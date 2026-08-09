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Thể thao

FIFA phản bác UEFA, cuộc chiến chóp bu của thế giới bóng đá tiếp diễn căng thẳng

Đặng Lai

TPO - Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vừa mạnh mẽ bác bỏ các cáo buộc cho rằng ông từng có quan hệ tình cảm ngoài luồng với một nữ nhân viên trong thời gian ông đảm nhiệm vị trí Tổng thư ký UEFA. Đây là động thái mới nhất cho thấy sự căng thẳng leo thang giữa 2 cơ quan quyền lực hàng đầu thế giới bóng đá.

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FIFA phản đòn UEFA

Cáo buộc trên được tờ Telegraph tung ra đầu tiên, cho biết UEFA đã trả một số tiền "lên tới 6 chữ số" cho người phụ nữ này, bên cạnh đó là chi phí cho một khóa học để cô lấy bằng bằng Thạc sĩ quản trị kinh doanh.

Nhưng lập tức, FIFA đã phủ nhận. Trả lời báo giới, người phát ngôn của FIFA tuyên bố: "Chủ tịch Gianni Infantino kiên quyết bác bỏ các cáo buộc này, và chúng hoàn toàn không đúng sự thật. Bất kỳ sự ám chỉ nào về hành vi không phù hợp hoặc vi phạm điều lệ hay quy định đều là vu khống".

Phía FIFA cũng nhấn mạnh thêm: "Chưa từng có nhân viên nào tại UEFA lẫn FIFA đưa ra khiếu nại liên quan đến hành vi của ông Infantino vì chưa từng xảy ra sự cố nào mà ông ấy liên quan".

Trong khi đó, UEFA đưa ra một thông báo xác nhận rằng "một khoản thanh toán thôi việc đã được thực hiện cho cá nhân được đề cập", đồng thời khẳng định chi phí này cùng các khoản hỗ trợ học tập đều được khai "phù hợp" với các quy định nội bộ của tổ chức.

Sự việc diễn ra đúng vào thời điểm Infantino đang phải đối mặt với làn sóng phản đối gay gắt đe dọa trực tiếp đến sự nghiệp, xuất phát từ kế hoạch bán cổ phần các giải đấu của FIFA cho các nhà đầu tư tư nhân. Kế hoạch dù đã bị hủy bỏ nhưng vẫn thổi bùng tranh cãi với tâm điểm là Infantino.

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Cuộc chiến căng thẳng tiếp diễn

UEFA, nơi ông Infantino từng làm Tổng thư ký từ năm 2009 đến 2016, đang công khai xung đột với FIFA. Cơ quan quản lý bóng đá châu Âu tuyên bố không còn "lòng tin" vào người đứng đầu cơ quan quản lý bóng đá toàn cầu và đe doạ tẩy chay các kỳ World Cup dành cho nam và nữ, cho cấp đội tuyển lẫn CLB.

Làn sóng phẫn nộ từ châu Âu dường như vẫn chưa lên tới đỉnh điểm. Vì ngoài các thông điệp chính thức từ UEFA, nhiều liên đoàn thành viên cũng đang công kích FIFA.

Bà Lise Klaveness, chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Na Uy (NFF), thẳng thắn tuyên bố NFF "sẽ yêu cầu chủ tịch FIFA từ chức ngay lập tức". Trước đó các cơ quan quản lý bóng đá Thụy Điển, Đan Mạch, Xứ Wales hay Anh đều ít nhiều có động thái phản đối FIFA.

Mặc dù vậy, ông Infantino vẫn nhận được sự hậu thuẫn quan trọng từ nhiều khu vực khác. Liên đoàn Bóng đá Châu Phi (CAF) đã đồng lòng ủng hộ ông, tiếp theo đó là sự lên tiếng bảo vệ từ các liên đoàn bóng đá Mexico và Argentina. Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) chỉ bày tỏ quan ngại trước "các hành động đơn phương lặp đi lặp lại được thực hiện mà không thông qua đối thoại".

Bất chấp sóng gió bủa vây, Gianni Infantino gần như chắc chắn sẽ tiếp tục chiến dịch tranh cử nhiệm kỳ thứ tư - cũng là nhiệm kỳ cuối cùng - tại đại hội diễn ra ở Morocco vào tháng 3 tới. Hiện tại, ông vẫn là ứng viên duy nhất cho chiếc ghế chủ tịch FIFA trước khi thời hạn nộp hồ sơ đóng lại vào ngày 18/11. UEFA đang tìm một ứng viên nặng ký để làm đối trọng với Infantino nhưng hiện tại, họ vẫn chưa chốt ứng viên.

Đặng Lai
#FIFA #UEFA #Infantino #bóng đá #quyền lực #chống đối #bóng đá thế giới #World Cup

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