Thủ môn Philippines giải nghệ quốc tế sau ASEAN Cup 2026

TPO - Thủ môn Patrick Deyto xác nhận khép lại sự nghiệp quốc tế sau khi Philippines dừng bước tại ASEAN Cup 2026, kết thúc hành trình kéo dài 12 năm với 22 lần khoác áo đội tuyển Quốc gia.

Thất bại 0-1 trước Malaysia không chỉ khép lại hành trình của Philippines tại vòng bảng ASEAN Cup 2026, mà còn đánh dấu thời khắc đặc biệt trong sự nghiệp của Patrick Deyto.

Thủ môn 36 tuổi, người đeo băng đội trưởng Philippines trong 45 phút cuối trận thua Malaysia 0-1, xác nhận đây là lần cuối anh khoác áo đội tuyển quốc gia.

“Tôi nghĩ là như vậy”, Deyto chia sẻ với giới truyền thông sau khi Philippines dừng bước tại ASEAN Cup 2026. “Tôi đã nói chuyện với toàn đội, HLV và trưởng đoàn.

“Thực ra tôi không định nói với ai. Nhưng HLV hỏi tôi trước trận khi đang khởi động và tôi không thể che giấu suy nghĩ của mình. Tôi nói với họ rằng đây có thể là trận đấu cuối cùng, bởi có lẽ đó là điều cơ thể đang mách bảo tôi”, Deyto nói.

Quyết định của Deyto càng trở nên đặc biệt bởi Kuala Lumpur cũng chính là nơi hành trình quốc tế của anh bắt đầu.

Tháng 3/2014, một năm sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu đại học cùng De La Salle University tại giải UAAP, Deyto có trận ra mắt đội tuyển Philippines trong cuộc đối đầu Malaysia tại Selayang. Mười hai năm sau, anh trở lại Malaysia và khép lại hành trình với đội tuyển sau 22 lần ra sân.

Việc Deyto góp mặt tại ASEAN Cup 2026 bản thân đã là một câu chuyện đáng chú ý. Anh từng phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương nghiêm trọng năm 2024 và phải trải qua quá trình nỗ lực để trở lại sân cỏ.

HLV Carles Cuadrat sau đó triệu tập Deyto dự giải đấu năm nay. Anh ngồi dự bị trong hai trận đầu khi Quincy Kammeraad được lựa chọn, trước khi bắt chính liên tiếp trước Thái Lan và Malaysia.

Philippines đều thất bại trong hai trận đấu đó, nhưng kết quả không làm giảm ý nghĩa của màn trở lại đối với thủ thành từng thi đấu tại Thái Lan cho Suphanburi, PT Prachuap và Chonburi.

“Tôi thực sự muốn chứng minh với bản thân rằng mình có thể trở lại thi đấu ở cấp độ này”, Deyto nói. “Sau chấn thương, đó là động lực lớn nhất của tôi. Sau hai trận vừa qua, tôi cảm thấy mãn nguyện và thanh thản. Trong cuộc sống, mọi thứ rồi cũng kết thúc, kể cả những quãng thời gian đẹp".

“Tôi đã đưa ra quyết định vào lúc này và cảm thấy vui, mãn nguyện với nó”, Deyto bày tỏ.

Trong 12 năm khoác áo đội tuyển, Deyto cùng tuyển Philippines lọt vào bán kết ASEAN Championship vào các năm 2014, 2018 và 2024. Bởi vậy, việc sự nghiệp quốc tế bắt đầu và kết thúc tại cùng một thành phố khiến thủ thành kỳ cựu càng tin rằng đây là thời điểm thích hợp để dừng lại.

“Đó thực sự là một vòng tròn khép kín”, Deyto chia sẻ. “Trận đầu tiên của tôi cho đội tuyển diễn ra ở Kuala Lumpur và trận cuối cùng cũng tại đây. Điều đó giống như một dấu hiệu nữa cho thấy có lẽ tôi nên kết thúc hành trình”.

HLV Carles Cuadrat cũng dành những lời đặc biệt cho học trò. “Đó là một lời chia tay đẹp dành cho Patrick Deyto”, chiến lược gia người Tây Ban Nha nói. “Đây là trận đấu cuối cùng của cậu ấy. Thật tuyệt khi Patrick được tận hưởng bóng đá trong bầu không khí như vậy, trước một sân vận động chật kín khán giả và trong màu áo đội tuyển quốc gia”.

Lời chia tay của Deyto cũng mở đường cho thế hệ thủ môn tiếp theo của Philippines. Quincy Kammeraad và Enrico Mangaoang đều đã góp mặt trong đội hình hiện tại, trong khi Kevin Ray Mendoza vẫn được xem là một trong những lựa chọn quan trọng của đội tuyển.

Với Deyto, đó đơn giản là quy luật chuyển giao của bóng đá. Nhìn lại 12 năm cống hiến cho Philippines, anh khẳng định gần như không còn điều gì phải nuối tiếc.

“Tôi luôn cống hiến 100% cho bất kỳ vai trò nào được giao và luôn tự hào khi đại diện cho đất nước”, Deyto nói. “Tôi vô cùng biết ơn đội tuyển quốc gia. Đội tuyển đã thay đổi cuộc đời tôi, mang đến rất nhiều cơ hội. Tôi được gặp những con người tuyệt vời, có nhiều trải nghiệm đáng nhớ và đặt chân tới những nơi mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ được đến nếu không khoác áo đội tuyển. Vì vậy, lúc này trong tôi chỉ có sự biết ơn”.

Trận đấu cuối cùng của Patrick Deyto vì thế không chỉ được nhớ đến bởi thất bại 0-1 trước Malaysia hay việc Philippines dừng bước tại vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Mười hai năm sau ngày lần đầu khoác áo đội tuyển tại Kuala Lumpur, Deyto cũng rời sân lần cuối tại chính thành phố ấy, khép lại một hành trình quốc tế theo cách trọn vẹn.