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Thể Công Viettel chiêu mộ 'gã khổng lồ' Brazil

Tiểu Phùng

TPO - Trung vệ người Brazil, Lucas Alves de Araujo vừa đạt thoả thuận gia nhập Thể Công Viettel trước thềm V.League 2025/26.

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Lucas sở hữu chiều cao 1m93, được ví như đá tảng ở hàng phòng ngự

Lucas Alves (1992) được đánh giá là sự bổ sung cần thiết cho hàng phòng ngự Thể Công Viettel. Sở hữu thể hình lý tưởng với chiều cao lên tới 1m 93, Lucas Alves mang đến sự vượt trội trong các pha tranh chấp tay đôi và đặc biệt là khả năng không chiến mạnh mẽ. Anh trưởng thành từ nền bóng đá Brazil, từng được đôn lên đội một của câu lạc bộ danh tiếng Corinthians.

Lucas có kinh nghiệm nhiều năm chơi bóng ở châu Âu. Anh từng khoác áo FC Luzern, với gần 100 lần ra sân tại giải Vô địch Quốc gia Thụy Sĩ. Ngoài ra, anh cũng từng thi đấu tại Đức, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Ả Rập Xê Út và Rumani. Chơi cho Thép Xanh Nam Định ở mùa giải 2024/2025, Lucas nhanh chóng trở thành thủ lĩnh hàng phòng ngự và góp công vào chức vô địch V.League của đội bóng thành Nam.

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V.League 2026/27 hứa hẹn sẽ gay cấn và quyết liệt

Bên cạnh Lucas, đội bóng của HLV Velizar Popov cũng công bố hợp đồng mới với thủ môn Lawrence Caruso, mang 2 dòng máu Việt-Australia. Caruso cao 1m84, từng qua đào tạo các học viện đào tạo trẻ danh tiếng như Whittlesea Ranges, Melbourne City và Dandenong City.

Thủ môn Caruso cho biết được trở về Việt Nam thi đấu là mơ ước, đồng thời bày tỏ mong muốn ngày được khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Trước thềm mùa giải mới, Thể Công Viettel và các đội bóng tốp đầu đang tăng cường lực lượng cho cuộc đua vô địch. V.League 2026/27 dự báo sẽ gay cấn với những cái tên như Công an Hà Nội, Thép Xanh Nam Định, Thể Công Viettel hay Ninh Bình, Hà Nội.

Tiểu Phùng
#Thể Công Viettel #V.League #Lucas Alves #Velizar Popov #Công an Hà Nội

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