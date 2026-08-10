HLV Arteta kỳ vọng ‘chiến binh’ Guimaraes tạo khác biệt cho Arsenal

TPO - HLV Mikel Arteta tin rằng Bruno Guimaraes, tân binh trị giá 75 triệu bảng của Arsenal, sẽ mang đến sức chiến đấu và một nguồn năng lượng khác biệt cho nhà đương kim vô địch Premier League.

Bruno Guimaraes, tân binh trị giá 75 triệu bảng của Arsenal.

Bruno Guimaraes được Arsenal giới thiệu với người hâm mộ tại Emirates, ngay trước trận thua Borussia Dortmund 2-3 tại Emirates Cup hôm qua, sau khi hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 75 triệu bảng từ Newcastle.

Tiền vệ 28 tuổi ký hợp đồng 4 năm, tiếp tục gia tăng chiều sâu cho tuyến giữa vốn đã rất chất lượng của Arsenal với Declan Rice, Martin Ødegaard, Mikel Merino, Martín Zubimendi và Eberechi Eze.

“Bạn có thể thấy phản ứng ngay lập tức”, HLV Mikel Arteta nói trên trang chủ Arsenal sau màn ra mắt của Guimaraes trước các CĐV tại Emirates.

“Cậu ấy tự mô tả mình là một chiến binh và tôi nghĩ điều đó hoàn toàn chính xác. Nhưng Bruno không chỉ có tinh thần chiến đấu. Cậu ấy còn sở hữu phẩm chất tuyệt vời, trực giác, khả năng lãnh đạo và sức hút.

Những điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng tôi và có thể khơi dậy một điều gì đó khác biệt trong đội bóng. Tôi nghĩ cậu ấy cũng sẽ thúc đẩy tất cả mọi người tiến lên. Đó chính là mẫu cầu thủ mà chúng tôi cần”, HLV Arteta nhấn mạnh.

Sau ba mùa liên tiếp về nhì, Arsenal cuối cùng chấm dứt 22 năm chờ đợi để đăng quang Premier League ở mùa giải trước. “Pháo thủ” đồng thời tiến tới các trận chung kết Champions League và Carabao Cup.

Sự xuất hiện của Guimaraes vì thế được xem là bước đi tiếp theo trong quá trình nâng cấp đội hình của HLV Arteta, khi Arsenal muốn duy trì vị thế ở Ngoại hạng Anh và tiếp tục cạnh tranh những danh hiệu lớn.

HLV Arteta không hài lòng sau trận thua Dortmund

Guimaraes chưa thi đấu trong trận gặp Dortmund mà theo dõi các đồng đội từ ngoài sân. Ethan Nwaneri ghi bàn và Viktor Gyökeres thực hiện thành công một quả phạt đền, nhưng Arsenal vẫn thất bại 2-3 sau 90 phút.

Samuele Inácio, Konstantinos Karetsas và Joane Gadou là những người lập công cho đại diện Bundesliga tại Emirates.

Sau trận đấu chính thức, hai đội tiếp tục bước vào loạt sút luân lưu đã được thống nhất tổ chức từ trước và Arsenal thắng 5-4.

“Đương nhiên tôi thất vọng vì chúng tôi thua trận”, HLV Arteta nói.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng trao cho đội trưởng Martin Ødegaard những phút thi đấu đầu tiên trong giai đoạn tiền mùa giải sau World Cup. Arsenal dự kiến có đầy đủ lực lượng trở lại từ hôm nay.

Theo HLV Arteta, đội bóng của ông vẫn bộc lộ những vấn đề cần nhanh chóng khắc phục trước khi bước vào mùa giải mới.

“Có một số thời điểm chúng tôi thi đấu không tốt và không còn giống với chính mình, đặc biệt trong các tình huống cố định, cách phòng ngự và thời điểm xử lý. Đó vốn là những khía cạnh chúng tôi thường làm rất tốt.

Ở chiều ngược lại, chúng tôi cũng có những pha phối hợp tấn công rất tích cực và tạo ra các cơ hội lớn. Một vài tình huống chỉ thiếu đường chuyền cuối cùng để trở thành cơ hội thực sự, dù khoảng trống đã mở ra", ông nói.

“Nhưng nhìn chung tôi vẫn thất vọng bởi bạn luôn muốn chiến thắng trong mọi hoàn cảnh và hôm nay chúng tôi không làm được điều đó”, HLV Arteta khẳng định.

Arsenal sẽ gặp Manchester City ở trận Community Shield ngày 16/8, trước khi bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch Premier League bằng cuộc tiếp đón Coventry City tại Emirates ngày 21/8.