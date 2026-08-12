Những điều đặc biệt về dinh thự 35 triệu euro, nơi Ronaldo làm đám cưới

TPO - Khác xa với những đồn đoán về một "siêu đám cưới" rầm rộ quy tụ dàn sao thế giới, Cristiano Ronaldo và Georgina Rodríguez đã chọn làm đám cưới tại siêu dinh thự Quinta da Marinha ở Cascais, Bồ Đào Nha. Đây không chỉ là tư gia đắt đỏ nhất đất nước mà còn là một "pháo đài" bảo mật tuyệt đối cho ngày trọng đại của CR7.

Tọa lạc tại khu vực duyên hải Cascais - nơi được mệnh danh là "Riviera của Bồ Đào Nha" và chỉ cách thủ đô Lisbon khoảng 30 km, Quinta da Marinha từ lâu đã nổi tiếng là khu nghỉ dưỡng biệt lập dành riêng cho giới siêu giàu.

Vị trí "siêu VIP" của căn biệt thự rộng 12.000 m2 mà Ronaldo sở hữu ở bờ biển Cascais.

Nơi đây được bao bọc bởi những sân golf chuẩn quốc tế, các cánh rừng thông nguyên sơ và có tầm nhìn trải dài hướng thẳng ra Đại Tây Dương. Chính không gian vừa xa hoa vừa tách biệt này đã trở thành điểm tựa lý tưởng để siêu sao bóng đá 41 tuổi dựng xây tổ ấm tương lai cho gia đình.

Để sở hữu một không gian sống xứng tầm, dự án này đã trải qua quá trình đầu tư vô cùng tốn kém và kỳ công. Ban đầu, khi công trình được khởi công cách đây hơn 3 năm, ngân sách dự kiến của Ronaldo chỉ rơi vào khoảng 19,7 triệu euro.

Sau khi hoàn thành, căn biệt thự tiêu tốn của Ronaldo 38 triệu USD.

Tuy nhiên, sau nhiều lần điều chỉnh thiết kế, mở rộng quy mô cùng việc tích hợp hàng loạt công nghệ hiện đại, tổng chi phí hoàn thiện bất động sản này đã vọt lên tới 35 triệu euro (khoảng 38 triệu USD). Con số kỷ lục này đã chính thức biến dinh thự của CR7 trở thành căn nhà riêng đắt đỏ nhất trong lịch sử Bồ Đào Nha.

Nằm trên khu đất rộng tới 12.000 m² với diện tích xây dựng thực tế khoảng 900 m² chia làm 4 tầng, công trình tích hợp trọn vẹn các tiện ích cao cấp không kém gì một khách sạn 5 sao. Sự đắt giá của dinh thự không chỉ nằm ở quy mô mà còn thể hiện qua những chi tiết kiến trúc "độc bản" được cá nhân hóa theo yêu cầu của Ronaldo và Georgina.

Căn nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại, nhưng cũng rất xa hoa.

Trong đó, gây ấn tượng mạnh nhất là hệ thống bể bơi kính trong nhà có lối đi ngầm bên dưới, tạo ra hiệu ứng thị giác độc đáo khi người đi dạo bên dưới có thể ngước nhìn lên dòng nước xanh mát và người đang bơi phía trên.

Bên cạnh điểm nhấn bể bơi, căn phòng ngủ chính của hai vợ chồng được thiết kế rộng tới 300 m² - lớn hơn cả một căn hộ cao cấp thông thường, tích hợp ban công toàn cảnh và khu vực tủ đồ khổng lồ để chứa bộ sưu tập thời trang xa xỉ.

Bể bơi tại dinh thự này có tầm nhìn vô tận ra Đại Tây Dương.

Dưới lòng đất của dinh thự là không gian gara hiện đại được bài trí như một showroom triển lãm nghệ thuật, đủ sức chứa trọn vẹn bộ sưu tập siêu xe trị giá hàng chục triệu euro của anh. Toàn bộ không gian nội thất còn được nâng tầm bằng sàn đá cẩm thạch Ý, các chi tiết vòi nước dát vàng và những bức tranh tường thủ công chế tác riêng theo sở thích của Georgina.

Sự lựa chọn Quinta da Marinha làm địa điểm tổ chức lễ cưới ngày 11/8 vừa qua là quyết định mang tính toán kỹ lưỡng của Ronaldo. Trước đó chỉ vài ngày, một cơn sốt truyền thông và sự cố nhầm lẫn hy hữu đã xảy ra khi hàng trăm CĐV cùng giới paparazzi vây kín một nhà thờ tại Madeira vì tin đồn CR7 làm đám cưới tại đây. Sự việc náo loạn ấy càng khiến siêu sao người Bồ Đào Nha khao khát một không gian bảo mật tuyệt đối cho ngày vui chính thức của mình.

Gia đình Ronaldo rất thích về nghỉ dưỡng ở căn biệt thự này.

Với hệ thống an ninh đa lớp, tường rào biệt lập và địa hình được tự nhiên che chắn, siêu dinh thự tại Cascais đã trở thành "lá chắn" hoàn hảo ngăn chặn mọi sự can thiệp từ bên ngoài hay các thiết bị bay chụp lén.

Trong không gian khép kín và ấm cúng này, buổi lễ đã diễn ra giản dị nhưng đong đầy cảm xúc trước sự chứng kiến của 5 người con cùng những thành viên ruột thịt trong gia đình hai bên. Bức ảnh bàn tay đeo nhẫn cưới cùng chú thích “C❤️G” ngắn gọn được đăng tải sau đó không chỉ là lời xác nhận kết hôn, mà còn là chương mới mở ra tại chính nơi sẽ là tổ ấm lâu dài của họ sau khi CR7 giã từ sự nghiệp quần đùi áo số.