Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Bóng đá châu Á chia rẽ vì cuộc chiến chống chủ tịch FIFA

Đặng Lai

TPO - 11 trong tổng số 47 liên đoàn thành viên của AFC, bao gồm Indonesia, đang công khai ủng hộ chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Ngoài ra, nhiều liên đoàn khác dường như cũng ủng hộ nhưng chưa công khai lập trường. Chi tiết này phản ánh một sự thật rằng có sự chia rẽ ở AFC trong cuộc chiến chống chủ tịch FIFA.

pssi-resmi-dukung-gianni-infantino-jadi-presiden-fifa-2027-2031-sekaligus-jaga-kerja-sama-dalam-pengembangan-sepak-bola-indonesia-dan-dunia-dok-fifa-h6ove.jpg

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đang rơi vào tình trạng bất đồng nội bộ trước cuộc đua quyền lực ở cấp độ bóng đá thế giới. Dù chủ tịch AFC, ông Salman bin Ebrahim Al Khalifa, đã cùng đại diện Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) và Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ & Caribe (CONCACAF) đồng ký tên vào lá thư yêu cầu chủ tịch FIFA Gianni Infantino từ chức, nhưng phản ứng từ các quốc gia thành viên lại cho thấy một bức tranh hoàn toàn trái ngược.

CNN khẳng định ít nhất 11 liên đoàn bóng đá thành viên thuộc AFC đã công khai tuyên bố tiếp tục ủng hộ Gianni Infantino. Tính đến thời điểm hiện tại, AFC chưa tổ chức bất kỳ cuộc họp chính thức nào với đầy đủ 47 liên đoàn thành viên để thống nhất quan điểm chung về vấn đề này.

Danh sách 11 quốc gia và lãnh thổ thuộc AFC đứng về phía Infantino bao gồm: Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Kuwait, Sri Lanka, Indonesia, Lebanon, Bhutan, Mông Cổ, Philippines, Bangladesh và Timor Leste. Trong đó, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) là đơn vị đầu tiên tại Đông Nam Á công khai lên tiếng ủng hộ người đứng đầu FIFA đương nhiệm.

3439478209.jpg
Dưới thời ông Infantino, bóng đá Indonesia đã được tạo điều kiện phát triển

Quyết định của PSSI xuất phát từ những đóng góp và sự hỗ trợ tích cực mà Infantino cùng FIFA đã dành cho bóng đá Indonesia trong thời gian qua, từ xây dựng hệ thống đào tạo trẻ, phát triển cơ sở vật chất và trao cho Indonesia nhiều giải đấu cấp thế giới. Sau PSSI, hàng loạt liên đoàn khác tại châu Á lần lượt nối gót, với Timor Leste là thành viên mới nhất tuyên bố giữ nguyên lập trường ủng hộ.

Giới quan sát nhận định rằng số lượng thành viên AFC đứng về phía Infantino trên thực tế có thể còn cao hơn con số 11. Bởi nhiều liên đoàn chưa đưa ra thông cáo chính thức nhưng có xu hướng giữ nguyên sự ủng hộ.

Cục diện tại AFC khác biệt rõ rệt so với UEFA - nơi các thành viên thể hiện sự đồng thuận cao trong việc phản đối Infantino - hay CONCACAF. Sự bất đồng từ AFC phản ánh làn sóng chia rẽ đang lan rộng trong chính trường bóng đá thế giới. "Do vậy, lá thư ép Infantino rời ghế nóng từ phía lãnh đạo AFC, UEFA và CONCACAF do đó khó có thể coi là đại diện cho ý chí tuyệt đối của toàn bộ các liên đoàn thành viên", CNN kết luận.

Đặng Lai
#Bóng đá châu Á #AFC #Gianni Infantino #chia rẽ #quyền lực bóng đá #PSSI #Indonesia #Thohir

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe