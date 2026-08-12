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Thế giới

Colombia hứng hơn 100 dư chấn, số người chết tăng sốc

Bình Giang

TPO - Các đội cứu hộ vẫn đang đào bới những đống đổ nát khổng lồ ở miền tây Colombia, yêu cầu mọi người giữ im lặng để họ có thể lắng nghe, tìm kiếm người mắc kẹt dưới. Số người chết trong động đất khủng khiếp đã tăng lên hơn 250.

Trận động đất mạnh 7,4 độ, được đánh giá là thảm họa nghiêm trọng nhất từng xảy ra tại Colombia trong thế kỷ này, xảy ra vào sáng sớm 10/8 tại vùng trồng cà phê trọng điểm của đất nước, khiến các khu chung cư, nhà dân, trường học và trung tâm y tế bị nứt, nghiêng hoặc sụp đổ hoàn toàn.

Theo báo cáo riêng từ những thành phố bị ảnh hưởng, số người thiệt mạng tính đến sáng 11/8 (giờ địa phương) lên tới 254, gồm 101 nạn nhân thiệt mạng ở Pereira và 95 tại Cali.

Nhiều cộng đồng người bản địa tại khu vực rừng núi Choco - hướng ra Thái Bình Dương và gần tâm chấn, vẫn chưa có điện hoặc các dịch vụ thiết yếu, khiến công tác cứu hộ gặp thêm nhiều khó khăn.

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Số người chết vì động đất khốc liệt ở Colombia đã lên tới 254. (Ảnh: AP)

Trận động đất xảy ra chỉ vài ngày sau lễ nhậm chức của tân Tổng thống Abelardo De La Espriella. Ông đã đến các khu vực bị ảnh hưởng và cam kết hỗ trợ kinh tế cho những người mất nhà cửa.

Hàng nghìn người mất nhà sau khi trận động đất khiến các tòa chung cư sụp đổ và để lại những vết nứt sâu trên nhiều ngôi nhà. Nhiều gia đình phải ở ngoài trời để chờ đánh giá mức độ an toàn của nhà ở.

Tuy nhiên, nhiều người khác không may mắn như vậy. Bộ trưởng Y tế Cali German Escobar cho biết nhà xác thành phố đã chật kín và chính quyền đang tiếp nhận thêm thi thể được đưa về từ đường phố.

Thị trưởng Cali Alejandro Eder bị người dân la ó sau khi áp lệnh giới nghiêm ban đêm và triển khai lực lượng quân sự nhằm ngăn chặn tình trạng cướp bóc. Tại Choco, người dân ở các thị trấn gần tâm chấn nói với truyền thông địa phương rằng họ vẫn chưa nhận được hỗ trợ từ chính phủ.

Jose Gallego, một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, cho biết ông vừa đến sân bay Pereira thì động đất xảy ra. Ông phát video trực tiếp, ghi lại cảnh rung lắc dữ dội khi phải chui xuống gầm bàn, trong khi các mảng trần nhà rơi xuống.

Gallego cho biết ông không thể ngủ và phải ở ngoài trời đề phòng dư chấn. Tính đến chiều 11/8, hơn 100 dư chấn đã được ghi nhận.

“Tôi đi bộ xuyên thành phố, mất 2 giờ và cảnh tượng thật kinh hoàng. Giống như một cơn ác mộng”, ông nói với Reuters.

Ông Andres Caicedo - một lãnh đạo cộng đồng tại Sipi, nói với đài Caracol TV, rằng người dân đang chật vật trong cảnh thiếu thốn, ở nơi vốn đã bị các nhóm vũ trang tấn công tàn phá.

“Chúng tôi phải trèo lên cây để tìm những nơi bắt được chút tín hiệu internet. Chúng tôi có trẻ em và người lớn tuổi vẫn chưa vượt qua được cú sốc… Chúng tôi không có trung tâm y tế hay vật tư y tế, chỉ có thể tự làm những gì mình có thể bằng đôi tay”, ông Caicedo nói.

Trong bối cảnh liên lạc vẫn chập chờn tại một số khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, các quan chức cho biết có thể phải mất vài ngày mới xác định được đầy đủ mức độ thiệt hại cũng như số người thiệt mạng chính xác.

Bình Giang
Theo Reuters
#Colombia #Động đất #Dư chấn

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