Con số 'biết nói' giải mã sức mạnh của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup

TPO - Đình Bắc là cầu thủ dứt điểm nhiều nhất ở đội tuyển từ đầu giải đấu và ghi bàn nhiều hơn tất cả. Trong khi đó, Hoàng Đức dẫn đầu thông số tạo đường chuyền mở cơ hội.

HLV Kim Sang-sik đã tìm ra trục "xương sống" lý tưởng cho tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 với Patrik Lê Giang - Thành Chung - Thành Long - Hoàng Đức - Đình Bắc. Các con số thống kê chỉ ra Đình Bắc, Thành Long và Hoàng Đức đang đóng góp nhiều nhất cho lối chơi của "Chiến binh sao vàng". Trong khi đó, bộ ba tiền đạo nhập tịch Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc chưa đạt điểm rơi phong độ tốt nhất.



Điểm trung bình cao nhất: Đình Bắc

Đây là số liệu của chuyên trang Sofascore, dựa trên hàng chục thống kê quan trọng ở khâu đóng góp tấn công, chuyền bóng và phòng ngự để chấm điểm trung bình cho từng cầu thủ. Đình Bắc đứng đầu danh sách là điều hiển nhiên khi anh tỏa sáng ở trận ra quân và trận cuối vòng bảng.

Riêng trận thắng Campuchia 3-1, Đình Bắc đóng góp cú đúp và được chấm 9,7 điểm. Tiền đạo 21 tuổi càng chơi càng hay trong lần đầu tham dự giải đấu cấp khu vực. Trước ASEAN Cup 2026, số đông dự đoán khâu tìm đầu ra bàn thắng sẽ phụ thuộc bộ ba tiền đạo nhập tịch. Việc Đình Bắc vượt qua áp lực và tỏa sáng là điểm tích cực của tuyển Việt Nam.

Sau Đình Bắc là Thành Long, người ra sân 2/4 trận ở vòng bảng và thể hiện phong độ tốt. Hoàng Đức đá chính trọn vẹn 4 trận và tiếp tục chứng minh vị thế số 1 ở hàng tiền vệ Việt Nam hiện tại. Thành Long và Hoàng Đức lần lượt có 2, 4 kiến tạo tại ASEAN Cup 2026.

Dứt điểm nhiều nhất: Đình Bắc và Xuân Son

Với chỉ số này, khi thống kê theo trận, Đình Bắc và Xuân Son tương đương. Còn khi tính trên số phút thi đấu, số pha dứt điểm của Xuân Son nhiều hơn. Son vào sân từ ghế dự bị ở 2 trận Indonesia và Campuchia. Trong khi đó, Đình Bắc đá chính cả vòng bảng, chỉ bị thay ra sớm từ phút 41 ở trận Singapore.

Kết thúc vòng bảng, Đình Bắc "bỏ túi" 5 bàn. Xuân Son và Hoàng Hên có 2 bàn. Hai tiền đạo chủ lực của chúng ta là Đình Bắc và Xuân Son đều gặp vấn đề ở khả năng tận dụng cơ hội. Đình Bắc bỏ lỡ đến 4 cơ hội rõ ràng để ghi bàn (riêng trận Singapore có 3 tình huống). Xuân Son cũng phung phí 2 tình huống được dự đoán là Big Chances (cơ hội lớn, dự đoán có trên 50% cơ hội thành bàn).

Thầy trò HLV Kim cần cải thiện gấp những pha dứt điểm để định đoạt tình huống. Vì phung phí cơ hội, "Chiến binh sao vàng" bị Singapore cầm hòa, sau đó là trận thắng chật vật Campuchia. Các trận đấu knock-out ở bán kết sẽ không có chỗ để Đình Bắc và Xuân Son tiếp tục phá hỏng một pha dọn cỗ từ hàng tiền vệ.

Chân chuyền sáng tạo số 1: Hoàng Đức

Trung bình một trận, Hoàng Đức tạo ra gần 3 cơ hội cho đồng đội. Tiền vệ thuộc biên chế CLB Ninh Bình đứng thứ 4 toàn giải ASEAN Cup 2026, sau vòng bảng về khả năng tạo key pass. Hoàng Đức có 11 key pass, xếp sau Myat Kaung Khant (12), Maung Maung Lwin (12) và Thom Haye (17).

Sau Hoàng Đức, Hoàng Hên cũng là chân chuyền chất lượng với những cú chọc khe sở trường hoặc thả bóng vào "điểm mù" hàng thủ đối phương để Đình Bắc, Xuân Son lao lên dứt điểm. Sau cùng là Quang Hải, người đã chơi không tệ tại vòng bảng nhưng có dấu hiệu giẫm chân Hoàng Hên và cả Hoàng Đức.

Từ trận Indonesia, HLV Kim cất cả Hoàng Hên và Quang Hải lên ghế dự bị. Hoàng Đức là vị trí duy nhất được thỏa sức cầm bóng và thực hiện các đường chuyền sáng tạo. Tiền vệ mang áo số 14 đáp lại niềm tin của HLV Kim bằng 2 pha kiến tạo cho Hai Long và Xuân Son ghi bàn.

Hoàng Đức có 4 pha kiến tạo từ đầu giải, ngang bằng Maung Maung Lwin và nhỉnh hơn Thom Haye một pha (cả 2 cầu thủ đã rời cuộc chơi).

Chốt chặn phòng ngự đáng tin nhất: Thành Chung

Trước ASEAN Cup 2026, hàng thủ Việt Nam xáo trộn vì Bùi Tiến Dũng vắng mặt và Đỗ Duy Mạnh rút lui vào giờ chót. HLV Kim liên tục thử nghiệm các trung vệ. Chỉ Thành Chung ra sân ổn định ở vòng bảng. Đoàn Văn Hậu và Bùi Hoàng Việt Anh sẽ luân phiên ra sân.

Thành Chung dẫn đầu chỉ số clearances (phá bóng, giải vây) ở đội tuyển. Dấu ấn lớn nhất của Thành Chung tại vòng bảng nằm ở trận đại chiến Indonesia, nơi anh góp công lớn nhất để khóa chặt mũi nhọn Michell Baker. Trung vệ thuộc biên chế CLB Hà Nội có 9 lần phá bóng giải nguy, 3 lần giật bóng từ chân đối thủ và tranh chấp chiến thắng 100%.

HLV Kim đã chốt cứng vị trí ở trung tâm hàng thủ cho Thành Chung. Việt Anh và Xuân Mạnh được cân nhắc cho vai trò trung vệ lệch phải. Văn Hậu và Xuân Mạnh sẽ đảm nhận vị trí trung vệ lệch trái tùy vào thế trận. Thành Chung vốn là trung vệ dày dặn kinh nghiệm và ở ASEAN Cup 2026, anh cho thấy sự trưởng thành, không còn mắc những lỗi phòng ngự sơ đẳng.

Thành Chung còn dẫn đầu về chỉ số chuyền bóng chính xác ở đội tuyển. Cụ thể, anh chuyền 65,8 lần mỗi trận, đạt tỷ lệ chuẩn 96%. Sự tiến bộ của Thành Chung tiếp tục thể hiện trong khâu cầm bóng và luân chuyển từ tuyến dưới.