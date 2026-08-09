Ngôi sao nhập tịch Malaysia: Tuyển Việt Nam mạnh thật, nhưng điều gì cũng có thể xảy ra

TPO - Sự trở lại mạnh mẽ của Mohamadou Sumareh đang mang tới cú hích cho đội tuyển Malaysia tại ASEAN Cup 2026. Và nó cũng thắp lên tự tin để cầu thủ nhập tịch 32 tuổi nghênh chiến tuyển Việt Nam.

Trước thềm cuộc đọ sức sinh tử ở vòng bán kết ASEAN Cup 2026, Sumareh thừa nhận vị thế ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch của đối thủ, nhưng đồng thời khẳng định tuyển Malaysia không hề e sợ.

Ngôi sao gốc Gambia tuyên bố: “Nhiệm vụ của chúng tôi vẫn chưa hoàn thành, chúng tôi vẫn phải vượt qua trận bán kết gặp Việt Nam. Đúng là Việt Nam mạnh thật nhưng ở vòng loại trực tiếp, bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra. Không ai nghĩ chúng tôi có thể vào đến bán kết nhưng chúng tôi đã làm được. Bây giờ, hãy cùng chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo”.

Kể từ khi chính thức nhập tịch Malaysia vào năm 2018, Sumareh đã ghi dấu ấn đậm nét với 36 lần ra sân, đóng góp 7 bàn thắng cùng 6 đường kiến tạo. Anh thi đấu xông xáo giúp Malaysia vào tới chung kết AFF Cup 2018.

Tại ASEAN Cup 2026, cầu thủ này đóng góp nhiều vào lối chơi của Bầy hổ khi anh sở hữu những pha leo biên tốc độ ở hành lang phải. Sumareh gây ra nhiều khó khăn cho Lào, Thái Lan cũng như mang về quả 11 mét trước Myanmar.

Malaysia tiến vào bán kết ASEAN Cup 2026 khi xếp thứ 2 bảng B

Với những gì đang xảy ra, có thể nói Sumareh đang có sự lột xác về phong độ. Vì trước đó, anh đối diện nguy cơ mất chỗ đứng tại đội tuyển quốc gia do không được sử dụng ở CLB chủ quản Johor DT. Có những mùa giải, Sumareh chỉ được thi đấu cho đội trẻ, không đá trận nào ở giải VĐQG. Với sự vươn lên của Arif Aiman tại Johor DT cũng như đội tuyển áo vàng-đen, NHM cũng quên luôn cầu thủ gốc châu Phi này. Đó là lý do kỳ ASEAN Cup 2024, cầu thủ này không được tham dự.

Sumareh chia sẻ về quãng thời gian khó khăn đã qua: “Tôi đã trải qua cảm giác khi được khen ngợi lẫn bị chỉ trích. Giờ đây, điều đó không còn ảnh hưởng đến tôi nữa. Dù nhận được lời khen hay chê bai, nó hoàn toàn không làm tôi bận tâm. Ông chủ Johor DT từng nói với tôi rằng bóng đá luôn trao cho ta cơ hội thứ hai. Lúc đó tôi chưa hiểu ý ông ấy là gì. Giờ đây, tôi đã hiểu đó là cơ hội thứ hai của tôi”.

Sự vươn lên của Sumareh cùng bản lĩnh thi đấu kiên cường là cơ sở để Bầy hổ tin vào một kết quả bất ngờ tại bán kết với đội tuyển Việt Nam. Trận lượt đi giữa 2 đội sẽ diễn ra vào 16/8 và lượt về diễn ra 3 ngày sau.