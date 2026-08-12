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Cristiano Ronaldo và bạn gái Georgina Rodriguez kết hôn sau 10 năm bên nhau

Trọng Đạt

TPO - Cristiano Ronaldo đã chính thức kết hôn với người bạn gái lâu năm Georgina Rodríguez sau gần 10 năm gắn bó.

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Cristiano Ronaldo và Georgina Rodríguez đã có một thập kỷ bên nhau. Ảnh: AP.

Theo thông cáo được công bố, siêu sao người Bồ Đào Nha, 41 tuổi, và Georgina Rodríguez tổ chức lễ cưới ngày 11/8/2026 tại Cascais, Bồ Đào Nha. Hôn lễ diễn ra trong không khí "riêng tư và thân mật, với sự hiện diện của 5 người con".

Sau buổi lễ, Ronaldo chia sẻ trên mạng xã hội bức ảnh bàn tay của anh và Georgina cùng đeo nhẫn cưới, kèm chú thích ngắn gọn “C❤️G” - chữ cái đầu trong tên của hai người.

Đáng chú ý, đám cưới diễn ra đúng một năm sau ngày Georgina thông báo việc cô và Ronaldo đính hôn. Ngày 11/8/2025, người mẫu 32 tuổi đăng trên Instagram bức ảnh bàn tay đặt lên tay Ronaldo, khoe chiếc nhẫn kim cương hình oval nổi bật.

Ronaldo và Georgina hiện cùng chăm sóc 5 người con, gồm cặp song sinh Eva Maria và Mateo, 9 tuổi; Alana, 8 tuổi; Bella, 4 tuổi; cùng Cristiano Jr., 16 tuổi (con trai riêng của Ronaldo).

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Chuyện tình giữa Ronaldo và Georgina bắt đầu từ năm 2017, khi hai người gặp nhau tại một cửa hàng Gucci ở Madrid, nơi Georgina làm nhân viên bán hàng.

Tháng 1/2017, Ronaldo và Georgina lần đầu xuất hiện công khai bên nhau trên thảm đỏ lễ trao giải The Best FIFA Football Awards tại Zurich. Đến tháng 5 cùng năm, Ronaldo chính thức công khai mối quan hệ khi đăng ảnh chụp cùng Georgina trên Instagram.

Trong loạt phim tài liệu thực tế "I Am Georgina" phát hành trên Netflix năm 2022, cả hai từng chia sẻ về những ngày đầu tiên của mối tình. Ronaldo cho biết anh ấn tượng với Georgina bởi sự thú vị và chín chắn, dù thừa nhận ban đầu không nghĩ mối quan hệ sẽ kéo dài.

Gần một thập kỷ sau lần gặp gỡ đầu tiên, Ronaldo và Georgina đã khép lại hành trình yêu đương bằng một đám cưới kín đáo tại quê hương Bồ Đào Nha của CR7.

Trọng Đạt
#Cristiano Ronaldo #Georgina Rodriguez #kết hôn #tình yêu #đám cưới #bóng đá #gia đình

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