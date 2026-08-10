Chủ tịch La Liga: ‘Kỷ nguyên Infantino tại FIFA đã kết thúc’

TPO - Chủ tịch La Liga Javier Tebas cho rằng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang “phá hủy chính bản chất” của bóng đá và cần nhường chỗ cho một cuộc cải tổ toàn diện.

Chủ tịch LaLiga Javier Tebas.

Ông Gianni Infantino đang chịu sức ép ngày càng lớn sau khi kế hoạch tìm kiếm nguồn đầu tư tư nhân vào một công ty chịu trách nhiệm điều hành các giải đấu của FIFA và bán cổ phần liên quan đến World Cup cho các nhà đầu tư thất bại.

Sau làn sóng phản đối, FIFA thông báo “sẽ không tiếp tục” kế hoạch này. Ông Infantino sau đó phải lên tiếng xin lỗi các liên đoàn thành viên quốc gia về cách thức đề án được xây dựng.

UEFA và Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) nằm trong số những tổ chức công khai kêu gọi Chủ tịch FIFA từ chức.

Áp lực tiếp tục gia tăng khi UEFA xác nhận đã thực hiện “khoản thanh toán" cho một nữ nhân viên để "rời nhiệm sở”, sau khi người này bị cáo buộc từng có quan hệ tình cảm với Infantino trong thời gian ông còn giữ chức Tổng thư ký UEFA. Ông Infantino bác bỏ cáo buộc này.

Javier Tebas, Chủ tịch LaLiga từ năm 2013, là nhân vật mới nhất công khai yêu cầu người đứng đầu FIFA rời nhiệm sở. Ông cho rằng vị trí hiện tại của Infantino đã trở nên khó có thể duy trì.

Phát biểu với Le Monde, ông Tebas nói: “Đối với tôi, thời của ông Gianni Infantino từ lâu đã qua rồi. Tôi không nói điều này vì những sự việc xảy ra gần đây. Tôi đã nhận thấy phong cách quản lý này từ rất lâu, dù dường như chỉ đến bây giờ những người khác mới bắt đầu nhận ra".

“Ông Gianni Infantino không phải là người đóng góp cho sự phát triển của bóng đá. Ngược lại, các dự án của ông ấy đang phá hủy chính bản chất của môn thể thao này, đó là các giải vô địch quốc gia. Bóng đá không chỉ giới hạn ở giới tinh hoa. Đối với tôi, kỷ nguyên Infantino đã kết thúc", Chủ tịch La Liga nhấn mạnh.

“Điều còn phải chờ xem là khi nào điều đó thực sự xảy ra và quá trình kế nhiệm sẽ diễn ra như thế nào. Tôi hy vọng đây không chỉ đơn thuần là việc thay người này bằng người khác, mà phải là một cuộc cải tổ thực sự”, ông Tebas chia sẻ.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đối diện với khủng hoảng lớn.

Chủ tịch La Liga Tebas từ lâu là một trong những nhân vật thường xuyên chỉ trích ông Infantino cũng như cách Chủ tịch FIFA điều hành cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới.

Phía FIFA đã phản pháo những người chỉ trích Infantino, cáo buộc họ tìm cách làm suy yếu quyền lực và đẩy ông khỏi vị trí hiện tại mà không thông qua một quy trình tái bầu cử đúng thủ tục.

Bất chấp lời xin lỗi của Chủ tịch FIFA, nguy cơ các đại diện châu Âu tẩy chay World Cup vẫn chưa hoàn toàn được loại bỏ. Ông Tebas cho rằng cuộc khủng hoảng hiện nay không đơn thuần xuất phát từ một cá nhân, mà phản ánh những vấn đề sâu hơn trong hệ thống quản trị của FIFA.

“Những gì đang xảy ra không khiến tôi ngạc nhiên. Điều khiến tôi ngạc nhiên là phản ứng của rất nhiều người, những người đã im lặng suốt nhiều năm. Sự việc này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm về những gì đã diễn ra bên trong một tổ chức như FIFA, và rộng hơn là trong bóng đá, nơi không tồn tại những chính sách quản trị thực sự. Vấn đề không chỉ nằm ở một cá nhân; nó liên quan đến cả một hệ thống.

“Hệ thống cũ vẫn có thể tiếp tục tồn tại ngay cả khi con người thay đổi. Hãy hy vọng mọi thứ thực sự thay đổi, một nhà lãnh đạo mới xuất hiện và một cơ chế quản trị mới được thiết lập tại FIFA”, Chủ tịch LaLiga nhấn mạnh.