Arsenal thua Dortmund ở Emirates Cup: Điểm sáng Christos Tzolis và nỗi lo hàng thủ

TPO - Arsenal tiếp tục nhận thất bại trong giai đoạn chuẩn bị mùa giải mới khi để thua Dortmund 2-3 tại Emirates Cup 2026. Bên cạnh màn trình diễn nổi bật của Christos Tzolis và khả năng tạo cơ hội, hàng thủ vẫn khiến HLV Mikel Arteta có lý do để lo lắng.

Những tín hiệu tích cực từ Christos Tzolis

Trên sân Emirates, Arsenal nhập cuộc với những tình huống tấn công khá sáng. Martin Odegaard liên tục tham gia vào quá trình triển khai bóng, trong khi Max Dowman tiếp tục cho thấy sự tự tin của một cầu thủ trẻ khi có những pha xử lý trực diện trước hàng thủ Dortmund.

Tuy nhiên, đội chủ nhà lại sớm phải trả giá cho một sai sót trong phòng ngự. Phút thứ 7, Felix Nmecha chọc khe để Samuele Inacio thoát xuống và dứt điểm vào góc thấp, đưa Dortmund vượt lên dẫn trước. Arsenal sau đó có cơ hội gỡ hòa, nhưng Viktor Gyokeres lại sút trúng xà ngang sau pha phối hợp được Odegaard khởi xướng.

Christos Tzolis đã có 1 quả tạt thành bàn và đem về 1 quả penalty cho Arsenal.

Đến phút 29, cách biệt được nhân đôi sau một tình huống mất bóng ở khu vực giữa sân. Riccardo Calafiori để mất quyền kiểm soát bóng, tạo điều kiện cho Konstantinos Karetsas dẫn bóng vào trong rồi cứa lòng đưa bóng vào góc cao. Arsenal kiểm soát thế trận tốt hơn ở một số thời điểm nhưng lại không thể chuyển những cơ hội thành bàn thắng.

Tân binh Christos Tzolis là một trong những điểm sáng đáng chú ý nhất của đội chủ nhà. Cầu thủ chạy cánh người Hy Lạp nhiều lần tạo ra nguy hiểm từ những tình huống cố định, đồng thời hoạt động tích cực bên hành lang trái. Trước khi hiệp một kết thúc, Tzolis có hai quả đá phạt nguy hiểm, một trong số đó tạo điều kiện để Kai Havertz đánh đầu nhưng không thắng được thủ môn Dortmund.

Tân binh đắt giá Bruno Guimaraes đã ra sân chào khán giả Emirates nhưng chưa thi đấu.

Arsenal bước vào hiệp hai với nỗ lực tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt và nhanh chóng có được điều mình cần. Phút 54, Tzolis thực hiện đường chuyền từ cánh trái để Ethan Nwaneri dứt điểm, đưa bóng vào lưới Dortmund.

Bàn thắng giúp Arsenal trở lại cuộc chơi, nhưng vấn đề phòng ngự tiếp tục khiến họ gặp khó. Chỉ vài phút sau, một tình huống lộn xộn từ quả phạt góc của Dortmund dẫn tới bàn thắng thứ ba. Illan Meslier đã có pha cứu thua trước đó, nhưng Arsenal không thể giải quyết tình huống tiếp theo và Joane Gadou tận dụng cơ hội để nâng tỷ số lên 3-1.

Dù vậy, Arsenal vẫn duy trì sức ép. Tzolis tiếp tục là nguồn cung cấp bóng quan trọng, trước khi chính anh bị phạm lỗi trong vòng cấm ở phút 69. Gyokeres thực hiện thành công quả phạt đền, rút ngắn tỷ số xuống 2-3.

Gyokeres đá thành công quả 11m sau khi Tzolis bị cầu thủ Dortmund phạm lỗi trong vòng cấm.

Trong thời gian còn lại, Arsenal tạo thêm một số cơ hội nhưng không thể tìm được bàn gỡ. Phút bù giờ thứ tư, Gabriel Martinelli đưa bóng vào lưới sau pha phối hợp với Gabriel Jesus, song bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Hàng thủ vẫn là vấn đề nổi cộm

Thất bại trước Dortmund nối dài chuỗi kết quả không thuận lợi của Arsenal trong những trận giao hữu gần đây. Trước đó, họ thắng Girona 4-1 nhưng thua Real Betis 1-3. Đáng chú ý, trong cả hai thất bại, vấn đề phòng ngự đều xuất hiện theo những cách khác nhau. Sau trận thua Real Betis, Arteta từng đánh giá khả năng phòng ngự của Arsenal là chưa đạt yêu cầu.

Dẫu vậy, màn trình diễn tại Emirates cũng cho thấy Arsenal không thiếu những phương án để tạo ra cơ hội. Tzolis có một trận đấu nổi bật với một đường chuyền thành bàn và đem về một quả penalty, trong khi Nwaneri tiếp tục để lại dấu ấn bằng bàn thắng. Dowman cũng gây ấn tượng với những pha xử lý trực diện, trong đó có tình huống vượt qua Maxi Beier rồi tạo cơ hội để Gyokeres sút trúng xà ngang.

Arsenal (trái) vẫn có nhiều sai sót trong phòng ngự.

Với Arsenal, thất bại này đến đúng một tuần trước trận Community Shield gặp Man City tại Cardiff. Đội bóng của Arteta còn một trận giao hữu với Como trên sân Emirates ngày 12/8 trước khi bước vào trận đấu chính thức đầu tiên của mùa giải mới.

Vì vậy, khoảng thời gian còn lại không nhiều để Arsenal giải quyết những vấn đề đã bộc lộ trong hai thất bại liên tiếp trước Real Betis và Dortmund. Những tín hiệu tích cực trên hàng công là cơ sở để Arteta có thể tiếp tục hoàn thiện đội hình, nhưng khả năng phòng ngự sẽ cần được cải thiện nếu Pháo thủ muốn bước vào mùa giải mới với sự ổn định cao hơn.