Giải mã sức mạnh của Malaysia trước đại chiến với Việt Nam

TPO - Malaysia không có lực lượng mạnh nhất nhưng vẫn giành 9 điểm sau vòng bảng. Sự kết hợp giữa các cựu binh giàu kinh nghiệm và những cầu thủ trẻ giàu tốc độ khiến Harimau Malaya trở thành thử thách đáng gờm với tuyển Việt Nam tại bán kết ASEAN Cup 2026.

Trước khi ASEAN Cup 2026 khởi tranh, Malaysia không được đánh giá quá cao về chiều sâu lực lượng. Trong danh sách được HLV Tan Cheng Hoe triệu tập, chỉ có 4 cầu thủ sở hữu hơn 20 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Có tới 19 cầu thủ mới có chưa đầy 10 lần ra sân quốc tế, trong đó 9 người thậm chí vẫn đang chờ trận ra mắt Harimau Malaya.

Đây rõ ràng không phải đội hình mạnh nhất mà Malaysia có thể tập hợp. Bản thân HLV Tan Cheng Hoe cũng được bổ nhiệm khá gấp gáp trên cương vị HLV tạm quyền chỉ khoảng một tháng trước giải, sau khi bất ngờ sa thải HLV Peter Cklamovski.

Dù vậy, những hạn chế về nhân sự gần như không thể hiện quá rõ trên sân. Malaysia kết thúc bảng B với vị trí thứ hai sau Thái Lan. Sau 4 trận, Harimau Malaya thắng 3, thua 1, giành 9 điểm, hiệu số +4. Họ thắng Myanmar 2-1, đánh bại Lào 4-0, thua Thái Lan 0-2 và vượt qua Philippines 1-0 ở lượt trận cuối.

Tổng cộng Malaysia ghi 7 bàn và thủng lưới 3 bàn. Không phải những con số quá vượt trội, nhưng đủ cho thấy đội bóng của Tan Cheng Hoe đang sở hữu khả năng cạnh tranh đáng kể, đặc biệt trước những đối thủ không duy trì được sự tập trung trong suốt 90 phút.

Cựu binh làm điểm tựa, cầu thủ trẻ tạo đột biến

Điểm đáng chú ý nhất của Malaysia tại giải năm nay là cách HLV Tan Cheng Hoe kết hợp nhóm cầu thủ giàu kinh nghiệm với những gương mặt mới.

Đội trưởng Paulo Josué vẫn là đầu tàu trên hàng công. Anh ghi 3 trong 6 bàn thắng đầu tiên của Malaysia tại giải, bao gồm cú đúp quan trọng giúp bao gồm cú đúp giúp Malaysia ngược dòng đánh bại Myanmar 2-1 ở trận ra quân và bàn mở tỷ số trước Lào.

Josué không chỉ nguy hiểm ở khả năng dứt điểm mà còn đóng vai trò liên kết lối chơi, tạo điểm tựa cho những cầu thủ xung quanh.

Bên cạnh anh, Mohamadou Sumareh vẫn là mối đe dọa đáng kể ở hành lang phải nhờ tốc độ và khả năng đột phá. Những cầu thủ giàu kinh nghiệm khác như Endrick, Ezequiel Agüero và Syafiq Ahmad giúp Malaysia có thêm sự ổn định ở khu vực giữa sân.

Nếu không có bộ khung này, một đội hình sở hữu quá nhiều cầu thủ ít kinh nghiệm khó có thể duy trì sự ổn định cần thiết trong một giải đấu ngắn ngày.

Trong khi đó, những nhân tố tạo ra sự mới mẻ cho Malaysia đến từ nhóm cầu thủ trẻ. Nổi bật nhất là G. Pavithran. Cầu thủ 21 tuổi thi đấu đầy năng lượng bên cánh trái và trở thành một trong những phát hiện đáng chú ý nhất của Harimau Malaya.

Điều đặc biệt là Pavithran thậm chí chưa có trận ra mắt đội một ở cấp CLB, bởi vẫn đang chờ cơ hội trong đội hình hai của Johor Darul Ta'zim.

Dù vậy, anh đã có 6 lần khoác áo tuyển Malaysia và ghi bàn quốc tế đầu tiên trong chiến thắng 1-0 trước Philippines. Phút 16, Pavithran xuất hiện đúng lúc để tận dụng quả tạt của Wan Kuzain, ghi bàn duy nhất giúp Malaysia giành ba điểm và chính thức đoạt vé vào bán kết.

Ở vị trí hậu vệ trái, V. Ruventhiran, 24 tuổi, cũng mang lại nguồn năng lượng đáng kể. Trong khi đó, tài năng trẻ Faris Danish tiếp tục được trao cơ hội từ ghế dự bị. Những cầu thủ này giúp Malaysia có khả năng duy trì tốc độ cao ở hai hành lang, đặc biệt trong những tình huống chuyển trạng thái.

