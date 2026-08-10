Chelsea thoát thua trong trận đấu lộn xộn ở Malaysia

TPO - Tưởng chừng cuộc đọ sức với Johor Darul Ta’zim chỉ là trận giao hữu nhẹ nhàng khép lại tour du đấu Đông Nam Á, Chelsea lại bị cuốn vào một kịch bản hết sức lộn xộn. Sau khi hai đội hòa 3-3, trận đấu không khép lại bằng loạt sút luân lưu như dự kiến mà bằng cảnh các cầu thủ ngơ ngác rời sân giữa không khí căng thẳng.

Ngay sau chiến thắng 3-0 trước AC Milan tại Jakarta vỏn vẹn 24 giờ, HLV Xabi Alonso thực hiện hàng loạt sự thay đổi trong đội hình xuất phát khi Chelsea làm khách của đội vô địch Malaysia Johor Darul Ta’zim tối 9/8. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha tung vào sân một tập hợp gồm những cái tên nằm trong danh sách thanh lý, các cầu thủ cần chứng tỏ năng lực cùng nhóm nhân tố trẻ.

HLV Xabi Alonso tung vào sân một đội hình gồm nhiều nhân tố trẻ và những người có nguy cơ bị thanh lý.

Tuy nhiên, quyết định thử nghiệm này nhanh chóng va phải thử thách cực đại khi đối thủ Johor Darul Ta’zim đang sở hữu phong độ hủy diệt với chuỗi 108 trận bất bại liên tiếp ở giải quốc nội, chỉ kém kỷ lục thế giới đúng 1 trận.

Sự lệch pha về kinh nghiệm thi đấu lập tức khiến hàng phòng ngự Chelsea rơi vào trạng thái hoảng loạn. Ngay phút 14, hành lang cánh của đội bóng nước Anh bị xé rách trước khi Arif Aiman đệm bóng cận thành mở tỷ số.

Nếu Óscar Arribas chỉn chu hơn trong cú dứt điểm ở thế đối mặt, đại diện Malaysia đã có thể nới rộng khoảng cách. Nhờ sự vụng về của hậu vệ Kevin Medina bên phía chủ nhà khi phạm lỗi với Liam Delap trong vùng cấm, tiền đạo sắp sửa chia tay Stamford Bridge mới giúp Chelsea gỡ hòa 1-1 trên chấm 11m trước giờ nghỉ.

Delap gỡ hòa 1-1 cho Chelsea.

Kịch bản của hiệp hai không có nhiều thay đổi khi Chelsea tiếp tục duy trì lối đá chập chờn nhưng lại vươn lên dẫn trước. Phút 62, Jamie Gittens bị đốn ngã trong khu vực cấm địa và Delap một lần nữa chiến thắng trên chấm phạt đền.

Dù vậy, lợi thế dẫn bàn của The Blues nhanh chóng bị bẻ gãy bởi sự hời hợt trong hệ thống phòng ngự. Cú sút phạt đập hàng rào đổi hướng của Arribas cùng bàn thắng đẳng cấp của Bérgson ở phút 86 đã lật ngược thế cờ, đưa Johor Darul Ta’zim vượt lên dẫn 3-2.

Phải nhờ đến pha phản lưới nhà đầy may mắn của Antonio Glauder ở phút 89 từ quả tạt bên cánh trái của Mykhailo Mudryk, Chelsea mới thoát khỏi một thất bại muối mặt. Thế nhưng, bi kịch thực sự của trận đấu lại nằm ở khoảng thời gian sau tiếng còi kết thúc hiệp 2.

Dù hợp đồng cam kết có loạt sút luân lưu phân định thắng thua sau khi hòa trong 90 phút, các cầu thủ hai bên cùng tổ trọng tài chỉ đứng ngơ ngác trên sân trước khi bỏ vào phòng thay đồ.

Sự bất ổn về mặt tổ chức càng làm nổi bật bầu không khí căng thẳng quá mức cần thiết của một trận giao hữu. Cả trận đấu ghi nhận tới 7 chiếc thẻ vàng cùng những cái đầu nóng liên tục chực chờ bùng nổ.

Các cầu thủ Chelsea bối rối khi không biết trận đấu có phải đá luân lưu hay không.

Thậm chí, tân HLV phụ trách các tình huống cố định của Chelsea, ông Austin MacPhee, còn lao vào tranh cãi dữ dội với ban huấn luyện chủ nhà bên ngoài đường biên. Báo chí Anh sau đó tiết lộ chính không khí sặc mùi bạo lực trên sân là nguyên nhân khiến màn sút luân lưu bị hủy bỏ đột ngột.

Nhìn lại màn trình diễn tại Malaysia, Xabi Alonso có lẽ chỉ tìm thấy điểm sáng hiếm hoi từ sự năng nổ của Nicolas Jackson và khả năng chớp thời cơ của Liam Delap. Ngược lại, bức tranh phòng ngự u ám với những khoảng trống mênh mông ở hai hành lang cánh đang gieo rắc sự lo âu cực lớn.

Chelsea sẽ còn một trận giao hữu cuối cùng với Real Sociedad tại Stamford Bridge trước khi bước vào trận ra quân Premier League gặp Fulham vào ngày 24/8. Nếu không sớm vá lỗ hổng ở hàng thủ, The Blues rất có thể sẽ phải trả cái giá không nhỏ khi mùa giải chính thức khởi tranh.