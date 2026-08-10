Tỷ phú giàu thứ ba thế giới sắp mua 1/3 cổ phần Liverpool

TPO - Nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos đang tiến gần thỏa thuận cùng một liên danh do doanh nhân Amit Bhatia dẫn đầu để mua khoảng 1/3 cổ phần Liverpool, với giá trị đội bóng được xác định ở mức 4,4 tỷ bảng Anh.

Một thương vụ “khủng” sắp hoàn tất

Theo kênh Sky News, thỏa thuận giữa liên danh nhà đầu tư và Fenway Sports Group (FSG), cổ đông kiểm soát Liverpool từ năm 2010, có thể được công bố ngay trong tuần này. Tuy nhiên, nguồn tin thân cận cũng cảnh báo thời điểm hoàn tất có thể được lùi sang tuần tới.

Tỷ phú Jeff Bezos đang sở hữu khối tài sản lên đến 280 tỷ USD.

Jeff Bezos sẽ tham gia liên danh cùng Eduardo Saverin, một trong những đồng sáng lập mạng xã hội Facebook. Nhóm này do Amit Bhatia, doanh nhân người Anh gốc Ấn Độ, dẫn đầu. Bhatia là con rể của tỷ phú thép Lakshmi Mittal và từng là cổ đông của Queens Park Rangers, đội bóng đang thi đấu tại Championship.

Theo thông tin mới nhất, tỷ lệ cổ phần mà liên danh của Bhatia dự kiến mua có thể cao hơn 30%, thay vì chỉ khoảng 30% như những thông tin trước đó. Nếu thương vụ được hoàn tất, Bezos cùng Saverin và Bhatia sẽ trở thành những nhà đầu tư lớn đứng sau một phần đáng kể của Liverpool.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở mức định giá Liverpool. Khoản đầu tư mới được cho là định giá đội bóng ở mức 4,4 tỷ bảng Anh, tương đương khoảng 6 tỷ USD. Đây sẽ là một trong những thương vụ đầu tư có giá trị lớn nhất lịch sử thể thao nếu được hoàn tất ở mức định giá này.

Riêng Bezos hiện sở hữu khối tài sản được Forbes ước tính hơn 207 tỷ bảng Anh, tương đương 280 tỷ USD, giàu thứ ba thế giới. Trong khi đó, tài sản của Saverin được cho là hơn 23,7 tỷ bảng Anh, tương đương 32 tỷ USD. Với nguồn lực tài chính của các nhà đầu tư tham gia, thương vụ đang thu hút sự chú ý đặc biệt tại Premier League.

Đối với FSG, mức định giá 4,4 tỷ bảng Anh cũng cho thấy giá trị Liverpool đã tăng mạnh kể từ khi tập đoàn Mỹ tiếp quản đội bóng. FSG mua Liverpool vào năm 2010 với giá chỉ 300 triệu bảng Anh, trong bối cảnh CLB gặp nhiều khó khăn về tài chính.

Liverpool có thêm nguồn lực tài chính khổng lồ

Lần gần nhất cổ phần Liverpool được chuyển nhượng là năm 2023, khi Dynasty Equity mua một phần nhỏ trong đội bóng với mức định giá hơn 3,3 tỷ bảng Anh. So với con số này, mức định giá 4,4 tỷ bảng Anh trong thương vụ mới cho thấy giá trị Liverpool tiếp tục tăng đáng kể.

FSG vẫn giữ quyền kiểm soát Liverpool và thương vụ lần này được xác định là một khoản đầu tư thiểu số mang tính chiến lược. Đại diện FSG từng xác nhận hồi tháng trước rằng một liên danh do Bhatia dẫn đầu đã bày tỏ sự quan tâm đến việc đầu tư vào Liverpool, nhưng tập đoàn này không tiết lộ thêm về thời điểm giao dịch.

Trong trường hợp thỏa thuận được hoàn tất, sự xuất hiện của Bezos có thể làm dấy lên những đồn đoán về khả năng nhóm nhà đầu tư này hướng tới quyền kiểm soát lớn hơn tại Liverpool trong tương lai. Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, thương vụ vẫn chỉ được xác định là một khoản đầu tư thiểu số và chưa có thông tin cho thấy FSG chuẩn bị bán quyền kiểm soát đội bóng.

Amit Bhatia (bên trái), doanh nhân người Anh gốc Ấn Độ, con rể của tỷ phú thép Lakshmi Mittal cũng là một nhà đầu tư thành công vào bóng đá.

Đây cũng là lần đầu tiên Bezos được cho là tiến gần một khoản đầu tư đáng kể vào bóng đá. Nhà sáng lập Amazon nổi tiếng với việc sở hữu tập đoàn thương mại điện tử mà ông thành lập năm 1994. Ngoài Amazon, Bezos còn đầu tư vào công ty hàng không vũ trụ Blue Origin và Nash Holdings, công ty nắm quyền sở hữu tờ Washington Post.

Trong khi đó, Bhatia có nền tảng trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư và hiện điều hành AyBe Capital, một công ty đầu tư đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực như công nghệ, truyền thông, bất động sản, bán lẻ và y tế. Ông từng giữ vai trò chủ tịch Queens Park Rangers trong giai đoạn 2018-2023 và chỉ mới chuyển nhượng phần cổ phần tại CLB này cho chủ sở hữu Ruben Gnanalingam.

Saverin cũng không xa lạ với bóng đá. Năm 2022, ông từng tham gia một liên danh thực hiện nỗ lực mua Chelsea trong cuộc đấu giá quyền sở hữu đội bóng. Sky Sports News cho biết đã liên hệ Liverpool và FSG để xin bình luận, nhưng cả hai chưa đưa ra phản hồi cụ thể về thời điểm công bố thương vụ. Phía liên danh do Bhatia dẫn đầu cũng từ chối bình luận.

Nếu thỏa thuận này được hoàn tất, Liverpool sẽ có thêm một nhóm cổ đông sở hữu tiềm lực tài chính đặc biệt lớn, với tổng tài sản lên tới hàng trăm tỷ USD, trong khi FSG vẫn duy trì quyền kiểm soát đội bóng.