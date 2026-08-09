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Thể thao

Đội tuyển Việt Nam fair-play nhất, Indonesia phạm nhiều lỗi nhất vòng bảng ASEAN Cup 2026

Đặng Lai

TPO - Thống kê về chỉ số fair-play sau 4 trận đấu vòng bảng đang phản chiếu rõ nét triết lý bóng đá và sự tiết chế cảm xúc của mỗi đội. Ở hai đầu của bản danh sách ấy, đội tuyển Việt Nam và Indonesia mang đến hai hình ảnh trái ngược.

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Với vỏn vẹn 24 lần phạm lỗi và chỉ phải nhận duy nhất 1 thẻ vàng qua suốt 4 trận, Việt Nam đã trở thành đội sở hữu chỉ số fair-play đẹp nhất giải đấu. Con số này không phải là sự ngẫu nhiên hay may mắn, mà là minh chứng cho một lối chơi điềm tĩnh, kỷ luật và đầy khôn ngoan.

Trong bối cảnh áp lực từ các cuộc tranh chấp trên sân luôn rất cao, việc các cầu thủ Việt Nam giữ được cái đầu lạnh để hạn chế tối đa những pha va chạm nguy hiểm hay các tình huống phạm lỗi không cần thiết cho thấy sự trưởng thành vượt bậc về tư duy chơi bóng. Thay vì phụ thuộc vào sức mạnh thể chất hay dùng đến các biện pháp can thiệp quyết liệt, đội thường xuyên tạo ra thế trận phòng ngự chủ động, khoá chặt không gian chơi bóng của đối thủ.

Tương tự là Thái Lan. Cách phòng ngự khu vực với hàng tiền vệ cầm bóng chủ động của người Thái đã khiến các đối thủ chùn bước. Họ không cần thi đấu quyết liệt nhưng vẫn có thể phong tỏa được mọi điểm nóng trên sân. Thống kê 4 thẻ phạt, chỉ sau Việt Nam là minh chứng. Sự hiệu quả phòng ngự của người Thái đang là tối đa khi họ chưa thủng lưới bàn nào.

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Thái Lan hướng tới sự chủ động kiểm soát thế trận nên không phạm nhiều lỗi

Trái ngược hoàn toàn với sự chuẩn mực ấy, đội tuyển Indonesia lại đứng ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng fair-play. Họ mắc 56 lỗi sau 4 trận, chiếm vị trí cao nhất vòng bảng. Dù không phải là đội bóng nhận nhiều thẻ phạt nặng nhất, nhưng việc phải nhận tới 10 chiếc thẻ vàng cùng số lượng pha phạm lỗi lên tới 56 đã bộc lộ rõ sự bất lực trong tâm lý Garuda ở nhiều thời điểm, như khi bị Việt Nam dẫn 3-0 hay Singapore cầm hoà 1-1 (nhận tới 3 thẻ vàng sau khi bị gỡ hoà).

Số lượng pha phạm lỗi nhiều nhất chính là thước đo tối ưu cho phong cách chơi bóng bấy lâu nay của bóng đá Indonesia. Ngay cả những cầu thủ từ châu Âu khi trở về cũng ảnh hưởng bởi cách chơi này. Đội tuyển đứng sau Indonesia là Lào. Họ nhận tới 3 thẻ đỏ chỉ sau 4 trận, biến chiến dịch vừa qua trở thành những ký ức đáng quên đối với nền bóng đá Triệu voi.

Sự đối lập sâu sắc giữa tư duy chơi bóng của hai đội Việt Nam và Indonesia là rõ ràng. Cộng thêm việc bị loại sớm, có thể khẳng định Indonesia vừa trải qua một chiến dịch thất bại về mọi mặt.

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Bảng xếp hạng các đội phạm lỗi nhiều nhất ASEAN Cup 2026 (theo Seasia Goal)

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Đặng Lai
#Việt Nam #Fair-play #ASEAN Cup #Indonesia #Bóng đá #ASEAN Cup 2026 #Thái Lan

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