CNN: 'Ngoại trừ tăng thứ hạng trên BXH FIFA, bóng đá Indonesia chỉ thất bại và thất bại'

TPO - Trong bài viết “Thất bại và làm lại, khẩu hiệu bóng đá Indonesia đã hô vang suốt 30 năm”, CNN phiên bản tiếng Indonesia đã không ngần ngại lột tả cảm giác thất vọng của bóng đá nước nhà. Họ cho rằng ngoài việc tăng thứ hạng trên BXH FIFA thì đội tuyển xứ vạn đảo vẫn trắng tay suốt những năm qua.

Thất bại, làm lại, lại thất bại, rồi lại tiếp tục thử. Điệu khúc tưởng chừng như biểu trưng cho tinh thần kiên cường bất khuất của bóng đá Indonesia suốt 30 năm qua, hóa ra lại là một vòng lặp cay đắng chưa tìm thấy lối thoát tại Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF/ASEAN Cup)”, CNN chua chát mở đầu bài viết.

Ấn phẩm này cũng không ngần ngại chỉ thẳng vào sự lạc quan tếu của NHM nước nhà khi viết: “Trận hòa 1-1 đầy thất vọng trước Singapore ở lượt trận cuối bảng A đã chính thức khép lại hành trình của đội tuyển Indonesia ngay từ vòng bảng ASEAN Cup 2026, ngậm ngùi nhìn Việt Nam và Singapore giành vé vào bán kết. Thất bại này một lần nữa kích hoạt "câu thần chú" đã trở nên quá quen thuộc đối với người hâm mộ xứ sở vạn đảo: “Hãy chờ đấy, chúng ta sẽ phục thù ở kỳ ASEAN Cup sau 2 năm nữa!”

Theo trang tin hàng đầu Indonesia, dù đã đầu tư không tiếc tiền cho bóng đá, nhưng những gì Indonesia nhận được chỉ là những cú nhảy vọt trên BXH FIFA. Còn danh hiệu vẫn là thứ xa xỉ với họ, đặc biệt Garuda đã gây thất vọng lớn ở ASEAN Cup 2026 khi sử dụng đội hình đắt giá nhất giải mà vẫn bị loại sớm.

Indonesia chơi tưng bừng ở 2 trận đầu trước khi gây thất vọng ở 2 trận cuối vòng bảng

“Bước vào giải đấu năm 2026, tuyển Indonesia mang một diện mạo mới dưới sự dẫn dắt của tân HLV trưởng John Herdman - nhà cầm quân từng đưa tuyển nam Canada tham dự World Cup. Ngay từ đầu, HLV Herdman cùng Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) dưới thời Chủ tịch Erick Thohir đã không giấu giếm quan điểm coi ASEAN Cup chỉ là một bước đệm thử nghiệm", ấn phẩm này bình luận thêm.

"Mục tiêu của chiến lược gia người Anh là trao cơ hội cho dàn cầu thủ nội chứng tỏ bản lĩnh, hướng tới những mục tiêu xa hơn như Asian Cup hay chiến dịch World Cup 2030. Dù ASEAN Cup không nằm trong hệ thống lịch thi đấu chính thức của FIFA và thường bị coi là "giải đấu phụ" về mặt lý thuyết, nhưng trên thực tế đối với công chúng Indonesia, đây vẫn là chiếc cúp mang giá trị danh dự đặc biệt".



"Thất bại trước Việt Nam cùng trận hòa với Singapore khiến tuyển Indonesia bị loại sớm không chỉ làm dấy lên làn sóng thất vọng gay gắt, mà còn buộc ông Erick Thohir phải lập tức tuyên bố tiến hành một cuộc đánh giá toàn diện về ban huấn luyện lẫn cấu trúc đội bóng.

Cơn chấn động tại ASEAN Cup 2026 phơi bày mâu thuẫn lớn trong định hướng bóng đá Indonesia. Một mặt, chúng ta khao khát vươn tầm châu lục với chính sách cầu thủ nhập tịch và tham vọng World Cup; mặt khác, giải vô địch Đông Nam Á - sân chơi mà bóng đá Indonesia chưa từng một lần chinh phục trong lịch sử 30 năm - vẫn là một giải đấu buồn.

Mục tiêu giành chức vô địch châu Á lại một lần nữa không thành hiện thực. Câu chuyện cũ lại lặp đi lặp lại. Từ thời Robby Darwis đến Robi Darwis, từ tài trợ của các công ty bia đến sự hỗ trợ của ngành ô tô, từ thời tổng thống Soeharto đến nhiệm kỳ tổng thống Prabowo Subianto, AFF Cup vẫn luôn là một giấc mơ xa vời với chúng ta”, CNN lột tả nỗi buồn của bóng đá nước nhà.

Ấn phẩm này cũng thẳng thắn yêu cầu nền bóng đá nhìn sang Việt Nam học tập: “Giấc mơ trở thành vua Đông Nam Á chưa bao giờ thành hiện thực. Danh hiệu "Vua Indo" chỉ là một hy vọng hão huyền, sau này trở thành trò cười. Người ta đã sử dụng đủ mọi phương pháp, từ việc mời HLV nước ngoài đến chiêu mộ các cầu thủ nhập tịch từ châu Âu và đưa họ về nước.

Indonesia luôn nỗ lực xây dựng đội tuyển quốc gia mạnh nhất, nhưng chúng ta nên nhớ các quốc gia khác cũng hướng đến việc tạo ra những đội tuyển bất bại trên sân cỏ. Mỗi nước đi theo mỗi phương pháp, nhưng tất cả phải thừa nhận rằng tỷ số cuối cùng của trận đấu mới quyết định ai là kẻ chiến thắng.

Phương pháp nhập tịch đã thất bại ở Indonesia. Tuy nhiên, Việt Nam lại giành được danh hiệu bằng phương pháp tương tự. Mà họ không nhập tịch ồ ạt như chúng ta. Họ chỉ nhập tịch những vị trí trọng yếu”.

“Có lẽ nhập tịch không phải là cách tiếp cận tốt nhất cho Indonesia. Chúng ta cần phải bổ sung tài năng từ các giải đấu bóng đá trong nước uy tín”, CNN kết lại.