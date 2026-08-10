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Thể thao

Tiền vệ nhập tịch của Indonesia thốt lên 'vô cùng đau đớn' khi bị loại sớm ở ASEAN Cup 2026

Đặng Lai

TPO - Thất bại trong việc giành vé vào bán kết Giải vô địch Đông Nam Á (ASEAN Cup) 2026 đã để lại nỗi thất vọng to lớn đối với người hâm mộ cũng như các cầu thủ đội tuyển Indonesia. Mới đây, tiền vệ trụ cột Marc Klok đã lên tiếng trải lòng trên trang cá nhân.

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Klok lép vế trước Hoàng Đức ở trận thua Việt Nam 0-3

"Vô cùng đau đớn. Thật sự rất đau đớn. Giải đấu và chiếc cúp này thực ra không phải dành cho riêng chúng tôi. Nó dành cho tất cả các bạn và thế hệ tiếp theo. Đó là việc chứng minh rằng mọi thứ đều có thể nếu các bạn tin tưởng và chiến đấu vì nó. Chúng tôi đã cống hiến tất cả những gì mình có. Mỗi một người trong chúng tôi đều không còn giữ lại chút sức lực nào. Nhưng chừng đó vẫn là chưa đủ”, Marc Klok viết trên trang Instagram.

Tiền vệ 33 tuổi hiểu rằng, danh hiệu vô địch không chỉ là thành tích của cá nhân các cầu thủ thi đấu trên sân mà còn là ngọn lửa niềm tin truyền lại cho hàng triệu cổ động viên cùng các thế hệ cầu thủ trẻ tiếp theo của bóng đá Indonesia.

Bên cạnh nỗi đau thất bại, Marc Klok không quên gửi lời tri ân sâu sắc tới cổ động viên chân thành - những người đã luôn sát cánh anh cùng các đồng đội qua từng trận: "Gửi đến tất cả những ai đã luôn ủng hộ chúng tôi và cả cá nhân tôi, xin cảm ơn. Sự ủng hộ của các bạn không bao giờ bị phớt lờ. Nó có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với chúng tôi".

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Mặt khác, cầu thủ sinh năm 1993 cũng thẳng thắn phản bác những luồng dư luận tiêu cực nhắm vào đội bóng sau khi nhận thất bại: "Gửi đến những người chỉ xuất hiện khi chúng tôi vấp ngã, chỉ trích thì dễ dàng vì nó chẳng mất phí. Chiếc áo đấu này đại diện cho tất cả”.

Tại ASEAN Cup 2026, Indonesia chỉ kết thúc chiến dịch vòng bảng ở vị trí thứ 3 bảng A với 7 điểm sau 2 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Trận hòa 1-1 trước Singapore ở lượt cuối đã trực tiếp dập tắt hy vọng đi tiếp, khiến đội bóng xứ vạn đảo chính thức ngậm ngùi rời giải đấu.

Họ trải qua lần thứ 2 liên tiếp bị loại từ vòng bảng ASEAN Cup nhưng lần này, nỗi thất vọng là tràn trề vì Indonesia mang theo đội hình mạnh vượt trội so với các đối thủ. Tổng giá trị đội hình của họ lên tới 9,43 triệu euro, hơn gần 3 triệu euro so với đội tuyển xếp sau (Việt Nam). Bản thân Klok cũng trải qua một giải đấu mờ nhạt. Anh hoàn toàn bị Hoàng Đức che mờ ở trận thua Việt Nam 0-3 và cũng bị Nakamura lấn át trong trận hòa Singapore 1-1.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Đặng Lai
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