Một nhân tố khác tuyển Việt Nam cần đặc biệt lưu ý là Wan Kuzain. Tiền vệ 27 tuổi sinh ra và trưởng thành tại Mỹ, từng có kinh nghiệm thi đấu ở MLS trong màu áo Sporting Kansas City. Dù mới gia nhập đội tuyển Malaysia thời gian gần đây, Kuzain đã nhanh chóng chứng minh giá trị.

Anh sở hữu chân trái "ma thuật", ghi bàn bằng cú đá phạt trong chiến thắng trước Lào, rồi thực hiện quả tạt chính xác để Pavithran ghi bàn quyết định trước Philippines.

Những tình huống cố định, khả năng tạt bóng và những đường chuyền từ chân trái của Kuzain vì thế có thể trở thành một trong những thứ vũ khí nguy hiểm nhất của Malaysia ở bán kết.

Malaysia nguy hiểm ở đâu, mong manh chỗ nào?

Dù giành 9 điểm và thắng 3/4 trận vòng bảng, Malaysia chưa cho thấy họ đạt tới mức độ ổn định như Việt Nam hay Thái Lan. Thất bại 0-2 trước Thái Lan là minh chứng rõ nhất.

Trước một đối thủ được tổ chức tốt, có khả năng kiểm soát thế trận và duy trì áp lực liên tục, Malaysia không thể ghi bàn. Hàng thủ Harimau Malaya cũng bộc lộ những khoảng trống khi đối phương luân chuyển bóng nhanh và đưa nhiều cầu thủ xâm nhập khu vực cấm địa.

Đó có thể là chìa khóa cho Việt Nam. Malaysia thường đẩy các cầu thủ biên lên khá cao để tạo sức ép, nhưng điều này cũng khiến khoảng trống phía sau hậu vệ có thể xuất hiện. Nếu Việt Nam thoát pressing tốt và chuyển trạng thái nhanh, những đường chuyền xuyên tuyến hoặc các pha đưa bóng vào khoảng trống sau lưng hàng thủ Malaysia có thể tạo ra cơ hội.

Một vấn đề khác là sự chênh lệch kinh nghiệm trong đội hình. Có tới 19 cầu thủ Malaysia trước giải sở hữu chưa đầy 10 lần khoác áo đội tuyển, đồng nghĩa không phải tất cả đều quen với sức ép của một trận bán kết ASEAN Cup, đặc biệt khi phải đối đầu với nhà đương kim vô địch.

Trong một trận đấu loại trực tiếp hai lượt, kinh nghiệm xử lý những thời điểm quan trọng có thể trở thành yếu tố quyết định. Tuy nhiên, chính việc Malaysia không bị đặt dưới áp lực phải thắng bằng mọi giá lại khiến họ trở nên khó chịu.

HLV Tan Cheng Hoe hiểu rất rõ bóng đá Việt Nam và những trận đấu lớn tại Đông Nam Á. Ông từng là thành viên ban huấn luyện khi Malaysia vô địch khu vực năm 2010, đồng thời đưa Harimau Malaya vào chung kết năm 2018, nơi họ thất bại trước chính Việt Nam.

Đội bóng của HLV Tan có thể lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, duy trì đội hình thấp, chờ thời cơ phản công và tận dụng tốc độ của Pavithran, Sumareh hoặc những tình huống bóng chết của Wan Kuzain.

Đặc biệt, Malaysia sẽ được chơi trận lượt đi trên sân nhà. Nếu tạo được lợi thế trước khi hành quân tới Hà Nội, áp lực dành cho Việt Nam ở trận lượt về sẽ lớn hơn rất nhiều.

Xét tổng thể, Malaysia chưa được đánh giá ngang bằng Việt Nam hay Thái Lan tại vòng bảng. Thất bại 0-2 trước Thái Lan cho thấy giới hạn của Harimau Malaya khi gặp một đối thủ có tổ chức tốt. Nhưng đây cũng không phải đội bóng Việt Nam có thể dễ dàng áp đảo.

Malaysia sở hữu một nhóm cựu binh đủ kinh nghiệm để giữ cấu trúc đội hình, những cầu thủ trẻ giàu tốc độ và khát khao, một Paulo Josué nguy hiểm trong vòng cấm, một Sumareh có khả năng tạo đột biến và đặc biệt là chân trái "ma thuật" của Wan Kuzain.

Tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn, nhưng muốn giành quyền vào chung kết, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ phải kiểm soát tốt hai hành lang, hạn chế những tình huống cố định, không để Paulo Josué có khoảng trống trước khung thành và tránh để Malaysia biến trận đấu thành một cuộc đua tốc độ.

Malaysia có thể không phải phiên bản mạnh nhất của chính họ, nhưng 9 điểm sau vòng bảng cho thấy Harimau Malaya vẫn đủ sức trừng phạt bất kỳ sai sót nhỏ của nhà đương kim vô địch trong hành trình bảo vệ ngôi vương.