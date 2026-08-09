Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Ngôi sao nhập tịch Malaysia: Tuyển Việt Nam mạnh thật, nhưng điều gì cũng có thể xảy ra

Đặng Lai

TPO - Sự trở lại mạnh mẽ của Mohamadou Sumareh đang mang tới cú hích cho đội tuyển Malaysia tại ASEAN Cup 2026. Và nó cũng thắp lên tự tin để cầu thủ nhập tịch 32 tuổi nghênh chiến tuyển Việt Nam.

malaysia.jpg

Trước thềm cuộc đọ sức sinh tử ở vòng bán kết ASEAN Cup 2026, Sumareh thừa nhận vị thế ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch của đối thủ, nhưng đồng thời khẳng định tuyển Malaysia không hề e sợ.

Ngôi sao gốc Gambia tuyên bố: “Nhiệm vụ của chúng tôi vẫn chưa hoàn thành, chúng tôi vẫn phải vượt qua trận bán kết gặp Việt Nam. Đúng là Việt Nam mạnh thật nhưng ở vòng loại trực tiếp, bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra. Không ai nghĩ chúng tôi có thể vào đến bán kết nhưng chúng tôi đã làm được. Bây giờ, hãy cùng chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo”.

Kể từ khi chính thức nhập tịch Malaysia vào năm 2018, Sumareh đã ghi dấu ấn đậm nét với 36 lần ra sân, đóng góp 7 bàn thắng cùng 6 đường kiến tạo. Anh thi đấu xông xáo giúp Malaysia vào tới chung kết AFF Cup 2018.

Tại ASEAN Cup 2026, cầu thủ này đóng góp nhiều vào lối chơi của Bầy hổ khi anh sở hữu những pha leo biên tốc độ ở hành lang phải. Sumareh gây ra nhiều khó khăn cho Lào, Thái Lan cũng như mang về quả 11 mét trước Myanmar.

malaysia-nguoc-dong-danh-bai-doi-thu-cua-tuyen-viet-nam-tai-aff-cup.jpg
Malaysia tiến vào bán kết ASEAN Cup 2026 khi xếp thứ 2 bảng B

Với những gì đang xảy ra, có thể nói Sumareh đang có sự lột xác về phong độ. Vì trước đó, anh đối diện nguy cơ mất chỗ đứng tại đội tuyển quốc gia do không được sử dụng ở CLB chủ quản Johor DT. Có những mùa giải, Sumareh chỉ được thi đấu cho đội trẻ, không đá trận nào ở giải VĐQG. Với sự vươn lên của Arif Aiman tại Johor DT cũng như đội tuyển áo vàng-đen, NHM cũng quên luôn cầu thủ gốc châu Phi này. Đó là lý do kỳ ASEAN Cup 2024, cầu thủ này không được tham dự.

Sumareh chia sẻ về quãng thời gian khó khăn đã qua: “Tôi đã trải qua cảm giác khi được khen ngợi lẫn bị chỉ trích. Giờ đây, điều đó không còn ảnh hưởng đến tôi nữa. Dù nhận được lời khen hay chê bai, nó hoàn toàn không làm tôi bận tâm. Ông chủ Johor DT từng nói với tôi rằng bóng đá luôn trao cho ta cơ hội thứ hai. Lúc đó tôi chưa hiểu ý ông ấy là gì. Giờ đây, tôi đã hiểu đó là cơ hội thứ hai của tôi”.

Sự vươn lên của Sumareh cùng bản lĩnh thi đấu kiên cường là cơ sở để Bầy hổ tin vào một kết quả bất ngờ tại bán kết với đội tuyển Việt Nam. Trận lượt đi giữa 2 đội sẽ diễn ra vào 16/8 và lượt về diễn ra 3 ngày sau.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Đặng Lai
#Sumareh #Đông Nam Á #ASEAN Cup #Việt Nam #Malaysia #Singapore #Thái Lan #Kim Sang-sik #Xuân Son #Đình Bắc #Hoàng Đức #Hoàng Hên

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe