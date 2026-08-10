Camel Beer tiếp lửa bản lĩnh tới hơn 4500 VĐV tại Multi Sport Camel Cup Quảng Trị

Không khí tại hai giải đấu Aqua Warriors Quảng Trị 2026 - Camel Cup đã diễn ra vô cùng sôi động, Camel Beer xuất hiện không chỉ với vai trò thương hiệu đồng hành, mà còn là người bạn "tiếp lửa" bản lĩnh, ghi dấu những khoảnh khắc bùng nổ và gắn kết trọn vẹn cho hàng ngàn vận động viên.

Camel Beer đồng hành cùng hành trình chinh phục tại hai giải đấu Camel Cup Quảng Trị 2026

Diễn ra trong khuôn khổ chuỗi sự kiện thể thao hướng tới Lễ hội Vì Hòa bình, ngày 01/08 và 02/08, hai sự kiện thể thao Aqua Warriors Quảng Trị 2026 và Quảng Trị Amazing Marathon 2026 giải đấu Camel Cup đã quy tụ hơn 4500 vận động viên chuyên nghiệp, bán chuyên và những người yêu thể thao trên khắp cả nước.

Đây không chỉ là sân chơi thể thao thử thách sức bền, giải đấu còn góp phần quảng bá hình ảnh Quảng Trị như một điểm đến năng động, giàu tiềm năng phát triển du lịch thể thao.

Các vận động viên Quảng Trị Amazing Marathon 2026 - Camel Cup hứng khởi cùng Camel trước giờ thi đấu

Đồng hành với vai trò Nhà tài trợ chính, Camel Beer không chỉ xuất hiện trên đường đua mà còn hiện diện xuyên suốt hành trình trải nghiệm của người tham dự. Từ ngày nhận BIB, hoạt động Shake Out Run cho đến những giờ phút sôi động tại khu vực sự kiện, Camel luôn lan tỏa không khí hào hứng và tinh thần bản lĩnh mạnh mẽ tới các vận động viên mỗi khi vào thử thách.

Camel Beer lan tỏa lối sống tích cực và tinh thần thưởng thức có trách nhiệm

Bên cạnh những màn tranh tài đầy kịch tính, khu vực trải nghiệm của Camel Beer trở thành một trong những điểm dừng chân thu hút đông đảo vận động viên và khách tham quan trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Không gian được thiết kế mở với nhiều hoạt động tương tác như check-in, minigame, giao lưu và nhận quà đã tạo nên bầu không khí sôi động, góp phần kết nối những người cùng chung niềm yêu thích thể thao. Những nụ cười sau mỗi thử thách, những bức ảnh lưu niệm cùng đồng đội hay những cuộc trò chuyện giữa các vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành đã tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ bên ngoài đường đua.

Gian hàng Camel Beer sôi động, thu hút đông đảo vận động viên thư giãn

Đồng hành cùng Camel Beer còn có các thương hiệu trong hệ sinh thái của Tập đoàn Camel như mì ăn liền Moshi Foods, nước tăng lực Red Tiger và cà phê Ta Lư, mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm đa dạng, góp phần làm phong phú hành trình của người tham gia. Sự kết hợp giữa thể thao, trải nghiệm và kết nối cộng đồng đã tạo nên một không gian lễ hội sôi động, nơi mỗi người đều có thể lưu giữ những dấu ấn riêng của mình tại Quảng Trị.

Các vận động viên check-in tại giải đấu với gian hàng Camel

Thông qua việc đồng hành cùng các giải đấu thể thao, Camel Beer tiếp tục khẳng định định hướng phát triển gắn với cộng đồng và lối sống tích cực. Thương hiệu không chỉ mong muốn đồng hành trong những khoảnh khắc ăn mừng sau vạch đích mà còn hướng tới việc lan tỏa tinh thần chinh phục, sự bền bỉ và kết nối giữa những người cùng đam mê vận động.

Không khí sôi động tại buổi trao giải tại Quảng Trị Amazing Marathon 2026 - Camel Cup

Thành công của Aqua Warriors Quảng Trị 2026 - Camel Cup và Quảng Trị Amazing Marathon 2026 - Camel Cup không chỉ được đo bằng số lượng vận động viên tham gia hay những tấm huy chương được trao, mà còn ở những giá trị tích cực được lan tỏa đến cộng đồng. Camel Cup chính là điểm hẹn để kết nối con người, truyền cảm hứng về lối sống năng động và góp phần quảng bá hình ảnh địa phương.

Camel Beer đã sẵn sàng tiếp tục đồng hành, "tiếp lửa" cho những bước chân bền bỉ trên chặng đua mới! Mỗi chặng đường mới sẽ là một cơ hội để Camel tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp cùng cộng đồng, lan tỏa những giá trị tích cực và truyền cảm hứng đến nhiều người hơn nữa.