Mourinho tiết lộ cú lật kèo với Sir Alex Ferguson

TPO - Jose Mourinho nhận lời dẫn dắt MU để kế vị Sir Alex Ferguson từ năm 2013. Tuy nhiên, vào giờ chót, "Người đặc biệt" đi theo tiếng gọi con tim để gia nhập Chelsea.

"Năm 2013 tôi rời Real Madrid để đến Chelsea, nhưng trong khoảng thời gian đó, có một điều mà không ai biết được. Tôi nghĩ mình có thể nói ra vì sự thật không làm tổn thương ai cả. Khi rời Real Madrid, tôi đã nhận lời để đến Manchester United kế vị Sir Alex", Mourinho chia sẻ trong bộ phim tài liệu mới lên sóng.

"Tất nhiên, tôi cảm thấy rất hãnh diện, vì sức hút của MU không thể tin được. Khi tôi nói Real Madrid là CLB lớn nhất thế giới, phải thừa nhận MU cũng ở vị thế rất, rất gần với điều đó. Nhưng tình yêu với bóng đá là một chuyện, còn tình yêu với một câu lạc bộ cụ thể lại là chuyện khác. Sau thời gian ở Real Madrid, tôi cảm thấy mình cần được yêu thương", Mourinho tiếp tục chia sẻ.

Sir Alex cũng tham gia phỏng vấn trong phim tài liệu này. Ngài "máy sấy tóc" tiết lộ: "Đầu buổi tối hôm đó, Mourinho gọi cho tôi và khóc. Cậu ấy nói, 'thưa ngài, tôi không thể nhận lời được. Tôi đã hứa với Chelsea rồi, và sẽ không nuốt lời đâu.' Tôi có thể hiểu lý do của Mourinho, nhưng tôi vẫn thấy rất thất vọng".

Mourinho giải thích cụ thể vụ việc: "Với tôi, việc để lỡ cơ hội kế nhiệm Sir Alex Ferguson thật sự đáng tiếc, nhưng không hối hận vì đó là quyết định tôi đưa ra bằng cả trái tim. Tôi trở về Chelsea với cảm giác được về nhà, nhưng cũng mang theo trách nhiệm lớn lao vì không muốn phá hỏng những di sản mình từng tạo dựng trước đó".

Ở mùa hè 2013, Mourinho dứt khoát rời Real Madrid. Chủ tịch Florentino Perez thuyết phục "Người đặc biệt" ở lại, khi chính Perez cảm nhận thành công đã ở rất gần đội bóng Hoàng gia. Tuy nhiên, Mourinho rời đi sau một loạt mâu thuẫn ở phòng thay đồ Real. Ông chán nản vì cảnh đấu đá và bị truyền thông Tây Ban Nha công kích.

Mourinho gia nhập MU vào hè 2016.

Lựa chọn cuối cùng của Mourinho là quay về Chelsea để hoàn thiện nhiều mục tiêu dang dở. MU thất bại với kế hoạch bổ nhiệm Mourinho và cả Pep Guardiola, cuối cùng ký hợp đồng với David Moyes. Chỉ sau một mùa dẫn dắt "Quỷ đỏ", Moyes bị MU sa thải. Họ bổ nhiệm Louis van Gaal nhưng tình hình CLB không cải thiện.

Mourinho cuối cùng cũng giữ lấy chiếc ghế thuyền trưởng MU vào hè 2016 và tại vị trong 2 năm rưỡi. Mùa đầu tiên ngồi "ghế nóng", Mourinho giúp MU giành 3 danh hiệu là Siêu cúp Anh, Cúp Liên đoàn và Europa League. Đến mùa 2017/18, thành tích MU đi xuống. Đến tháng 12/2018, Mourinho bị sa thải.

Sự nghiệp của Mourinho đi xuống từ cột mốc bị MU sa thải. Ông phiêu bạt sang các CLB Tottenham, AS Roma, Fenerbahce và Benfica từ năm 2019, trước khi trở lại Real Madrid vào hè 2026.