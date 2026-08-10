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Thể thao

Messi tránh truyền thông, lặng lẽ trong ngày đưa tang bố

Đặng Lai

TPO - Sự ra đi của ông Jorge Messi ở tuổi 68 tại thành phố quê nhà Rosario (Argentina) đã để lại niềm tiếc thương sâu sắc cho thế giới bóng đá. Buổi lễ tiễn biệt ông vừa diễn ra trang nghiêm và trong buổi lễ này, người ta thấy Messi cố gắng tránh mọi ống kính.

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Nghĩa trang El Prado ở Rosario là nơi đưa ông Jorge về với nơi an nghỉ cuối cùng. Buổi lễ tiễn đưa ông chứng kiến gia đình, họ hàng và bạn bè thân thiết của gia đình Messi. Buổi lễ được tổ chức kín đáo để ngăn chặn giới truyền thông và người ngoài tiếp cận. Lực lượng an ninh thiết lập nhiều vành đai, cố gắng ngăn cách NHM để bảo vệ sự riêng tư tuyệt đối cho gia đình Messi.

Theo tờ Clarin, xung quanh nghĩa trang không có quá nhiều sự xô bồ vì những người dân ở Rosario đều thể hiện sự tôn trọng tối đa dành cho gia đình Messi. Với siêu sao 39 tuổi, anh được săn đón rất nhiều nhưng gần như giới săn tin không thể thấy được anh. Messi dường như muốn tách biệt với tất cả trong ngày buồn.

Thông tin về tình trạng sức khỏe của ông Jorge từng thu hút sự chú ý từ giữa tháng 6/2026, thời điểm vòng chung kết World Cup 2026 vừa bắt đầu. Tại thành phố quê hương Rosario, có lẽ niềm tiếc thương là lớn nhất vì cha của Messi để lại dấu ấn quan trọng tại đây. Ông có nhiều đóng góp cho các hoạt động cộng đồng, và đóng góp lớn cho sự phát triển của CLB địa phương Abanderado Grandoli.

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“Tôi biết tin ngay khi thức dậy. Vợ tôi báo cho tôi biết khi một kênh truyền hình ở Rosario đã đưa tin và chúng tôi ngay lập tức huy động hỗ trợ bất cứ điều gì cần thiết”, ông Ramiro Bustos, chủ tịch hiện tại của Abanderado Grandoli, chia sẻ. Ngay sau động thái này, trang chủ CLB Abanderado Grandoli đã chia sẻ những hình ảnh tư liệu đầy xúc động để tưởng nhớ cha của Messi.

Trong ngày tiễn biệt ông Jorge, cộng đồng bóng đá cũng gửi những lời chia buồn chân thành nhất cho Messi. Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) đăng tải thông điệp động viên: "Chúc Leo và gia đình nhiều sức mạnh. Chúng tôi luôn ở bên bạn trong thời khắc khó khăn này". Club Newell’s Old Boys, đội bóng gắn liền với tuổi thơ của anh, nhấn mạnh rằng ông Jorge cùng vợ, bà Celia Cuccittini, chính là nền tảng vững chắc chắp cánh cho “cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại”.

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Các trận đấu ở Argentina đã tổ chức tưởng niệm ông Jorge

Từ châu Âu, các đại gia bóng đá cũng đồng loạt hướng về Rosario. Barcelona, nơi gắn liền với đỉnh cao sự nghiệp của siêu sao người Argentina, đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất từ chủ tịch Joan Laporta và ban lãnh đạo. Ngay cả đại kình địch Real Madrid cũng phát đi thông điệp chia buồn chính thức trên trang chủ, thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối dành cho gia đình huyền thoại bóng đá thế giới.

Bên cạnh đó, các tổ chức lớn như LĐBĐ Nam Mỹ, Inter Miami, Rosario Central cùng Tổ chức Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), nơi ông Jorge từng tích cực hỗ trợ các hoạt động thiện nguyện, đều bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn.

Thậm chí, tầm ảnh hưởng của sự kiện đã tác động đến các hạng đấu chuyên nghiệp ở Argentina. Theo thông báo mới nhất, mọi trận đấu trong thời gian tổ chức tang lễ ông Jorge đều tiến hành phút mặc niệm. Trước màn so tài ở giải vô địch quốc gia, các cầu thủ của San Lorenzo và Huracan đã cùng nhau tưởng nhớ Jorge Messi.

Những hình ảnh về lễ tang của ông Jorge Messi:

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Đặng Lai
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