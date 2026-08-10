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Thể thao

Đội tuyển Thái Lan bị chỉ trích vì lối chơi, HLV Hudson lên tiếng đáp trả

Đặng Lai

TPO - Trước những thắc mắc từ truyền thông và người hâm mộ về lối chơi bị đánh giá là chưa thực sự mãn nhãn, HLV trưởng đội tuyển Thái Lan - ông Anthony Hudson - đã chính thức lên tiếng làm rõ triết lý cầm quân của mình.

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Đội tuyển Thái Lan đã trải qua chiến dịch vòng bảng ASEAN Cup 2026 ấn tượng khi toàn thắng 4 trận, không thủng lưới lần nào. Đây mới là lần thứ 2 trong lịch sử họ toàn thắng ở vòng bảng AFF/ASEAN Cup và trắng lưới. Nhưng trên các diễn đàn, nhiều NHM xứ chùa vàng vẫn đặt dấu hỏi.

Họ tỏ ra sự không hài lòng trước lối chơi của đội nhà khi Voi chiến thi đấu khá uể oải trong tấn công. Khi dẫn bàn, thay vì tiếp tục dồn ép đối phương thì họ lại thi đấu ung dung giữ tuyến giữa khiến các pha lên bóng thiếu sức sống. Thực tế là 4 bàn thắng gần nhất tại sân nhà Rajamangala thì có tới 3 từ phạt đền (1 trước Malaysia và 2 trước Myanmar). Chi tiết này càng đặt ra dấu hỏi cho Hudson.

Nhà cầm quân 45 tuổi người Anh đã có câu trả lời. Ông khẳng định ông luôn đặt kết quả thi đấu lên hàng đầu, thay vì chạy theo phong cách trình diễn hoa mỹ nhưng thiếu hiệu quả. Hudson chia sẻ trên Siamsport: "Triết lý huấn luyện của tôi được chia làm 3 giai đoạn rất rõ ràng. Ở giai đoạn đầu, mục tiêu trọng tâm là kết quả nhằm giúp Thái Lan vượt qua vòng loại Asian Cup.

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3 trong 4 bàn thắng mà Thái Lan có được trên sân nhà là từ chấm penalty

Đến giai đoạn thứ 2 là khoảng tháng 6, ban huấn luyện phải chủ động giảm tải khối lượng vận động vì các cầu thủ vừa hoàn thành mùa giải cấp CLB. Trong khi đó, ở thời điểm hiện tại, phần lớn tuyển thủ đang trong giai đoạn tiền mùa giải nên thể lực chưa thể đạt 100% phong độ tốt nhất".

Có lẽ vì cảm thấy đội hình chưa thực sự sung mãn nên ông Hudson yêu cầu các cầu thủ triển khai lối đá chậm rãi, chắc chắn ưu tiên sự hiệu quả. Và cũng vì lý do đó mà nhà cầm quân này ưu tiên xoay tua đội hình.

Ông cho biết thêm: "Trong hiệp 1 trận gặp Myanmar, toàn đội đã chơi tốt. Tuy nhiên, bước sang hiệp hai, một vài cầu thủ bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi và bị chuột rút do lịch thi đấu dày đặc. Do đó, tôi bắt buộc phải điều chỉnh kế hoạch nhân sự để tập trung bảo toàn kết quả mong muốn. Nhìn chung, tôi hài lòng với cách các học trò phản ứng và thực hiện yêu cầu trên sân".

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Anthony Hudson sẽ đá trận bán kết lượt đi trên sân khách Jalan Besar gặp đội nhì bảng A là Singapore ngày 15/8. 3 ngày sau đó họ sẽ tiếp Singapore trên sân nhà.

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Đặng Lai
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