Bóng đá châu Á chia rẽ vì cuộc chiến chống chủ tịch FIFA

TPO - 11 trong tổng số 47 liên đoàn thành viên của AFC, bao gồm Indonesia, đang công khai ủng hộ chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Ngoài ra, nhiều liên đoàn khác dường như cũng ủng hộ nhưng chưa công khai lập trường. Chi tiết này phản ánh một sự thật rằng có sự chia rẽ ở AFC trong cuộc chiến chống chủ tịch FIFA.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đang rơi vào tình trạng bất đồng nội bộ trước cuộc đua quyền lực ở cấp độ bóng đá thế giới. Dù chủ tịch AFC, ông Salman bin Ebrahim Al Khalifa, đã cùng đại diện Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) và Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ & Caribe (CONCACAF) đồng ký tên vào lá thư yêu cầu chủ tịch FIFA Gianni Infantino từ chức, nhưng phản ứng từ các quốc gia thành viên lại cho thấy một bức tranh hoàn toàn trái ngược.

CNN khẳng định ít nhất 11 liên đoàn bóng đá thành viên thuộc AFC đã công khai tuyên bố tiếp tục ủng hộ Gianni Infantino. Tính đến thời điểm hiện tại, AFC chưa tổ chức bất kỳ cuộc họp chính thức nào với đầy đủ 47 liên đoàn thành viên để thống nhất quan điểm chung về vấn đề này.

Danh sách 11 quốc gia và lãnh thổ thuộc AFC đứng về phía Infantino bao gồm: Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Kuwait, Sri Lanka, Indonesia, Lebanon, Bhutan, Mông Cổ, Philippines, Bangladesh và Timor Leste. Trong đó, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) là đơn vị đầu tiên tại Đông Nam Á công khai lên tiếng ủng hộ người đứng đầu FIFA đương nhiệm.

Dưới thời ông Infantino, bóng đá Indonesia đã được tạo điều kiện phát triển

Quyết định của PSSI xuất phát từ những đóng góp và sự hỗ trợ tích cực mà Infantino cùng FIFA đã dành cho bóng đá Indonesia trong thời gian qua, từ xây dựng hệ thống đào tạo trẻ, phát triển cơ sở vật chất và trao cho Indonesia nhiều giải đấu cấp thế giới. Sau PSSI, hàng loạt liên đoàn khác tại châu Á lần lượt nối gót, với Timor Leste là thành viên mới nhất tuyên bố giữ nguyên lập trường ủng hộ.

Giới quan sát nhận định rằng số lượng thành viên AFC đứng về phía Infantino trên thực tế có thể còn cao hơn con số 11. Bởi nhiều liên đoàn chưa đưa ra thông cáo chính thức nhưng có xu hướng giữ nguyên sự ủng hộ.

Cục diện tại AFC khác biệt rõ rệt so với UEFA - nơi các thành viên thể hiện sự đồng thuận cao trong việc phản đối Infantino - hay CONCACAF. Sự bất đồng từ AFC phản ánh làn sóng chia rẽ đang lan rộng trong chính trường bóng đá thế giới. "Do vậy, lá thư ép Infantino rời ghế nóng từ phía lãnh đạo AFC, UEFA và CONCACAF do đó khó có thể coi là đại diện cho ý chí tuyệt đối của toàn bộ các liên đoàn thành viên", CNN kết luận.