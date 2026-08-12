Tuyên bố bất ngờ của Nguyễn Văn Chung

TPO - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết anh sẵn sàng miễn tác quyền cho 7 nhóm trường hợp, chủ yếu liên quan đến giáo dục, hoạt động cộng đồng, lưu giữ kỷ niệm và những hoạt động không tạo doanh thu.

Nguyễn Văn Chung miễn tác quyền cho những trường hợp nào?

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết anh duy trì nguyên tắc miễn tác quyền đối với những trường hợp sử dụng ca khúc không nhằm mục đích kinh doanh, đặc biệt khi bài hát được đưa vào các hoạt động giáo dục, cộng đồng và lưu giữ những kỷ niệm đời thường.

Theo đó, các trường học có thể sử dụng sáng tác của anh trong hội diễn văn nghệ, lễ khai giảng, bế giảng, kỷ niệm các ngày lễ hoặc hoạt động ngoại khóa với mục đích giáo dục. Giáo viên cũng có thể quay và lưu trữ các tiết mục trên kênh cá nhân nếu phục vụ việc giảng dạy hoặc lưu giữ kỷ niệm.

Học sinh, sinh viên sử dụng ca khúc để dàn dựng tiết mục dự thi, hoạt động phong trào, báo tường, luận án, tốt nghiệp, tuyên truyền hay đơn giản là lưu giữ kỷ niệm cá nhân cũng thuộc diện được anh miễn tác quyền.

Theo nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, những vụ việc vi phạm bản quyền bị xử lý trong thời gian qua là “hồi chuông cảnh tỉnh” đối với cả người sáng tạo, đơn vị sử dụng tác phẩm và công chúng.

Với các nhà chùa, nhà thờ, Nguyễn Văn Chung cho phép sử dụng ca khúc trong những clip hoặc chương trình ca nhạc không bán vé, với mục đích lan tỏa thông điệp tích cực trong cuộc sống. Các gia đình cũng có thể sử dụng bài hát để thu âm, quay hình nhằm lưu giữ những khoảnh khắc và kỷ niệm riêng.

Bên cạnh đó, nam nhạc sĩ miễn tác quyền cho các chiến sĩ, đơn vị Nhà nước sử dụng ca khúc trong những chương trình biểu diễn phục vụ nội bộ hoặc các đề án, dự án cộng đồng với mục đích tuyên truyền. Những hoạt động cộng đồng không tạo doanh thu cũng được anh chủ động chia sẻ tác phẩm.

Cuối cùng, với những hoạt động cá nhân không tạo ra lợi nhuận về doanh thu, Nguyễn Văn Chung cũng không yêu cầu trả tác quyền.

Nam nhạc sĩ khẳng định những trường hợp trên không nhất thiết phải gửi email hay tin nhắn xin phép, bởi mỗi ngày anh nhận khá nhiều yêu cầu, khó tránh khỏi việc phản hồi chậm hoặc bỏ sót, ảnh hưởng đến kế hoạch của người sử dụng.

Còn với những trường hợp sử dụng tác phẩm cho mục đích thương mại, anh đề nghị người sử dụng liên hệ đơn vị quản lý quyền tác giả hoặc quản lý của mình để được hướng dẫn thủ tục và thực hiện nghĩa vụ bản quyền theo quy định.

“Việc mọi người yêu thương, nhớ và hát những bài hát của tôi là một niềm hạnh phúc vô cùng to lớn với một nhạc sĩ. Đời tôi không mong gì hơn là những bài hát ấy được yêu thương bởi các thế hệ trong gia đình và được hát mãi từ năm này qua năm khác”, Nguyễn Văn Chung nói.

'Tôi không thu tiền tác quyền bằng mọi giá'

Chia sẻ với Tiền Phong trưa 12/8, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết anh nhận thấy một tín hiệu tích cực trong câu chuyện bản quyền âm nhạc vì ngày càng nhiều người chủ động tìm hiểu, xin phép và thực hiện nghĩa vụ quyền tác giả khi sử dụng ca khúc.

Trước đây những tranh luận về bản quyền thường xuất phát từ cảm tính. Không ít trường hợp đồng nghiệp sử dụng tác phẩm của nhau nhưng không thống nhất rõ ràng về quyền lợi, dẫn đến tranh cãi, thậm chí ảnh hưởng quan hệ cá nhân.

"Trước đây, mọi thứ chủ yếu dựa trên cảm tính. Đồng nghiệp với nhau cũng cảm tính, chính vì vậy mới nảy sinh tranh cãi, ảnh hưởng tới tình cảm, mối quan hệ đồng nghiệp và gây ra ồn ào không đáng có trên không gian mạng”, anh nói.

Nhạc sĩ cho rằng nguyên tắc cơ bản của bản quyền khá rõ. Khi một cá nhân hoặc tổ chức sử dụng tác phẩm của người khác để tạo ra lợi nhuận, họ phải xin phép và thực hiện nghĩa vụ quyền tác giả với chủ sở hữu tác phẩm. Việc trả bao nhiêu, theo hình thức nào phụ thuộc vào mục đích, phạm vi sử dụng và thỏa thuận giữa các bên.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sở hữu khoảng 700 ca khúc, trong đó có hơn 300 sáng tác dành cho thiếu nhi. Gần đây, nhạc sĩ tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.

Tuy nhiên, với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, bản quyền không chỉ là câu chuyện thu phí.

“Mỗi nhạc sĩ có quan điểm khác nhau. Với tôi, điều quan trọng là giá trị lan tỏa, những thông điệp tích cực từ bài hát đến công chúng, thay vì phải thu tiền bằng mọi giá ở mọi nơi”, anh chia sẻ.

Nhìn lại chặng đường nhiều năm lên tiếng về bản quyền, Nguyễn Văn Chung thừa nhận có thời điểm anh cảm thấy đơn độc.

Anh cho biết mình thuộc nhóm những nhạc sĩ sớm lên tiếng về vấn đề quyền tác giả, trong bối cảnh các quy định pháp luật và chế tài chưa đủ chặt chẽ. Những câu chuyện phim sử dụng ca khúc, ca sĩ biểu diễn tác phẩm khi chưa làm rõ quyền sử dụng hay những tranh luận về việc ai phải trả tiền bản quyền từng xuất hiện khá thường xuyên.

Theo nam nhạc sĩ, những vụ việc vi phạm bản quyền bị xử lý trong thời gian qua là “hồi chuông cảnh tỉnh” đối với cả người sáng tạo, đơn vị sử dụng tác phẩm và công chúng. Khi pháp luật ngày càng hoàn thiện, câu chuyện bản quyền cũng cần được đưa về đúng bản chất thay vì tiếp tục giải quyết bằng tình cảm hay tranh luận trên mạng xã hội.