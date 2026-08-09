Malaysia không còn gì để mất, tuyển Việt Nam phải cẩn trọng

TPO - 145 ngày là hành trình từ dấu mốc tuyển Malaysia bị xử thua Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027, cho đến ngày họ giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026. Truyền thông Malaysia nhận định thành tích vào bán kết là bước ngoặt để cứu rỗi bóng đá Malaysia

Bóng đá Malaysia chìm vào khủng hoảng gần 5 tháng trước khi tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm ở ASEAN Cup 2026. Trước giải đấu, "Hổ Malay" không kỳ vọng nhiều vào cơ hội ở sân chơi khu vực. Họ chắp vá từ công tác chuẩn bị ở cấp Liên đoàn, bổ nhiệm gấp HLV Tan Cheng Hoe, triệu tập cầu thủ sơ sài và chỉ có hơn một tuần rèn quân.

Malaysia vào bán kết ASEAN Cup 2026 là thành tích vượt kỳ vọng theo đánh giá của truyền thông nước này. Trang Berita Harian nhắc lại thống kê "Hổ Malay" không thắng Việt Nam trong 12 năm qua. Bây giờ, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe ở thế cửa dưới là hiển nhiên. Nhưng Malaysia không gặp áp lực và họ sẽ chờ vào bất ngờ tại bán kết ASEAN Cup 2026.

145 ngày ác mộng của bóng đá Malaysia

Ngày 17/3, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nhận phán quyết xử từ AFC, xử thua từ trận thắng 4-0 trước Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027. Malaysia đã trả giá vì sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch "lậu". Và từ bê bối bị phanh phui, bóng đá Malaysia chìm vào khủng hoảng tồi tệ chưa từng có.

Trong 145 ngày ác mộng của Malaysia, từ cột mốc bị AFC xử thua Việt Nam 0-3 cho đến khi giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026, đây là những gì bóng đá Malaysia phải trải qua: FAM khủng hoảng trầm trọng, gần như bỏ bê đội tuyển trước giải Đông Nam Á. HLV Peter Cklamovski hứa đồng hành cùng Malaysia trong giai đoạn gian khó nhưng vẫn rời đi trước ASEAN Cup 2026.

HLV Tan trở lại và cứu rỗi bóng đá Malaysia.

FAM phải bổ nhiệm Giám đốc Kỹ thuật Tan Cheng Hoe ngồi ghế tạm quyền. NST News cho biết FAM cần một HLV am hiểu bóng đá Malaysia, có thể sử dụng tối ưu nguồn cầu thủ trong nước, hoặc nhập tịch đang chơi tại giải quốc nội. Malaysia cũng tạm thời bỏ qua giấc mộng "hóa rồng" từ việc tìm kiếm cầu thủ từ nước ngoài và nhập tịch.

"Một tháng trước ASEAN Cup 2026, người Malaysia có lẽ không còn mặn mà với giải đấu số 1 Đông Nam Á", NST News viết. Đó là sự chán nản của Malaysia trong tình cảnh hỗn loạn. HLV Tan gánh lấy áp lực nặng nề để sắp xếp lại đội tuyển và chọn lựa con người phù hợp cho chiến dịch ở cấp độ khu vực.

Triệu tập trở lại tuyển thủ kỳ cựu Mohamadou Sumareh là quyết định đáng chú ý đầu tiên của HLV Tan. Đội hình Malaysia dự ASEAN Cup 2026 chỉ có 4 cầu thủ khoác áo đội tuyển trên 20 lần. Phần còn lại là những nhân tố trẻ tiềm năng, được ông Tan "ép chín" như Pavithan.

Từng công đoạn chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 của Malaysia đều diễn ra gấp gáp. HLV Tan cho biết ông có đúng 10 ngày để hội tụ đầy đủ cầu thủ và bắt tay vào quá trình rèn luyện chiến thuật. Malaysia không có lấy một trận giao hữu "đủ đô" để làm nóng trước giải. Họ đóng cửa rèn quân ở quê nhà và đến ASEAN Cup 2026 trong tâm thế chữa cháy ở mọi mặt trận.

