất kỳ giải pháp nào cũng phải bao gồm việc Ukraine nhượng lại bốn khu vực mà Mátxcơva tuyên bố chủ quyền, cũng như giải quyết "nguyên nhân gốc rễ" của cuộc xung đột.

Cũng trong bài phát biểu của mình, ông Zelensky cho biết, tình báo Ukraine có bằng chứng cho thấy Nga sẽ tận dụng cuộc bầu cử vào tháng 9 tới để tuyên bố một đợt huy động lực lượng mới nhằm tăng cường số lượng binh lính tham chiến.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev - một trong những nhân vật có quan điểm cứng rắn nhất tại Nga - tháng trước tuyên bố rằng nước này không cần huy động thêm quân, do đã có 200.000 tình nguyện viên ký hợp đồng phục vụ trong nửa đầu năm 2026.