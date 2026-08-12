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Nối thành công cánh tay đứt lìa cho nạn nhân bị tai nạn lao động

An Yên

TPO - Bệnh viện đa khoa Bà Rịa vừa phẫu thuật nối thành công cẳng tay phải bị đứt lìa hoàn toàn do tai nạn lao động cho người bệnh Đ.Q.T. (SN 1995). Sau phẫu thuật, sức khỏe của người bệnh đã ổn định.

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Hai ê - kip phẫu thuật đồng thời xử lý ca tai nạn lao động đứt lìa hoàn toàn cẳng tay phải.

Trước đó vào ngày 10/8, anh T. được đưa đến Bệnh viện đa khoa Bà Rịa sau khi xảy ra tai nạn lao động gây đứt lìa hoàn toàn cẳng tay phải. Đây là tổn thương đặc biệt nghiêm trọng, gây mất hoàn toàn liên tục giải phẫu cẳng tay, nguy cơ mất chi và có thể ảnh hưởng đến tính mạng nếu không được cấp cứu, hồi sức và phẫu thuật kịp thời.

Nhận định đây là một ca chấn thương đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và khả năng vận động của người bệnh, Bệnh viện đã nhanh chóng huy động các ê-kíp cấp cứu gồm các bác sĩ khoa Chấn thương chỉnh hình và Phẫu thuật – Gây mê hồi sức. Đồng thời, khẩn trương tổ chức hội chẩn và chuẩn bị phẫu thuật trong thời gian sớm nhất.

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Ca phẫu thuật thành công, nối liền cẳng tay đứt lìa cho bệnh nhân

Hai ê-kíp phẫu thuật phối hợp đồng thời, lần lượt xử trí tổn thương xương, gân – cơ, thần kinh và mạch máu; trong đó một đoạn tĩnh mạch ở chân được sử dụng làm đoạn ghép để tái lập tuần hoàn tĩnh mạch cho chi thể.

Sau hơn 6 giờ phẫu thuật căng thẳng, các cấu trúc quan trọng của cẳng tay được phục hồi và tuần hoàn chi thể được tái lập thành công. Trong quá trình phẫu thuật, người bệnh đã được truyền 8 đơn vị máu. Ca phẫu thuật bước đầu đạt kết quả thuận lợi, bàn tay người bệnh sau khi nối chi thể hồng ấm và có dấu hiệu tưới máu tốt.

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Ban Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bà Rịa thăm hỏi sức khỏe bệnh nhân sau ca phẫu thuật

Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bà Rịa Phạm Hữu Đoàn cho biết, nối lại chi thể mới là bước đầu của quá trình điều trị lâu dài. Sau phẫu thuật, người bệnh cần được theo dõi sát tình trạng tưới máu, vết mổ, liền xương và sự phục hồi của gân, thần kinh để phát hiện, xử trí kịp thời các biến chứng. Khi tình trạng ổn định, người bệnh sẽ được phục hồi chức năng từng bước nhằm tối ưu hóa khả năng vận động.

Lãnh đạo bệnh viện cho biết thêm, thành công của ca phẫu thuật nhờ hiệu quả của việc tổ chức cấp cứu kịp thời, phối hợp liên chuyên khoa và từng bước phát triển các kỹ thuật chuyên sâu tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa. Điều này góp phần giúp người dân có thêm cơ hội được điều trị các chấn thương nặng, giữ lại chi thể và trở lại với cuộc sống ngay tại địa phương.

An Yên
#cẳng tay đứt lìa #hai ê kip phẫu thuật #Bệnh viện đa khoa Bà Rịa #tai nạn lao động #phục hổi chức năng #vận động #kỹ thuật chuyên sâu

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