Người Malaysia đã chán ngấy với sự hiện diện của HLV Tan trên "ghế nóng". Nhưng nếu không phải là Giám đốc Kỹ thuật của FAM, "Hổ Malay" không biết trông cậy vào ai. Ông Tan từng dẫn dắt đội tuyển giai đoạn 2017-2022 với nhiều kỳ vọng nhưng gục ngã ở thời khắc quan trọng. Lần này, trở lại đội tuyển trong tình thế cấp bách, kinh nghiệm của vị chiến lược gia 58 tuổi đã phát huy.

Phản ứng của truyền thông Malaysia

Những trang báo lớn ở Malaysia như NST News, Berita Harian tán dương thành tích vào bán kết ASEAN Cup 2026 của thầy trò HLV Tan. Từ góc độ chuyên môn, truyền thông Malaysia chưa yên tâm tuyệt đối vào lối chơi của đội nhà. Song, việc góp mặt ở tốp 4 ASEAN Cup 2026, trong bối cảnh tái thiết cả một nền bóng đá đã là thông tin tích cực cho người Malaysia.

Truyền thông Malaysia không gây áp lực cho đội tuyển. Họ xác định Việt Nam là đội mạnh hơn ở thời điểm này. Berita Harian chỉ ra thống kê đội tuyển của họ không thắng Việt Nam trong 12 năm liên tiếp. Trận gần nhất "Hổ Malay" được ca khúc khải hoàn diễn ra từ ASEAN Cup 2014, Malaysia thắng 4-2 vào tháng 12/2014.

Tuyển Việt Nam gặp lại đối thủ ưa thích nhất trong 10 năm qua. Ảnh: ﻿Như Ý.

"Chúng ta biết đoàn quân của HLV Tan sắp đối mặt nhiệm vụ khó khăn như thế nào. Chúng ta không có thành tích tốt ở những giải đấu gần đây. Trong khi đó, Việt Nam là nhà đương kim vô địch, là ứng viên hàng đầu ở ASEAN Cup 2026. Malaysia sẽ chơi ở bán kết trong tâm thế ngược dòng để đánh bại đối thủ mạnh hơn", Berita Harian viết.

Trang báo Malaysia chốt lại vấn đề: Thách thức là có nhưng sẽ là thử thách cho HLV Tan. Việc cần là của Malaysia là nhập cuộc trong tâm thế thoải mái và áp lực chiến thắng sẽ dồn về Việt Nam nhiều hơn.

Malaysia đang sống trên "hơi thở" của 4 vị trí chủ chốt: Tiền đạo Paulo Josue, tiền vệ Wan Kuzain, chân chạy cánh kỳ cựu Sumareh và làn gió mới từ tiền đạo trẻ Pavithran. Sau đó, không thể không nhắc đến tầm bao quát của HLV Tan, khi ông đang làm tốt vai trò "liệu cơm gắp mắm", đưa tập thể bất ổn của Malaysia tiến từng bước ở giải đấu.

HLV Tan là tất cả hy vọng của người Malaysia ở trận bán kết gặp Việt Nam. Ông Tan là thuyền trưởng của "Hổ Malay" đối đầu Việt Nam nhiều nhất trong 10 năm qua, là người nếm cay đắng trước "Chiến binh sao vàng" nhiều hơn tất cả (5 trận thua) và hiển nhiên là người hiểu rõ bóng đá Việt Nam hơn ai hết.

Bên cạnh HLV Tan là Sumareh, bộ đôi thầy trò thân thiết, đi qua nhiều đắng cay, ngọt bùi ở đội tuyển, đã nếm thất bại ở chung kết ASEAN Cup 2018 cho đến vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Họ dẫn đầu binh đoàn "Hổ Malay" nghênh chiến cùng Việt Nam tại 2 trận bán kết căng thẳng ở ASEAN Cup 2026.

Tuyển Việt Nam sẽ cẩn trọng từ kinh nghiệm của HLV Tan, Sumareh và những mối đe dọa tiềm ẩn từ dàn cầu thủ trẻ đang được mài dũa ở Malaysia.